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Klub baru Marc-Andre ter Stegen? Kiper Barcelona itu hampir pindah secara mengejutkan dari Spanyol setelah masa peminjamannya di Girona
Barcelona bersiap melepas kiper seniornya
Setelah masa peminjaman yang mengecewakan di Girona, Ter Stegen telah kembali ke Barcelona, namun masa baktinya di Spanyol tampaknya akan segera berakhir.
Menurut laporan dari Diario Sport, juara La Liga tersebut telah menegaskan dengan jelas bahwa pemain berusia 34 tahun itu tidak lagi menjadi bagian dari proyek masa depan mereka. Manajer Hansi Flick lebih memilih Joan Garcia yang tampil mengesankan selama paruh pertama musim ini. Ter Stegen awalnya bergabung dari Borussia Monchengladbach pada Juli 2014 dan kemudian tampil dalam 423 pertandingan serta menjadi kapten klub.
Kini, Barcelona berupaya mengatur kepergian permanennya untuk mengosongkan ruang yang signifikan dalam anggaran gaji mereka, mengakhiri era yang sarat prestasi.
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Akhir yang tragis bagi masa peminjamannya di Girona
Masa bakti singkat sang penjaga gawang di Girona berakhir dengan bencana total setelah ia hanya tampil dua kali sejak dipinjamkan pada Januari lalu. Cedera hamstring yang parah memaksa musimnya berakhir lebih awal, menghancurkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia, dan turut berkontribusi pada degradasi Girona. Pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, menanggapi pukulan telak ini dengan menyatakan: "Situasi Ter Stegen sungguh tragis; seharusnya giliran dia."
Mantan manajernya di Girona, Michel, turut menyuarakan kekecewaan mendalam ini: "Sungguh disayangkan situasi Marc. Ini sangat rumit. Sepertinya mustahil baginya untuk datang ke sini dan kami hanya bisa menikmati kehadirannya selama dua minggu."
Ter Stegen kini menghadapi persimpangan jalan yang krusial setelah masa pinjamannya secara resmi berakhir pada 30 Juni.
Ajax muncul sebagai tujuan potensial
Sebuah peluang baru muncul dengan cepat dari Belanda, dengan Ajax dilaporkan menunjukkan minat yang serius untuk mendatangkannya. Klub raksasa asal Amsterdam tersebut baru-baru ini menunjuk Michel, dan ia gencar mendorong terwujudnya reuni ini. Ter Stegen memiliki rekam jejak yang luar biasa, setelah meraih 20 gelar bergengsi bersama Barcelona, termasuk tujuh gelar liga, enam trofi Copa del Rey, dan satu gelar Liga Champions pada tahun 2015.
Michel memandang pengalaman luas ini sebagai pasangan yang sempurna. Namun, Ajax tetap membuka opsi mereka, secara aktif memantau target alternatif seperti Yann Sommer dan Mark Flekken, sekaligus menyatakan minat pada Dani Ceballos.
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Apa langkah selanjutnya bagi bintang asal Jerman ini?
Ter Stegen kini harus mengambil keputusan tegas terkait masa depannya dalam waktu dekat. Meskipun kontraknya dengan Barcelona masih berlaku hingga 2028, tetap bertahan di sana hampir pasti berarti ia akan menghabiskan musim ini di bangku cadangan. Dengan tawaran peran penting dari Michel, pemain veteran yang dihargai €4 juta ini diperkirakan akan menegosiasikan kepindahannya dari Spanyol dalam beberapa pekan mendatang dan memulai tantangan baru di Amsterdam sebelum pramusim dimulai.