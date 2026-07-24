Goal.com
LiveTiket
FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

Diterjemahkan oleh

Klopp Memulai Era Jerman dengan Pesan Kuat: Jika Kalian Mengusik Keluargaku, Aku Akan Pergi, dan Nantikan Kejutan-Kejutan

Germany
J. Klopp
J. Kimmich
J. Nagelsmann
Germany vs Paraguay
Paraguay
World Cup
Jerman
Paraguay
AS

Pressing balik menjadi fondasi proyek ini, dan para pemain muda akan mendapatkan kesempatan mereka.

Jürgen Klopp memulai eranya sebagai direktur teknik timnas Jerman dengan pesan yang jelas dan penuh ambisi, menegaskan bahwa memimpin "Die Mannschaft" merupakan puncak dari perjalanan kepelatihannya, dan bahwa dirinya tidak akan ragu mengambil keputusan berani demi mengembalikan timnas ke podium juara.

Dalam konferensi pers pertamanya setelah mengemban tugas menggantikan Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya usai kegagalan timnas di Piala Dunia 2026, Klopp berbicara panjang lebar tentang visi teknisnya, rencananya untuk masa depan, serta hubungannya dengan para suporter dan pemain, seraya menegaskan bahwa keberhasilan tidak akan tercapai dalam semalam, tetapi ia berjanji akan menghadirkan timnas yang memiliki identitas jelas dan karakter kuat.

Klopp mengawali pernyataannya dengan berkata: "Sungguh sebuah kehormatan besar bisa duduk di sini hari ini. Apa yang terjadi pada saya selama beberapa hari terakhir seperti sebuah film yang diputar di dalam pikiran saya, dan berbagai pikiran berdesakan di kepala saya. Dari mana semua ini bermula? Dan dari mana saya berasal?"

Ia menambahkan: "Saya sudah menyadari sebelumnya betapa besarnya tugas melatih timnas, tetapi ketika Anda menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya, Anda merasakan keagungan dan tanggung jawabnya dengan lebih besar. Dan melihat latar belakang saya, mustahil bagi saya membayangkan bisa sampai ke tahap ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya, dan saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang berkontribusi dalam mewujudkan hal ini. Namun, saya bukan lembaran kosong, sebab saya datang bersama para mitra, dan saya tidak melakukan ini untuk diri saya sendiri."

Ia menuturkan: "Setiap orang membutuhkan tantangan dari waktu ke waktu. Bagi saya, sudah jelas bahwa tantangan ini harus terjadi di sini. Kekuatan saya terletak pada mengenali titik-titik lemah saya. Ada beberapa hal yang relatif saya kuasai. Saya ingin kami menampilkan yang terbaik yang kami miliki di sini. Saya tidak ingin mengabaikan apa pun, atau melupakan apa pun."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Pesan untuk para suporter dan pengkritik

    Klopp menyampaikan pesan langsung kepada para suporter dan media, menegaskan bahwa dirinya menerima kritik, tetapi menolak jika keluarganya diusik.

    Ia berkata: "Jika ada orang yang tidak peduli dengan masa depan sepakbola Jerman, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya melakukan beberapa wawancara di sana-sini, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya merindukannya. Saya terkejut dengan banyaknya informasi dan cepatnya penyebarannya. Dalam jalan yang kami tempuh, yang penting adalah menyelesaikan berbagai hal dengan cara yang benar, bukan secepat mungkin."

    Ia menambahkan: "Pada hari ketika kalian tidak menginginkan saya, katakan saja dan saya akan pergi, tanpa kompensasi apa pun. Jika besok kalian mengatakan bahwa saya gagal, saya akan pergi, tetapi bukan berdasarkan pendapat satu orang, melainkan jika itu adalah pendapat umum. Dan jika Federasi Sepakbola Jerman mengatakan bahwa saya gagal, saya akan pergi. Namun jika kalian melewati batas dan tidak membiarkan keluarga saya tenang, saya juga akan pergi."

    Ia melanjutkan: "Kritiklah saya jika ada sesuatu yang tidak berjalan baik, itu membuat saya senang karena saya akan berusaha memperbaikinya. Semuanya berkaitan dengan pekerjaan. Saya tidak memiliki perjalanan kepelatihan setelah timnas, dan idealnya, tugas ini merupakan puncak dari perjalanan karier saya."

    • Iklan
  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Staf Pelatih Baru dan Visi untuk Masa Depan

    Klopp mengungkapkan susunan staf kepelatihannya, sembari menegaskan bahwa ia telah memilih tim kerja terbaik yang mungkin.

    Mengenai bergabungnya Sven Bender, ia berkata: "Saya mengenalnya sudah sejak lama, dan menurut saya situasinya ideal. Ia seorang pelatih muda yang pernah bekerja dengan Federasi Sepak Bola Jerman, dan pernah menjadi pemain tim nasional. Ia ahli di bidang ini, sedangkan saya tidak. Dan karena alasan yang masuk akal, saya tidak pernah diizinkan masuk ke gedung ini dengan mengenakan sepatu sepak bola."

