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FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

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Klopp Memulai Era Jerman dengan Pesan Kuat: Saya Tidak Takut Pergi, Tunggu Kejutan-kejutannya

Germany
J. Klopp
J. Kimmich
J. Nagelsmann
Germany vs Paraguay
Paraguay
World Cup
Jerman
Paraguay
AS

Pressing balik menjadi fondasi proyek ini, dan para pemain muda berbakat akan mendapatkan kesempatan mereka

Jürgen Klopp memulai eranya sebagai direktur teknik timnas Jerman dengan pesan-pesan yang jelas dan penuh ambisi, menegaskan bahwa memimpin "Die Mannschaft" merupakan puncak perjalanan kepelatihannya, dan bahwa ia tidak akan ragu mengambil keputusan-keputusan berani demi mengembalikan timnas ke podium juara.

Dalam konferensi pers pertamanya setelah mengemban tugas sebagai pengganti Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya setelah kegagalan timnas di Piala Dunia 2026, Klopp berbicara panjang lebar tentang visi teknisnya, rencananya untuk masa depan, serta hubungannya dengan para suporter dan pemain, sambil menegaskan bahwa kesuksesan tidak akan tercapai dalam semalam, namun ia berjanji akan menghadirkan timnas yang memiliki identitas jelas dan kepribadian kuat.

Klopp mengawali pembicaraannya dengan berkata: "Sungguh sebuah kehormatan besar bagi saya untuk duduk di sini hari ini. Apa yang terjadi pada saya selama beberapa hari terakhir bagaikan sebuah film yang diputar dalam benak saya, dan berbagai pikiran berdesakan di kepala saya. Dari mana semua ini bermula? Dan dari mana saya berasal?"

Ia menambahkan: "Saya sudah menyadari sebelumnya betapa besarnya tugas melatih timnas, namun ketika Anda menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya, Anda merasakan kebesaran dan tanggung jawabnya dengan cara yang jauh lebih besar. Dan melihat latar belakang saya, mustahil bagi saya untuk membayangkan bisa mencapai tahap ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya, dan saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang berkontribusi dalam mewujudkannya. Namun, saya bukanlah lembaran kosong, karena saya datang bersama para mitra, dan saya tidak melakukan ini demi diri saya sendiri."

Ia menuturkan: "Setiap orang membutuhkan tantangan dari waktu ke waktu. Bagi saya, sudah jelas bahwa tantangan ini harus terjadi di sini. Kekuatan saya terletak pada mengenali titik-titik kelemahan saya. Ada beberapa hal yang relatif saya kuasai. Saya ingin kami menampilkan yang terbaik dari kami di sini. Saya tidak ingin mengabaikan apa pun, atau melupakan apa pun."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Pesan untuk Para Suporter dan Pengkritik

    Klopp menyampaikan pesan langsung kepada para suporter dan media, menegaskan bahwa ia menerima kritik, tetapi menolak jika keluarganya diusik.

    Ia berkata: "Jika ada yang tidak peduli dengan masa depan sepak bola Jerman, saya tak bisa berbuat apa-apa. Kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya melakukan beberapa wawancara di sana-sini, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya merindukannya. Saya terkejut dengan banyaknya informasi dan kecepatan penyebarannya. Dalam jalan yang kami tempuh, yang penting adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang benar, bukan secepat mungkin."

    Ia menambahkan: "Pada hari kalian tidak menginginkan saya, katakanlah, dan saya akan pergi, tanpa kompensasi apa pun. Jika besok kalian mengatakan bahwa saya gagal, saya akan pergi, tetapi bukan berdasarkan pendapat satu orang, melainkan jika itu adalah pendapat umum. Dan jika Federasi Sepak Bola Jerman mengatakan bahwa saya gagal, saya akan pergi. Namun, jika kalian melampaui batas dan tidak membiarkan keluarga saya sendiri, saya juga akan pergi."

    Ia melanjutkan: "Kritiklah saya jika ada sesuatu yang tidak berhasil, itu membuat saya senang karena saya akan berusaha memperbaikinya. Ini semua soal pekerjaan. Saya tidak punya perjalanan kepelatihan setelah tim nasional, dan idealnya, tugas ini merupakan puncak dari karier saya."

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  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Tim pelatih baru dan visi untuk masa depan

    Klopp mengungkap susunan staf kepelatihannya, seraya menegaskan bahwa ia telah memilih tim kerja terbaik yang mungkin ada.

    Ia berkata soal bergabungnya Sven Binder: "Saya mengenalnya sejak lama, dan saya rasa situasinya ideal. Ia seorang pelatih muda yang pernah bekerja dengan Federasi Sepak Bola Jerman, dan pernah menjadi pemain di tim nasional. Ia ahli dalam bidang ini, sedangkan saya tidak. Dan karena alasan yang masuk akal, saya tidak pernah diizinkan memasuki gedung ini dengan mengenakan sepatu sepak bola."

    Ia juga mengumumkan bergabungnya penasihat dekatnya, Marc Kosicke, ke Federasi Sepak Bola Jerman, seraya menjelaskan: "Ia akan menjadi asisten saya untuk urusan strategi, pengembangan, dan inovasi."

