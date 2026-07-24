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FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

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Klopp Memulai Era Jerman dengan Pesan Tegas: Jika Kalian Ganggu Keluargaku, Aku Langsung Pergi, Tunggu Kejutan-kejutannya

Germany
J. Klopp
J. Kimmich
J. Nagelsmann
Germany vs Paraguay
Paraguay
World Cup
Jerman
Paraguay
AS

Pressing balik menjadi fondasi proyek, dan para pemain muda akan mendapatkan kesempatan mereka

Jurgen Klopp memulai eranya sebagai direktur teknik timnas Jerman dengan pesan-pesan yang jelas dan penuh ambisi, menegaskan bahwa memimpin "Die Mannschaft" merupakan puncak perjalanan kepelatihannya, dan bahwa ia tidak akan ragu mengambil keputusan-keputusan berani demi mengembalikan timnas ke podium juara.

Dalam konferensi pers pertamanya setelah mengemban tugas menggantikan Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya usai kegagalan timnas di Piala Dunia 2026, Klopp berbicara panjang lebar tentang visi teknisnya, rencananya untuk masa depan, serta hubungannya dengan para suporter dan pemain, sembari menegaskan bahwa keberhasilan tidak akan tercapai dalam semalam, tetapi ia berjanji untuk menghadirkan timnas yang memiliki identitas yang jelas dan karakter yang kuat.

Klopp mengawali pernyataannya dengan berkata: "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk duduk di sini hari ini. Apa yang terjadi pada saya selama beberapa hari terakhir ini seperti sebuah film yang diputar di benak saya, dan berbagai pikiran berdesakan di kepala saya. Dari mana semua ini bermula? Dan dari mana saya datang?"

Ia menambahkan: "Saya sudah menyadari sebelumnya betapa besarnya tugas melatih timnas, tetapi ketika Anda menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya, Anda merasakan kebesaran dan tanggung jawabnya secara lebih besar lagi. Melihat latar belakang saya, mustahil bagi saya membayangkan bisa sampai pada tahap ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya, dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang turut andil dalam mewujudkannya. Namun, saya bukanlah lembaran kosong, karena saya datang bersama para rekan kerja, dan saya tidak melakukan ini demi diri saya sendiri."

Ia menuturkan: "Setiap orang membutuhkan tantangan dari waktu ke waktu. Bagi saya, sudah jelas bahwa tantangan ini harus terjadi di sini. Kekuatan saya terletak pada mengetahui titik-titik kelemahan saya. Ada beberapa hal yang relatif saya kuasai. Saya ingin kami menampilkan yang terbaik dari kami di sini. Saya tidak ingin melewatkan apa pun, atau melupakan apa pun."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Pesan untuk para suporter dan pengkritik

    Klopp menyampaikan pesan langsung kepada para suporter dan media, menegaskan bahwa ia menerima kritik, tetapi menolak jika keluarganya diusik.

    Ia berkata: "Jika ada orang yang tidak peduli dengan masa depan sepakbola Jerman, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya melakukan beberapa wawancara di sana-sini, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya merindukannya. Saya terkejut dengan banyaknya informasi dan cepatnya penyebarannya. Dalam jalan yang kami tempuh, yang penting adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang benar, bukan secepat mungkin."

    Ia menambahkan: "Pada hari ketika kalian tidak menginginkan saya, katakanlah, dan saya akan pergi, tanpa kompensasi apa pun. Jika besok kalian mengatakan saya gagal, saya akan pergi, tetapi bukan berdasarkan pendapat satu orang, melainkan jika itu adalah pendapat umum. Dan jika Federasi Sepakbola Jerman mengatakan saya gagal, saya akan pergi. Namun jika kalian melewati batas dan tidak membiarkan keluarga saya sendiri, saya juga akan pergi."

    Ia melanjutkan: "Kritiklah saya jika ada sesuatu yang tidak berjalan baik, itu membuat saya senang karena saya akan berusaha memperbaikinya. Semua ini soal pekerjaan. Saya tidak memiliki karier kepelatihan setelah tim nasional, dan idealnya, tugas ini merupakan puncak dari karier saya."

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  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Tim kepelatihan baru dan visi untuk masa depan

    Klopp mengungkap susunan staf kepelatihannya, seraya menegaskan bahwa ia telah memilih tim kerja terbaik yang mungkin.

    Ia berkata mengenai bergabungnya Sven Bender: "Saya sudah mengenalnya sejak lama, dan menurut saya situasinya ideal. Ia seorang pelatih muda yang pernah bekerja dengan Federasi Sepak Bola Jerman, dan pernah menjadi pemain di tim nasional. Ia ahli dalam bidang ini, sedangkan saya tidak. Dan atas alasan yang tepat, saya tidak pernah diizinkan memasuki gedung ini dengan mengenakan sepatu sepak bola."

    Ia juga mengumumkan bergabungnya penasihat dekatnya, Marc Kosicke, ke Federasi Sepak Bola Jerman, seraya menjelaskan: "Ia akan menjadi asisten saya untuk urusan strategi, pengembangan, dan inovasi."