    Ia juga mengumumkan bergabungnya penasihat dekatnya, Marc Kosicke, ke Federasi Sepak Bola Jerman, seraya menjelaskan: "Ia akan menjadi asisten saya untuk urusan strategi, pengembangan, dan inovasi."

    Ia menambahkan: "Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang situasi saat ini, tetapi inilah momen yang tepat untuk meninjau segala sesuatu dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Perbaikan biasanya membutuhkan lebih banyak kerja, tetapi yang terpenting adalah fokus pada masa depan."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Evaluasi Timnas Usai Piala Dunia

    Klopp menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah mulai mengevaluasi para pemain timnas. Ia berkata: "Saya telah menyaksikan 57 pemain. Kami memiliki banyak pemain bagus di Piala Dunia, tetapi mereka tidak menampilkan level yang diharapkan. Situasinya sama sekali tidak buruk, tetapi jelas masih membutuhkan perbaikan."

    Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah: "Saya tidak ingin terlalu tinggi menilai diri sendiri, tetapi saya merasa memiliki tanggung jawab terhadap para pendukung Jerman untuk mengembalikan timnas ke podium juara. Kami masih memiliki beberapa pekan sebelum jeda internasional, dan itu waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Semua orang sudah siap."

    Klopp berbicara tentang keterikatannya dengan sejarah sepak bola Jerman, katanya: "Saya mendengar bahwa Helmut Schön juga tinggal di Wiesbaden, dan saya sudah tinggal di sana sejak waktu yang singkat. Saya mengagumi Franz Beckenbauer atas semua yang ia persembahkan. Selain itu, Rudi juga ada di sini dan saya berhak menyebutnya. Angka 13 terlihat mengejutkan rendahnya. Bagi saya, sepak bola Jerman itu berkelas dan memiliki sejarah yang panjang, dan menjadi bagian dari sejarah ini adalah hal yang sangat istimewa."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Hubungan dengan Nagelsmann

    Klopp membantah adanya kontak apa pun dengan pendahulunya, Julian Nagelsmann. Ia berkata: "Tidak ada kontak sama sekali di antara kami. Selamat ulang tahun untuknya, meskipun terlambat. Saya sangat menghormatinya. Hari komentar itu adalah salah satu hari terburuk dalam hidup saya, dan saat itu saya tahu bahwa bom waktu hampir meledak. Saya berharap bisa menghindari hal itu. Saya sudah meminta maaf, dan permintaan maaf saya diterima, dan saya rasa tidak ada dendam. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, dan saya rasa hari ini merupakan lembaran baru baginya."

    Klopp menegaskan bahwa membangun hubungan yang kuat dengan para pemain akan menjadi langkah pertamanya. Ia berkata: "Saya senang musim ini tidak dimulai besok dengan pertandingan pertama, kalau tidak saya pasti akan merasa kelelahan. Saya akan mengikuti pertandingan-pertandingan di setiap negara tempat para pemain kami berada, termasuk Jerman tentunya. Belakangan ini saya memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai hal, dan berkomunikasi dengan para pemain adalah hal yang sangat penting, dan saya akan berusaha menjalin komunikasi dengan mereka lebih awal, karena inilah yang akan menjadi tugas pertama saya."

    Ia menambahkan: "Saya selalu cenderung melakukan lebih banyak ketimbang melakukan sedikit, dan saya akan berusaha melakukannya dengan cara yang benar, demi kepentingan para pemain."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Filosofi permainan yang jelas

    Klopp mengungkapkan gambaran gaya taktiknya bersama timnas Jerman. Ia berkata: "Pressing balik akan menjadi elemen utama, di samping susunan pemain yang stabil dan filosofi sepak bola yang jelas. Dan dengan segala keraguan ini, kami tidak akan mengandalkan penjagaan individu, meski tim terbaik di Jerman bermain dengan cara itu."

    Ia menambahkan: "Timnas-timnas yang memenangi Piala Dunia bermain dengan empat bek, dan kami pun akan bermain dengan gaya ini, serta akan mengandalkan sayap, karena para pengatur serangan di generasi saat ini kini menempati posisi-posisi tersebut."

    Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa pintu akan terbuka bagi semua orang. Ia berkata: "Beberapa pemain akan mendapatkan peluang yang tidak mereka duga, karena saya suka menjadi berani. Saya selalu begitu dan akan tetap begitu. Saya ingin bekerja dengan pemain-pemain yang menyuguhkan sepak bola yang dinikmati semua orang. Kesuksesan mungkin tidak datang secara langsung, tetapi saya ingin orang-orang pulang ke rumah sambil berkata: sungguh penampilan yang luar biasa."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Prancis, tolok ukur kekuatan

    Klopp menekankan pentingnya bersikap realistis. Ia berkata: "Kita harus menetapkan ekspektasi yang realistis. Pertanyaannya adalah: apakah saat ini kita berada di level Prancis? Dan jika jawabannya ya, maka itu tidak benar."

    Ia menambahkan bahwa timnas Prancis memiliki kumpulan pemain yang luar biasa, namun pada saat yang sama ia menegaskan bahwa mengalahkan mereka bukanlah hal yang mustahil.