    Ia menambahkan: "Tidak banyak yang bisa dikatakan soal situasi saat ini, tetapi inilah momen yang tepat untuk meninjau segala sesuatu dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Perbaikan biasanya membutuhkan lebih banyak kerja keras, tetapi yang terpenting adalah fokus pada masa depan."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Evaluasi Timnas Setelah Piala Dunia

    Klopp menjelaskan bahwa dia sudah mulai menilai unsur-unsur timnas. Dia berkata: "Saya sudah menyaksikan 57 pemain. Kami memiliki banyak pemain bagus di Piala Dunia, tetapi mereka tidak menampilkan level yang diharapkan. Situasinya sama sekali tidak buruk, tetapi jelas perlu ada perbaikan."

    Dia menegaskan bahwa tujuannya adalah: "Bukan bermaksud melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, tetapi saya merasa bertanggung jawab kepada publik Jerman untuk mengembalikan timnas ke podium juara. Masih ada beberapa pekan di depan kami sebelum jeda internasional, dan itu waktu yang cukup untuk bersiap. Semua orang sudah siap."

    Klopp berbicara tentang keterikatannya dengan sejarah sepak bola Jerman, dengan mengatakan: "Saya dengar bahwa Helmut Schön juga dulu tinggal di Wiesbaden, dan saya baru tinggal di sana belum lama ini. Saya mencintai Franz Beckenbauer atas segala hal yang telah dia berikan. Selain itu, Rudi juga ada di sini dan saya berhak menyebutnya. Angka 13 terdengar rendah secara mengejutkan. Bagi saya, sepak bola Jerman itu berkelas dan memiliki sejarah yang panjang, dan menjadi bagian dari sejarah ini adalah hal yang sangat istimewa."

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  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Hubungan dengan Nagelsmann

    Klopp membantah adanya komunikasi apa pun dengan pendahulunya, Julian Nagelsmann. Ia berkata: "Tidak ada komunikasi apa pun di antara kami. Selamat ulang tahun untuknya, meski terlambat. Saya sangat menghormatinya. Hari ketika komentar itu terjadi adalah salah satu hari terburuk dalam hidup saya, dan saat itu saya tahu ada bom waktu yang akan meledak. Saya berharap bisa menghindari hal itu. Saya sudah meminta maaf, dan permintaan maaf saya diterima, dan saya rasa tidak ada dendam apa pun. Saya berharap yang terbaik untuknya, dan saya rasa hari ini menjadi lembaran baru baginya."

    Klopp menegaskan bahwa membangun hubungan yang kuat dengan para pemain akan menjadi langkah pertamanya. Ia berkata: "Saya senang musim ini tidak dimulai besok dengan pertandingan pertama, kalau tidak saya pasti akan merasa kelelahan. Saya akan mengikuti pertandingan di setiap negara tempat para pemain kami berada, termasuk tentu saja Jerman. Belakangan ini saya memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai hal, dan komunikasi dengan para pemain adalah hal yang sangat penting. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan mereka lebih awal, karena inilah yang akan menjadi tugas pertama saya."

    Ia menambahkan: "Saya selalu cenderung berbuat lebih banyak daripada berbuat sedikit, dan saya akan berusaha melakukannya dengan cara yang benar, demi kepentingan para pemain."

  • Filosofi permainan yang jelas

    Klopp mengungkap gambaran gaya kepelatihannya bersama timnas Jerman. Ia berkata: "Pressing balik akan menjadi elemen utama, di samping susunan pemain yang stabil dan filosofi sepak bola yang jelas. Dan dengan semua keraguan ini, kami tidak akan mengandalkan penjagaan individu, meskipun tim terbaik di Jerman bermain dengan cara itu."

    Ia menambahkan: "Timnas yang memenangkan Piala Dunia bermain dengan empat bek, dan kami juga akan bermain dengan gaya ini, serta akan mengandalkan sayap, karena para playmaker di generasi saat ini kini menempati posisi tersebut."

    Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa pintu akan terbuka bagi semua orang. Ia berkata: "Beberapa pemain akan mendapatkan peluang yang tidak mereka duga, karena saya suka menjadi berani. Saya selalu seperti itu dan akan tetap seperti itu. Saya ingin bekerja dengan pemain yang menyuguhkan sepak bola yang dinikmati semua orang. Mungkin kesuksesan tidak datang secara langsung, tetapi saya ingin orang-orang pulang ke rumah mereka sambil berkata: sungguh penampilan yang luar biasa."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Prancis sebagai tolok ukur kekuatan

    Klopp menegaskan pentingnya bersikap realistis. Ia mengatakan: "Kita harus menetapkan ekspektasi yang realistis. Pertanyaannya adalah: apakah saat ini kita berada di level Prancis? Dan jika jawabannya ya, maka itu tidak benar."

    Ia menambahkan bahwa timnas Prancis memiliki sekelompok pemain yang luar biasa, tetapi di saat yang sama ia menegaskan bahwa mengalahkan mereka bukanlah hal yang mustahil.

