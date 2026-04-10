Klopp meramalkan masa depan Salah setelah meninggalkan Liverpool... dan menegaskan: "Saya belum pernah melihat pemain seperti dia"

Dalam momen perpisahan yang mengharukan di Stadion Anfield, Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, melontarkan pujian yang penuh kekaguman terhadap bintang Mesir Mohamed Salah, yang bersiap untuk menorehkan bab terakhir dari kisahnya bersama The Reds.

Pelatih asal Jerman itu, yang membawa tim ini meraih kejayaan di Eropa dan Inggris, tidak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap kemampuan luar biasa Salah, dan memperkirakan karier yang panjang dan cemerlang baginya hingga mendekati usia 40 tahun.

Sementara Salah akan merayakan ulang tahunnya yang ke-34 pada bulan Juni mendatang, Klopp berpendapat bahwa "Raja Mesir" ini masih memiliki tenaga yang cukup untuk terus memukau dunia, dan bahwa kariernya yang unik—yang memadukan bakat, ketekunan, dan perkembangan berkelanjutan—mungkin tidak akan terulang di dunia sepak bola.

Klopp menegaskan, dalam percakapannya dengan Peter Crouch di podcast yang disiarkan situs "Liverpool", bahwa ia sangat menantikan pertandingan-pertandingan terakhir Salah, seraya mengajak para penggemar untuk menikmati setiap momen dari masa keemasan ini sebelum ia pergi.

Baca selengkapnya:

