Klub baru Andy Robertson: Beberapa klub terdepan muncul untuk merekrut legenda Liverpool tersebut setelah kepindahannya dari Anfield dipastikan
Spurs memimpin perburuan untuk merekrut Robertson
Tottenham muncul sebagai kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangan Robertson begitu kontraknya di Liverpool berakhir. Klub asal London Utara ini telah mempersiapkan langkah ini sejak musim dingin, setelah sebelumnya melakukan pembicaraan mengenai pemain berusia 32 tahun tersebut selama jendela transfer Januari.
Meskipun minat dari seluruh Eropa tetap tinggi - dengan klub-klub seperti Atletico Madrid, Napoli, dan Juventus memantau situasi - Spurs dianggap sebagai kandidat terdepan, menurut The Athletic.
Namun, kesepakatan potensial apa pun dilaporkan bergantung pada kemampuan klub mempertahankan status mereka di Liga Premier, karena saat ini mereka berada di peringkat ke-17, hanya satu poin di atas zona degradasi dengan tujuh pertandingan tersisa.
Akhir dari era keemasan di Anfield
Liverpool secara resmi mengonfirmasi pada Kamis bahwa Robertson akan hengkang dari klub pada musim panas ini, mengikuti jejak Mohamed Salah yang telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya satu tahun lebih awal. Bek kiri ini telah menjadi pilar kesuksesan klub di bawah asuhan Jurgen Klopp maupun Arne Slot, dengan mencatatkan lebih dari 370 penampilan sejak bergabung dari Hull City.
Merenungkan kepergiannya, Robertson menyampaikan pernyataan yang penuh emosi di situs web resmi klub: "Tidak pernah mudah meninggalkan klub seperti Liverpool. Klub ini telah menjadi bagian besar dalam hidup saya dan keluarga selama sembilan tahun terakhir, tetapi saya tahu sepak bola terus berjalan. Saya tahu tim-tim terus bergerak maju dan sekaranglah waktunya bagi saya untuk melangkah maju."
Kepemimpinan untuk Spurs
Spurs memandang Robertson sebagai kandidat ideal untuk mengatasi kurangnya pengalaman di level elit dan kepemimpinan dalam skuad mereka saat ini. Dengan Destiny Udogie dan Ben Davies yang mengalami masalah cedera sepanjang musim, kedatangan pemain veteran ini akan memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan serta mentalitas juara bagi tim yang selama ini kesulitan menjaga konsistensi.
Perannya di London Utara kemungkinan akan mencakup membimbing talenta-talenta muda seperti Udogie dan Souza yang baru didatangkan pada Januari. Roberto De Zerbi, yang menghargai pemain berpengalaman selama masa jabatannya di Brighton, kemungkinan akan menyambut baik kesempatan untuk mengintegrasikan seorang pemain yang telah memenangkan Liga Premier, Liga Champions, dan piala domestik selama masa baktinya di Merseyside.
Posisi Legacy di Merseyside sudah aman
Meskipun kepergiannya sudah di depan mata, status legendaris Robertson di Anfield tetap tak tergoyahkan. Didatangkan dengan biaya hanya £8 juta pada 2017, ia menjadi salah satu rekrutan termurah dalam sejarah klub. Namun, musim ini, waktu bermainnya berkurang setelah kedatangan Milos Kerkez dari Bournemouth, dengan Robertson hanya tampil sebagai starter dalam enam pertandingan Liga Premier.
Kapten timnas Skotlandia ini akan tetap bersikap profesional sepenuhnya hingga akhir musim ini, saat Liverpool berupaya finis di lima besar dan berusaha membalikkan defisit gol dalam laga perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.