Setelah masa peminjaman yang mengecewakan di Girona, Ter Stegen telah kembali ke Barcelona, namun masa baktinya di Spanyol tampaknya akan segera berakhir.

Menurut laporan dari Diario Sport, juara La Liga tersebut telah menegaskan dengan jelas bahwa pemain berusia 34 tahun itu tidak lagi menjadi bagian dari proyek masa depan mereka. Manajer Hansi Flick lebih memilih Joan Garcia yang tampil mengesankan selama paruh pertama musim ini. Ter Stegen awalnya bergabung dari Borussia Monchengladbach pada Juli 2014 dan kemudian tampil dalam 423 pertandingan serta menjadi kapten klub.

Kini, Barcelona berupaya mengatur kepergian permanennya untuk mengosongkan ruang yang signifikan dalam anggaran gaji mereka, mengakhiri era yang sarat prestasi.