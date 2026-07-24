Jurgen Klopp memulai eranya sebagai direktur teknik timnas Jerman dengan pesan-pesan yang jelas dan penuh ambisi, menegaskan bahwa memimpin "Die Mannschaft" merupakan puncak perjalanan kepelatihannya, dan bahwa ia tidak akan ragu mengambil keputusan-keputusan berani demi mengembalikan timnas ke podium juara.

Dalam konferensi pers pertamanya setelah mengemban tugas menggantikan Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya usai kegagalan timnas di Piala Dunia 2026, Klopp berbicara panjang lebar tentang visi teknisnya, rencananya untuk masa depan, serta hubungannya dengan para suporter dan pemain, sembari menegaskan bahwa keberhasilan tidak akan tercapai dalam semalam, tetapi ia berjanji untuk menghadirkan timnas yang memiliki identitas yang jelas dan karakter yang kuat.

Klopp mengawali pernyataannya dengan berkata: "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk duduk di sini hari ini. Apa yang terjadi pada saya selama beberapa hari terakhir ini seperti sebuah film yang diputar di benak saya, dan berbagai pikiran berdesakan di kepala saya. Dari mana semua ini bermula? Dan dari mana saya datang?"

Ia menambahkan: "Saya sudah menyadari sebelumnya betapa besarnya tugas melatih timnas, tetapi ketika Anda menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya, Anda merasakan kebesaran dan tanggung jawabnya secara lebih besar lagi. Melihat latar belakang saya, mustahil bagi saya membayangkan bisa sampai pada tahap ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya, dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang turut andil dalam mewujudkannya. Namun, saya bukanlah lembaran kosong, karena saya datang bersama para rekan kerja, dan saya tidak melakukan ini demi diri saya sendiri."

Ia menuturkan: "Setiap orang membutuhkan tantangan dari waktu ke waktu. Bagi saya, sudah jelas bahwa tantangan ini harus terjadi di sini. Kekuatan saya terletak pada mengetahui titik-titik kelemahan saya. Ada beberapa hal yang relatif saya kuasai. Saya ingin kami menampilkan yang terbaik dari kami di sini. Saya tidak ingin melewatkan apa pun, atau melupakan apa pun."