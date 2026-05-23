Klub baru Mason Greenwood? Penyerang asal Inggris itu akan 'diumumkan' sebagai rekrutan besar klub raksasa Turki oleh calon presiden, meskipun ia sendiri menyatakan ingin tetap di Marseille

Safi tidak mau mengambil risiko saat ia menantang tatanan yang sudah mapan di klub. Dengan mendatangkan talenta sekelas Greenwood dan seorang direktur dengan latar belakang sekelas Maldini, ia bertekad untuk menepati janji kampanyenya dalam membangun skuad yang mampu menakut-nakuti para rival. Ia sebelumnya menyatakan: "Kami akan membangun skuad yang akan membuat lutut lawan gemetar."

Berita ini muncul hanya beberapa hari setelah Greenwood mengungkapkan keinginannya untuk tetap di Prancis. Saat merayakan masuknya dirinya ke dalam Tim Terbaik Musim Ini Ligue 1, penyerang berusia 24 tahun itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi spekulasi mengenai transfer musim panas. Ia berkata: "Musim ini terkadang sulit secara kolektif, terutama dalam beberapa bulan terakhir, tetapi secara individu saya rasa saya menjalani musim yang bagus. Ada beberapa pemain luar biasa di tim terbaik tahun ini, jadi senang rasanya menerima trofi ini. Ligue 1 adalah liga yang luar biasa. Kami memainkan pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan bagi saya, ini adalah salah satu liga terbaik yang pernah saya ikuti. Saya berharap bisa tetap bertahan."