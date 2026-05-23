Klub baru Mason Greenwood? Penyerang asal Inggris itu akan 'diumumkan' sebagai rekrutan besar klub raksasa Turki oleh calon presiden, meskipun ia sendiri menyatakan ingin tetap di Marseille
Pindah ke Greenwood akan segera terjadi di tengah gejolak pasca-pemilu
Dalam langkah yang menggemparkan Liga Super Turki, calon presiden Fenerbahce Hakan Safi siap mengumumkan perekrutan Greenwood. Menurut jurnalis Levent Umit Erol, pengumuman tersebut dijadwalkan pada hari Minggu, saat Safi berupaya memutarbalikkan keadaan demi keuntungannya melawan pesaingnya, Aziz Yildirim.
Penyerang asal Inggris yang saat ini bermain di Marseille ini dipandang sebagai rekrutan penting yang diyakini Safi akan menjadi penanda masa jabatannya. Calon presiden tersebut telah menyampaikan niatnya dengan jelas kepada para pendukung, dengan menyatakan: "Satu bintang saja tidak cukup bagi Fenerbahce saya," saat ia berupaya membawa kembali talenta-talenta elit ke Stadion Sukru Saracoglu.
Maldini akan tiba di Istanbul
Bukan hanya di lapangan saja Safi ingin memberikan pengaruhnya; struktur administrasi klub juga akan kedatangan sosok legendaris. Paolo Maldini, mantan kapten dan direktur olahraga AC Milan yang ikonik, diperkirakan akan tiba di Istanbul pada Sabtu ini. Legenda asal Italia tersebut dijadwalkan akan tampil bersama Safi di Fasilitas Fenerbahce Faruk Ilgaz.
Jika Hakan Safi keluar sebagai pemenang dalam pemilihan mendatang, Maldini akan bertindak sebagai penasihat utama sepak bola dan duta global bagi The Yellow Canaries. Penunjukan strategis ini dirancang untuk memberikan prestise dan keahlian kepada Fenerbahce yang diharapkan Safi dapat meyakinkan para anggota yang memiliki hak suara akan masa depan cerah klub di bawah kepemimpinannya.
Penampilan gemilang Greenwood di Marseille
Upaya untuk mendatangkan Greenwood ini muncul setelah musim yang sangat produktif bagi pemain berusia 24 tahun tersebut di Prancis. Meskipun Marseille dilaporkan mengalami kendala finansial, penyerang ini tetap menjadi salah satu pemain paling menonjol di Ligue 1, dengan kontribusi yang telah menarik perhatian beberapa klub raksasa Eropa.
Selama berkarier di Stade Velodrome, Greenwood mencatatkan 26 gol dan 11 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dengan 37 kontribusi langsung terhadap gol, ia secara efektif memikul beban serangan tim Prancis tersebut. Kemampuannya untuk beroperasi di kedua sayap, dipadukan dengan penyelesaian akhir yang klinis, menjadikannya 'bom mega' yang dijanjikan Safi kepada para pendukung.
Greenwood mengatakan ia ingin tetap di Marseille
Safi tidak mau mengambil risiko saat ia menantang tatanan yang sudah mapan di klub. Dengan mendatangkan talenta sekelas Greenwood dan seorang direktur dengan latar belakang sekelas Maldini, ia bertekad untuk menepati janji kampanyenya dalam membangun skuad yang mampu menakut-nakuti para rival. Ia sebelumnya menyatakan: "Kami akan membangun skuad yang akan membuat lutut lawan gemetar."
Berita ini muncul hanya beberapa hari setelah Greenwood mengungkapkan keinginannya untuk tetap di Prancis. Saat merayakan masuknya dirinya ke dalam Tim Terbaik Musim Ini Ligue 1, penyerang berusia 24 tahun itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi spekulasi mengenai transfer musim panas. Ia berkata: "Musim ini terkadang sulit secara kolektif, terutama dalam beberapa bulan terakhir, tetapi secara individu saya rasa saya menjalani musim yang bagus. Ada beberapa pemain luar biasa di tim terbaik tahun ini, jadi senang rasanya menerima trofi ini. Ligue 1 adalah liga yang luar biasa. Kami memainkan pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan bagi saya, ini adalah salah satu liga terbaik yang pernah saya ikuti. Saya berharap bisa tetap bertahan."