    Ia menambahkan: "Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang situasi saat ini, tetapi inilah saat yang tepat untuk meninjau segala sesuatu dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Perbaikan biasanya membutuhkan lebih banyak kerja keras, tetapi yang terpenting adalah fokus pada masa depan."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Evaluasi timnas usai Piala Dunia

    Klopp menjelaskan bahwa dirinya sudah mulai mengevaluasi para pemain timnas. Ia berkata: "Saya telah menyaksikan 57 pemain. Kami memiliki banyak pemain bagus di Piala Dunia, tetapi mereka tidak tampil sesuai level yang diharapkan. Situasinya sama sekali tidak buruk, tetapi jelas membutuhkan perbaikan."

    Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah: "Saya tidak ingin menilai diri saya secara berlebihan, tetapi saya merasa punya tanggung jawab terhadap para suporter Jerman untuk mengembalikan timnas ke podium juara. Kami masih memiliki beberapa pekan sebelum jeda internasional, dan itu adalah waktu yang cukup untuk bersiap. Semua orang sudah siap."

    Klopp berbicara tentang keterikatannya dengan sejarah sepak bola Jerman, katanya: "Saya mendengar bahwa Helmut Schön juga tinggal di Wiesbaden, dan saya sudah tinggal di sana sejak beberapa waktu lalu. Saya mengagumi Franz Beckenbauer atas semua yang ia berikan. Selain itu, Rudi juga ada di sini dan saya berhak menyebutnya. Angka 13 terasa rendah secara mengejutkan. Bagi saya, sepak bola Jerman itu bersejarah dan memiliki catatan panjang, dan menjadi bagian dari sejarah ini adalah hal yang sangat istimewa."

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  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    <think> This is a short fragment: "العلاقة مع ناجلسمان" - "The relationship with Nagelsmann" </think> Hubungan dengan Nagelsmann

    Klopp membantah adanya komunikasi apa pun dengan pendahulunya, Julian Nagelsmann. Ia berkata: "Tidak ada komunikasi sama sekali di antara kami. Selamat ulang tahun untuknya, meski terlambat. Saya sangat menghormatinya. Hari ketika komentar itu terjadi adalah salah satu hari terburuk dalam hidup saya, dan saya tahu saat itu bahwa sebuah bom waktu akan segera meledak. Andai saja saya bisa menghindarinya. Saya sudah meminta maaf, dan permintaan maaf saya diterima, serta saya tidak merasa ada dendam apa pun. Saya berharap yang terbaik untuknya, dan saya rasa hari ini menjadi lembaran baru baginya."

    Klopp menegaskan bahwa membangun hubungan yang kuat dengan para pemain akan menjadi langkah pertamanya. Ia berkata: "Saya senang musim ini tidak dimulai besok dengan pertandingan pertama, karena kalau tidak saya pasti akan merasa kelelahan. Saya akan mengikuti pertandingan di setiap negara tempat para pemain kami berada, termasuk tentu saja Jerman. Belakangan ini saya telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai hal, dan komunikasi dengan para pemain adalah hal yang sangat penting. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan mereka sedini mungkin, karena inilah tugas pertama saya."

    Ia menambahkan: "Saya selalu cenderung memberikan lebih banyak daripada memberi sedikit, dan saya akan berusaha melakukannya dengan cara yang benar, demi kepentingan para pemain."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Filosofi bermain yang jelas

    Klopp mengungkapkan gambaran gaya taktiknya bersama timnas Jerman. Ia berkata: "Pressing balik akan menjadi elemen mendasar, di samping susunan pemain yang stabil dan filosofi sepak bola yang jelas. Di tengah segala keraguan ini, kami tidak akan mengandalkan penjagaan individu, meskipun tim terbaik di Jerman bermain dengan cara itu."

    Ia menambahkan: "Timnas-timnas yang memenangi Piala Dunia bermain dengan empat pemain bertahan, dan kami pun akan bermain dengan gaya seperti ini, serta akan mengandalkan sayap, karena para pengatur serangan di generasi saat ini kini menempati posisi-posisi tersebut."

    Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa pintu akan terbuka bagi semua orang. Ia berkata: "Beberapa pemain akan mendapatkan peluang yang tidak mereka duga, karena saya suka menjadi berani. Saya selalu seperti itu dan akan tetap begitu. Saya ingin bekerja dengan pemain-pemain yang menyuguhkan sepak bola yang bisa dinikmati semua orang. Kesuksesan mungkin tidak datang secara langsung, tetapi saya ingin orang-orang pulang ke rumah sambil berkata: sungguh penampilan yang luar biasa."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Prancis, tolok ukur kekuatan

    Klopp menegaskan pentingnya bersikap realistis. Ia berkata: "Kita harus menetapkan ekspektasi yang realistis. Pertanyaannya adalah: apakah kita saat ini berada di level Prancis? Dan jika jawabannya ya, maka itu tidak benar."

    Ia menambahkan bahwa timnas Prancis memiliki sekumpulan pemain yang luar biasa, namun pada saat yang sama ia menegaskan bahwa mengalahkan mereka bukanlah hal yang mustahil.

