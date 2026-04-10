Klub baru Andy Robertson: Beberapa klub terdepan muncul untuk merekrut legenda Liverpool tersebut setelah kepindahannya dari Anfield dipastikan

Tottenham muncul sebagai kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangan Robertson begitu kontraknya di Liverpool berakhir. Klub asal London Utara ini telah mempersiapkan langkah ini sejak musim dingin, setelah sebelumnya melakukan pembicaraan mengenai pemain berusia 32 tahun tersebut selama jendela transfer Januari.

Meskipun minat dari seluruh Eropa tetap tinggi - dengan klub-klub seperti Atletico Madrid, Napoli, dan Juventus memantau situasi - Spurs dianggap sebagai kandidat terdepan, menurut The Athletic.

Namun, kesepakatan potensial apa pun dilaporkan bergantung pada kemampuan klub mempertahankan status mereka di Liga Premier, karena saat ini mereka berada di peringkat ke-17, hanya satu poin di atas zona degradasi dengan tujuh pertandingan tersisa.