    Klopp berbicara tentang pentingnya pertandingan internasional. Ia berkata: "Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya mengikuti pertandingan-pertandingan internasional di luar turnamen besar. Saya berharap pertandingan-pertandingan ini kembali menarik perhatian. Kita semua tahu bahwa sepak bola yang sukses mampu mengubah sebuah negara secara keseluruhan."

    Ia menambahkan: "Ketika saya menjalani pertandingan resmi pertama hanya empat hari setelah memulai tugas saya, kalian tidak bisa mengharapkan keajaiban. Namun, saya ingin melihat perkembangan, dan yang terpenting adalah para pemain menunjukkan kepada saya bahwa mengenakan seragam timnas adalah sesuatu yang sangat istimewa."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Saya Tidak Akan Bisa Menyenangkan Semua Orang

    Klopp menyampaikan salah satu pesan paling menonjolnya selama konferensi tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak akan bisa membuat semua orang senang. Saya akan berusaha melakukan segalanya dengan cara terbaik demi kepentingan tim nasional kami."

    Ia menambahkan: "Jika kita semua membayangkan bahwa kita akan menjadi juara dunia dalam empat tahun, itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Dan jika kita meyakininya bersama-sama, maka tetangga tidak akan terlihat menyebalkan keesokan harinya, cuaca tidak akan seburuk itu, dan Merz tidak akan merusak segalanya."

    Mengenai Joshua Kimmich, Klopp berkata: "Saya punya beberapa gagasan, tetapi saya belum berbicara dengan siapa pun, jadi saya tidak akan menentukan posisi mana pun sekarang. Pemain yang menampilkan performa terbaik, memiliki semangat paling besar, dan berkembang begitu mengenakan seragam tim nasional, dialah yang akan bermain."

    Ia menambahkan: "Setiap orang yang berhak mewakili tim nasional harus memberikan segenap kemampuan terbaiknya. Saya akan memantau semua orang, dan tidak ada yang tersingkir mulai hari ini. Ini adalah awal yang baru."

    Ketika surat kabar Bild bertanya kepadanya apakah ia akan mengenakan setelan olahraga atau setelan resmi di pinggir lapangan, Klopp menjawab sambil tersenyum: "Saya tidak merindukan hal itu. Yang pasti saya tidak akan memakai dasi. Saya sudah bertambah tua. Kita lihat saja nanti. Saya mendapat kesempatan untuk memperbarui lemari pakaian saya dalam beberapa tahun terakhir. Saya merasa pakaian ini lebih cocok untuk peran baru daripada gayanya yang dulu."

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Piala Dunia memberiku peluang terbaik untuk belajar

    Klopp menegaskan bahwa menonton Piala Dunia terakhir merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat. Ia berkata: "Kekuatan sepak bola terletak pada kemampuannya menyatukan orang-orang. Turnamen Piala Dunia adalah kesempatan berlatih terbaik yang bisa saya dapatkan. Suasana di dalam stadion begitu luar biasa, dan antusiasme yang dirasakan orang-orang sungguh tak terbayangkan."

    Klopp memuji Jerman yang memiliki generasi pemain yang menjanjikan. Ia berkata: "Saya sudah melihat nama-nama para pemain, dan kesan saya sangat positif. Kami memiliki begitu banyak bakat. Kami telah memenangkan Piala Dunia dan Piala Eropa U-17, dan seharusnya para pemain itu kini sudah berusia dua puluh tahun. Setelah mereka memperoleh surat izin mengemudi, kami bisa memanfaatkan mereka."

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Realistis Sebelum Bermimpi

    Klopp mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa membangun tim nasional yang mampu bersaing membutuhkan waktu. Ia berkata: "Ekspektasi di Jerman sangat gila. Bayangkan jika Nagelsmann berkata: kami hanya ingin mencapai semifinal, apa yang akan terjadi? Tentu kami berambisi meraih target tertinggi, tetapi kami harus menyadari bahwa kami membutuhkan waktu untuk mewujudkannya."

    Ia menambahkan: "Saya ingin ikut terlibat secara aktif dalam pengembangan struktur organisasi. Siapa pun yang merekrut Jurgen Klopp, akan mendapatkan Jurgen Klopp dengan seluruh gagasannya. Semua orang bahagia hari ini, tetapi saya tidak yakin perasaan ini akan bertahan setiap hari."

    Ia mengakhiri pernyataannya dengan berkata: "Saya ingin memperbaiki segala hal, dan menampilkan timnas Jerman dengan citra positif hingga akhirnya kami kembali ke puncak. Saya menantikan tantangan ini. Masih ada dua bulan lagi menuju pertandingan pertama, dan akan digelar di Belanda.. ya Tuhan!"

    Ia juga berbicara mengenai jadwal pertandingan internasional, katanya: "Ketika turnamen UEFA Nations League bergulir, saya berkata pada diri sendiri bahwa pertandingan persahabatan telah berakhir. Kami harus menyeimbangkan antara pengembangan dan pencapaian hasil. Saya punya beberapa gagasan, dan saya tidak akan menguras tenaga sebelas pemain sepanjang waktu, kami akan menemukan solusi yang tepat."