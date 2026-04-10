Goal.com
Live
Diterjemahkan oleh

Klopp meramalkan masa depan Salah setelah meninggalkan Liverpool... dan menegaskan: "Saya belum pernah melihat pemain seperti dia"

Kapan "Mo" akan berhenti bermain... dan rahasia perkembangan yang berkelanjutan

Dalam momen perpisahan yang mengharukan di Stadion Anfield, Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, melontarkan pujian yang penuh kekaguman terhadap bintang Mesir Mohamed Salah, yang bersiap untuk menorehkan bab terakhir dari kisahnya bersama The Reds. 

Pelatih asal Jerman itu, yang membawa tim ini meraih kejayaan di Eropa dan Inggris, tidak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap kemampuan luar biasa Salah, dan memperkirakan karier yang panjang dan cemerlang baginya hingga mendekati usia 40 tahun.

Sementara Salah akan merayakan ulang tahunnya yang ke-34 pada bulan Juni mendatang, Klopp berpendapat bahwa "Raja Mesir" ini masih memiliki tenaga yang cukup untuk terus memukau dunia, dan bahwa kariernya yang unik—yang memadukan bakat, ketekunan, dan perkembangan berkelanjutan—mungkin tidak akan terulang di dunia sepak bola. 

Klopp menegaskan, dalam percakapannya dengan Peter Crouch di podcast yang disiarkan situs "Liverpool", bahwa ia sangat menantikan pertandingan-pertandingan terakhir Salah, seraya mengajak para penggemar untuk menikmati setiap momen dari masa keemasan ini sebelum ia pergi.

Baca selengkapnya:

  • Apakah Salah akan tetap bermain hingga mendekati usia 40 tahun?

    Klopp meramalkan masa depan Mohamed Salah, yang akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, dengan menyatakan bahwa "Firaun" akan terus bermain sepak bola hingga mendekati usia 40 tahun.

    Hal itu diungkapkan saat mantan pelatih legendaris Liverpool asal Jerman itu mengenang perjalanan karier luar biasa Salah di Anfield.

    Salah telah mengumumkan bulan lalu bahwa musim kesembilannya bersama klub akan menjadi yang terakhir, dan ia akan meninggalkan tim setelah periode yang penuh prestasi, di mana ia meraih gelar Liga Premier Inggris dan Liga Champions Eropa pada 2019, serta Piala Dunia Antarklub, Piala FA, dan Piala Liga Inggris (Carabao Cup) dua kali.

    Penyerang ikonik ini menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak klub sepanjang sejarah dengan 255 gol, hanya di belakang Ian Rush dan Roger Hunt.

    Klopp, yang melatih Salah selama tujuh musim di Anfield, percaya bahwa sang pemain masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada klub lain, saat ia bersiap merayakan ulang tahun ke-34 pada bulan Juni mendatang.

  • Bagaimana Klopp memandang kepribadian Salah dan perkembangannya yang terus-menerus?

    Klopp berkata: "Mungkin orang lain pernah mengatakan hal itu di masa lalu saat menghitung gol-gol Ian Rush atau pemain lain, tapi saya tidak yakin karier seperti yang dimiliki Salah akan terulang lagi."

    Dia menambahkan: "Kombinasi dari semua yang dimilikinya, ditambah kepribadian, ketekunan, dan hasratnya yang kuat, saya belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. Jika Anda melihatnya dalam latihan, Anda akan berpikir dia pemain yang sangat berbakat: kaki kirinya, kecepatannya... Betapa hebatnya, dia mulai mencetak gol karena tidak puas dengan penyelesaian serangannya di Roma, jadi dia membangun gawang di taman rumahnya."

    Dia melanjutkan: "Saya yakin banyak orang yang membangun gawang di taman dan mencoba memperbaiki diri, tapi dia melakukannya selama tujuh jam sehari. Setiap musim panas, dia kembali dari liburannya dengan keterampilan baru atau ide baru."

    Dia menambahkan: "Ingat musim lalu saat kami menjadi juara liga, berapa banyak gol yang dia ciptakan, dan cara dia menciptakannya. Dia memotong ke dalam saat biasanya dia menendang, lalu Cody Gakpo atau pemain lain datang, dan kami menghadapi situasi seperti itu, tapi dia melakukannya dengan sempurna."

    Dia melanjutkan: "Dia selalu membawa sesuatu yang baru, dan tidak pernah berhenti, dan tidak akan pernah berhenti. Dia sekarang berusia 33 tahun, dan masih memiliki lima atau enam tahun lagi, 100%."

  • Cara pelatih menangani bintang-bintang seperti Salah

    Mantan pelatih Liverpool itu mengomentari masa depan Salah dengan mengatakan: "Mari kita tunggu dan lihat ke mana dia akan pergi. Sekali lagi, pemain kelas atas seperti Mo tidak selalu mudah diajak bekerja sama, dan itu wajar." 

    Dia menjelaskan: "Tugas seorang pelatih bukanlah membuat semua orang tersenyum setiap hari, melainkan harus mencari cara untuk membawa mereka ke level berikutnya, dan terkadang itu dilakukan dengan membuat mereka marah."

    Dia melanjutkan: "Oh, kamu marah? Bagus, tunjukkan itu di sana, bukan di sini. Jadi, ada banyak detail kecil: kamu memeluk mereka, atau menghibur mereka, dan dia selalu merespons dengan luar biasa."

  • Klopp sangat menantikan penampilan terakhir Salah

    Saat berbicara tentang masa depan Mohamed Salah di hari-hari terakhirnya di "Anfield", Klopp mengatakan: "Saya benar-benar penasaran dan sangat menantikan pertandingan-pertandingannya yang terakhir. Dia tahu bahwa masa indah ini akan segera berakhir, jadi mari kita nikmati saja... Dan kita tahu bahwa Mohamed Salah hanya menikmati sepak bola saat dia mencetak gol."

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL