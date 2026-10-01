Beberapa waktu lalu, saat menghadapi kemungkinan menerima gelar yang mungkin dicabut dari Manchester City secara administratif, Jurgen Klopp menjawab seorang fans Reds seperti ini: "Jika kalian mengadakan parade di atas bus, saya ikut".





Kini, pelatih tim nasional Jerman saat ini, dan pelatih Liverpool pada periode 2015 hingga 2024, telah berubah pikiran: "Beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa saya akan ikut dalam parade perayaan jika gelar-gelar itu dicabut dari Manchester City... - demikian terbaca dalam terjemahan Cronache di Spogliatoio -. Nah, sekarang saya tidak lagi berpikir seperti itu. Saya tidak merasa perlu merayakannya, saya hanya ingin melihat dan menunggu".