    Klopp berbicara tentang pentingnya laga-laga internasional. Ia mengatakan: "Sudah lama sejak saya mengikuti laga-laga internasional di luar turnamen besar. Saya berharap laga-laga ini kembali menjadi perhatian. Kita semua tahu bahwa sepak bola yang sukses mampu mengubah sebuah negara secara keseluruhan."

    Ia menambahkan: "Ketika saya menjalani laga resmi pertama hanya empat hari setelah saya mulai bekerja, kalian tidak bisa mengharapkan keajaiban. Namun, saya ingin melihat perkembangan, dan yang terpenting adalah para pemain menunjukkan kepada saya bahwa mengenakan jersey timnas adalah hal yang sangat istimewa."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Saya tidak akan bisa menyenangkan semua orang

    Klopp menyampaikan salah satu pesan terpentingnya selama konferensi tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Saya akan berusaha melakukan segalanya dengan cara terbaik demi kepentingan tim nasional kita."

    Ia menambahkan: "Jika kita semua membayangkan bahwa kita akan menjadi juara dunia dalam empat tahun, maka itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Dan jika kita meyakininya bersama, maka tetangga tidak akan tampak mengganggu keesokan harinya, cuaca tidak akan seburuk itu, dan Merz tidak akan merusak segalanya."

    Mengenai Joshua Kimmich, Klopp berkata: "Saya punya beberapa gagasan, tetapi saya belum berbicara dengan siapa pun, jadi saya tidak akan menentukan posisi apa pun sekarang. Pemain yang tampil paling baik, memiliki semangat paling besar, dan berkembang begitu mengenakan seragam tim nasional, dialah yang akan bermain."

    Ia menambahkan: "Setiap orang yang berhak mewakili tim nasional harus memberikan yang terbaik yang dimilikinya. Saya akan memantau semuanya, dan tidak ada seorang pun yang dicoret mulai hari ini. Ini adalah awal yang baru."

    Ketika surat kabar Bild bertanya apakah ia akan mengenakan pakaian olahraga atau setelan resmi di pinggir lapangan, Klopp menjawab sambil tersenyum: "Saya tidak merindukan hal itu. Yang pasti saya tidak akan memakai dasi. Saya sudah bertambah tua. Kita lihat saja nanti. Saya mendapat kesempatan untuk memperbarui lemari pakaian saya dalam beberapa tahun terakhir. Saya merasa busana ini lebih cocok untuk peran baru ini dibandingkan gayanya yang dulu."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Piala Dunia Memberi Saya Kesempatan Terbaik untuk Belajar

    Klopp menegaskan bahwa mengikuti Piala Dunia terakhir merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat. Ia berkata: "Kekuatan sepak bola terletak pada kemampuannya menyatukan banyak orang. Piala Dunia adalah kesempatan pelatihan terbaik yang bisa saya dapatkan. Atmosfer di stadion luar biasa, dan antusiasme yang dirasakan orang-orang sungguh tak terbayangkan."

    Klopp memuji Jerman yang memiliki generasi pemain yang menjanjikan. Ia berkata: "Saya telah melihat nama-nama para pemain, dan kesan saya sangat positif. Kami memiliki begitu banyak bakat. Kami telah memenangi Piala Dunia dan Piala Eropa U-17, dan seharusnya para pemain itu kini sudah berusia dua puluh tahun. Setelah mereka mendapatkan SIM, kami bisa memanfaatkan mereka."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Realistis Sebelum Bermimpi

    Klopp mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa membangun tim nasional yang mampu bersaing membutuhkan waktu. Ia berkata: "Ekspektasi di Jerman sungguh gila. Bayangkan jika Nagelsmann berkata: kami hanya ingin mencapai semifinal, apa yang akan terjadi? Tentu saja kami mengincar target tertinggi, tetapi kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan waktu untuk mewujudkannya."

    Ia menambahkan: "Saya ingin berperan besar dalam mengembangkan struktur organisasi. Siapa pun yang merekrut Jurgen Klopp, akan mendapatkan Jurgen Klopp dengan semua idenya. Semua orang bahagia hari ini, tetapi saya tidak yakin perasaan ini akan bertahan setiap hari."

    Ia mengakhiri pernyataannya dengan berkata: "Saya ingin memperbaiki segalanya, dan menampilkan timnas Jerman dengan citra positif hingga akhirnya kami kembali ke puncak. Saya menantikan tantangan ini. Masih ada dua bulan lagi sampai pertandingan pertama, dan itu akan berlangsung di Belanda.. ya Tuhan!"

    Ia juga berbicara mengenai jadwal pertandingan internasional, dengan berkata: "Ketika UEFA Nations League dimulai, saya berkata kepada diri sendiri bahwa pertandingan persahabatan telah berakhir. Kita harus menyeimbangkan antara pengembangan dan pencapaian hasil. Saya punya beberapa ide, dan saya tidak akan membebani sebelas pemain sepanjang waktu, kita akan menemukan solusi yang tepat."