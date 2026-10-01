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Jürgen Klopp DFB-Teamgetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Klopp mengubah pendapat: "Cabut gelar City? Saya tidak merayakannya, mereka adalah lawan yang luar biasa"

J. Klopp
Manchester City
Liverpool
Premier League

Mantan pelatih Liverpool itu pernah berkata kepada seorang suporter Liverpool: "Jika kalian mengadakan parade dengan bus, saya ikut."

Beberapa waktu lalu, saat menghadapi kemungkinan menerima gelar yang mungkin dicabut dari Manchester City secara administratif, Jurgen Klopp menjawab seorang fans Reds seperti ini: "Jika kalian mengadakan parade di atas bus, saya ikut".


Kini, pelatih tim nasional Jerman saat ini, dan pelatih Liverpool pada periode 2015 hingga 2024, telah berubah pikiran: "Beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa saya akan ikut dalam parade perayaan jika gelar-gelar itu dicabut dari Manchester City... - demikian terbaca dalam terjemahan Cronache di Spogliatoio -. Nah, sekarang saya tidak lagi berpikir seperti itu. Saya tidak merasa perlu merayakannya, saya hanya ingin melihat dan menunggu".


  • "Saya tidak bersiap untuk merayakan"

    Pelatih asal Jerman itu, kelahiran 1967, menambahkan: "Rasa hormat saya kepada Guardiola dan sepak bola yang dimainkan City terlalu besar. Mereka adalah lawan yang luar biasa. Saya tidak ada kaitannya sama sekali dengan cerita ini, jadi saya sama sekali tidak sedang mempersiapkan diri untuk merayakan dan saya tidak merasakan emosi apa pun soal itu. Saya sudah sepenuhnya puas dengan apa yang telah kami capai di Liverpool. Sisanya tidak menarik bagi saya".


    Bersama Liverpool, Klopp di Inggris telah memenangkan satu Premier League, satu Piala FA, satu Community Shield, dan dua Piala Liga. Di level internasional, satu Liga Champions, satu Piala Super Eropa, dan satu Piala Dunia Antarklub.

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