    Klopp berbicara tentang pentingnya laga-laga internasional. Ia berkata: "Sudah lama sejak terakhir kali saya mengikuti laga-laga internasional di luar turnamen besar. Saya berharap laga-laga ini kembali menarik perhatian. Kita semua tahu bahwa sepak bola yang sukses mampu mengubah sebuah negara secara keseluruhan."

    Ia menambahkan: "Ketika saya menjalani laga resmi pertama hanya empat hari setelah memulai pekerjaan saya, Anda tidak bisa mengharapkan keajaiban. Namun saya ingin melihat perkembangan, dan yang terpenting para pemain menunjukkan kepada saya bahwa mengenakan jersey timnas adalah sesuatu yang sangat istimewa."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Saya Tidak Akan Bisa Menyenangkan Semua Orang

    Klopp menyampaikan salah satu pesan paling menonjol selama konferensi tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak akan bisa membuat semua orang senang. Saya akan berusaha melakukan segalanya dengan cara terbaik demi kepentingan tim nasional kita."

    Ia menambahkan: "Jika kita semua membayangkan bahwa kita akan menjadi juara dunia dalam empat tahun, itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Dan jika kita meyakini hal itu bersama-sama, maka tetangga tidak akan terasa mengganggu keesokan harinya, cuaca pun tidak akan seburuk itu, dan Merz tidak akan merusak segalanya."

    Mengenai Joshua Kimmich, Klopp berkata: "Saya punya beberapa gagasan, tetapi saya belum berbicara dengan siapa pun, jadi saya tidak akan menentukan posisi apa pun sekarang. Pemain yang menampilkan performa terbaik, memiliki semangat paling besar, dan berkembang begitu mengenakan seragam timnas, dialah yang akan bermain."

    Ia menambahkan: "Setiap orang yang berhak membela tim nasional harus memberikan yang terbaik dari dirinya. Saya akan memantau semua orang, dan tidak ada seorang pun yang tersingkir sejak hari ini. Ini adalah awal yang baru."

    Dan ketika surat kabar Bild bertanya kepadanya apakah ia akan mengenakan pakaian olahraga atau setelan resmi di pinggir lapangan, Klopp menjawab sambil tersenyum: "Saya tidak merindukan hal itu. Yang pasti saya tidak akan memakai dasi. Saya sudah bertambah tua. Kita lihat saja nanti. Saya berkesempatan memperbarui lemari pakaian saya dalam beberapa tahun terakhir. Saya merasa busana ini lebih cocok untuk peran baru daripada gaya sebelumnya."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Piala Dunia Memberi Saya Kesempatan Terbaik untuk Belajar

    Klopp menegaskan bahwa mengikuti Piala Dunia terakhir merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat. Ia berkata: "Kekuatan sepak bola terletak pada kemampuannya menyatukan orang-orang. Piala Dunia adalah peluang pelatihan terbaik yang bisa saya dapatkan. Atmosfer di stadion sungguh luar biasa, dan antusiasme yang dirasakan orang-orang benar-benar tak terbayangkan."

    Klopp memuji Jerman yang memiliki generasi pemain yang menjanjikan. Ia mengatakan: "Saya telah melihat nama-nama para pemain, dan kesan saya sangat positif. Kami memiliki begitu banyak talenta. Kami telah memenangkan Piala Dunia dan Piala Eropa U-17, dan seharusnya para pemain ini kini sudah berusia dua puluh tahun. Setelah mereka memperoleh SIM, kami bisa memanfaatkan mereka."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Realistis sebelum bermimpi

    Klopp menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa membangun timnas yang mampu bersaing membutuhkan waktu. Ia berkata: "Ekspektasi di Jerman itu gila. Bayangkan jika Nagelsmann berkata: kami hanya ingin mencapai semifinal, apa yang akan terjadi? Tentu saja kami menargetkan tujuan tertinggi, tetapi kami harus menyadari bahwa kami membutuhkan waktu untuk mewujudkannya."

    Ia menambahkan: "Saya ingin terlibat kuat dalam pengembangan struktur organisasi. Siapa pun yang merekrut Jurgen Klopp, akan mendapatkan Jurgen Klopp dengan segala gagasannya. Semua orang senang hari ini, tetapi saya tidak yakin perasaan ini akan bertahan setiap hari."

    Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya ingin memperbaiki segalanya, dan menampilkan timnas Jerman dalam citra yang positif hingga akhirnya kami kembali ke puncak. Saya menantikan tantangan ini. Masih ada dua bulan lagi hingga laga pertama, dan itu akan berlangsung di Belanda.. astaga!"

    Ia juga berbicara mengenai jadwal pertandingan internasional, dengan mengatakan: "Ketika UEFA Nations League bergulir, saya berkata kepada diri sendiri bahwa laga persahabatan telah berakhir. Kami harus menyeimbangkan antara pengembangan dan pencapaian hasil. Saya punya beberapa gagasan, dan saya tidak akan menguras sebelas pemain sepanjang waktu, kami akan menemukan solusi yang tepat."