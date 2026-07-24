Jürgen Klopp memulai eranya sebagai direktur teknik timnas Jerman dengan pesan yang jelas dan penuh ambisi, menegaskan bahwa memimpin "Die Mannschaft" merupakan puncak dari perjalanan kepelatihannya, dan bahwa dirinya tidak akan ragu mengambil keputusan berani demi mengembalikan timnas ke podium juara.

Dalam konferensi pers pertamanya setelah mengemban tugas menggantikan Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya usai kegagalan timnas di Piala Dunia 2026, Klopp berbicara panjang lebar tentang visi teknisnya, rencananya untuk masa depan, serta hubungannya dengan para suporter dan pemain, seraya menegaskan bahwa keberhasilan tidak akan tercapai dalam semalam, tetapi ia berjanji akan menghadirkan timnas yang memiliki identitas jelas dan karakter kuat.

Klopp mengawali pernyataannya dengan berkata: "Sungguh sebuah kehormatan besar bisa duduk di sini hari ini. Apa yang terjadi pada saya selama beberapa hari terakhir seperti sebuah film yang diputar di dalam pikiran saya, dan berbagai pikiran berdesakan di kepala saya. Dari mana semua ini bermula? Dan dari mana saya berasal?"

Ia menambahkan: "Saya sudah menyadari sebelumnya betapa besarnya tugas melatih timnas, tetapi ketika Anda menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya, Anda merasakan keagungan dan tanggung jawabnya dengan lebih besar. Dan melihat latar belakang saya, mustahil bagi saya membayangkan bisa sampai ke tahap ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya, dan saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang berkontribusi dalam mewujudkan hal ini. Namun, saya bukan lembaran kosong, sebab saya datang bersama para mitra, dan saya tidak melakukan ini untuk diri saya sendiri."

Ia menuturkan: "Setiap orang membutuhkan tantangan dari waktu ke waktu. Bagi saya, sudah jelas bahwa tantangan ini harus terjadi di sini. Kekuatan saya terletak pada mengenali titik-titik lemah saya. Ada beberapa hal yang relatif saya kuasai. Saya ingin kami menampilkan yang terbaik yang kami miliki di sini. Saya tidak ingin mengabaikan apa pun, atau melupakan apa pun."