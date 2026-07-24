Jürgen Klopp memulai eranya sebagai direktur teknik timnas Jerman dengan pesan-pesan yang jelas dan penuh ambisi, menegaskan bahwa memimpin "Die Mannschaft" merupakan puncak perjalanan kepelatihannya, dan bahwa ia tidak akan ragu mengambil keputusan-keputusan berani demi mengembalikan timnas ke podium juara.

Dalam konferensi pers pertamanya setelah mengemban tugas sebagai pengganti Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya setelah kegagalan timnas di Piala Dunia 2026, Klopp berbicara panjang lebar tentang visi teknisnya, rencananya untuk masa depan, serta hubungannya dengan para suporter dan pemain, sambil menegaskan bahwa kesuksesan tidak akan tercapai dalam semalam, namun ia berjanji akan menghadirkan timnas yang memiliki identitas jelas dan kepribadian kuat.

Klopp mengawali pembicaraannya dengan berkata: "Sungguh sebuah kehormatan besar bagi saya untuk duduk di sini hari ini. Apa yang terjadi pada saya selama beberapa hari terakhir bagaikan sebuah film yang diputar dalam benak saya, dan berbagai pikiran berdesakan di kepala saya. Dari mana semua ini bermula? Dan dari mana saya berasal?"

Ia menambahkan: "Saya sudah menyadari sebelumnya betapa besarnya tugas melatih timnas, namun ketika Anda menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya, Anda merasakan kebesaran dan tanggung jawabnya dengan cara yang jauh lebih besar. Dan melihat latar belakang saya, mustahil bagi saya untuk membayangkan bisa mencapai tahap ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya, dan saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang berkontribusi dalam mewujudkannya. Namun, saya bukanlah lembaran kosong, karena saya datang bersama para mitra, dan saya tidak melakukan ini demi diri saya sendiri."

Ia menuturkan: "Setiap orang membutuhkan tantangan dari waktu ke waktu. Bagi saya, sudah jelas bahwa tantangan ini harus terjadi di sini. Kekuatan saya terletak pada mengenali titik-titik kelemahan saya. Ada beberapa hal yang relatif saya kuasai. Saya ingin kami menampilkan yang terbaik dari kami di sini. Saya tidak ingin mengabaikan apa pun, atau melupakan apa pun."