Klausul pelepasan sepertinya tidak akan menjadi masalah! Florentino Perez dikabarkan sudah memiliki kandidat terkuat untuk posisi pelatih di Real Madrid

Seperti dilaporkan The Athletic, Jose Mourinho memang merupakan kandidat pilihan Presiden Real Madrid Florentino Perez untuk kembali menduduki kursi pelatih Los Blancos pada musim panas mendatang, setelah 13 tahun absen.
Florentino Perez dikabarkan sudah memiliki kandidat terkuat untuk posisi pelatih di Real Madrid
Meskipun keinginan Perez tidak didukung oleh semua pihak di klub, pria asal Portugal berusia 63 tahun itu kini tampaknya menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Alvaro Arbeloa yang kemungkinan besar akan hengkang. Beberapa hari yang lalu, Record telah melaporkan bahwa Perez berencana untuk bertemu dengan Mourinho.
Saat ini, ia masih terikat kontrak dengan Benfica hingga 2025, namun baru-baru ini ia membiarkan masa depannya setelah musim ini terbuka. Ketika ditanya apakah ia akan tetap menjadi pelatih juara Portugal tersebut pada musim 2026/27, ia menjawab: "Saya tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana saya bisa memastikan hal seperti itu? Itu tidak hanya bergantung pada saya."
Dan lanjutnya: "Seorang pelatih terikat dalam struktur sebuah klub. Sama seperti semua karyawan lain atau seorang jurnalis di sebuah redaksi. Anda adalah jurnalis di A Bola. Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda masih akan berada di sana dalam sepuluh tahun? Mungkin Anda menginginkannya. Tapi Anda tidak bisa." Kesimpulan Mourinho: "Tentu saja saya tidak bisa menjamin apa pun."
Menurut The Athletic, Mourinho dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya yang berlaku hingga 2027, yang dapat dengan mudah diaktifkan oleh Real mengingat jumlahnya.
Real Madrid: Penolakan dari Klopp dan Deschamps
Mourinho, yang pernah menjabat sebagai pelatih Real Madrid dari tahun 2010 hingga 2013 dan memenangkan gelar juara Spanyol pada tahun 2012 dengan raihan poin rekor, bukanlah satu-satunya kandidat untuk posisi pelatih yang sedang dipertimbangkan Real Madrid, meskipun pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Arbeloa belum juga dikeluarkan.
Real dilaporkan telah menerima penolakan dari Jürgen Klopp dan pelatih tim nasional Prancis yang akan mundur, Didier Deschamps. Baru-baru ini, pelatih juara dunia Argentina Lionel Scaloni dan Sebastian Hoeneß dari VfB Stuttgart juga dikaitkan dengan Real.
Real Madrid tampaknya akan mengakhiri musim ini tanpa gelar. Ini adalah hasil yang wajar dari musim yang penuh gejolak, di mana Xabi Alonso gagal mengelola skuad bintang yang sulit dikendalikan, yang terdiri dari Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Kilian Mbappe, setelah hanya beberapa bulan menjabat. Setelah perpisahan secara damai dengan mantan pelatih sukses dan pemegang rekor Leverkusen, pelatih Castilla, Arbeloa, mengambil alih kendali tim Los Blancos.
Alvaro Arbeloa mengalami kegagalan telak di Real Madrid
Bahkan pada debutnya, Real Madrid mengalami kekalahan memalukan dari tim divisi dua Albacete dan tersingkir dari babak 16 besar Piala. Di LaLiga, tim asal Madrid ini tidak mampu menunjukkan performa yang konsisten dan harus tertinggal dalam perebutan gelar juara dari FC Barcelona. Lima pekan menjelang akhir musim, selisih poin dengan rival abadinya kini mencapai sebelas poin. Di perempat final Liga Champions, perjalanan mereka juga berakhir setelah dua pertandingan spektakuler melawan FC Bayern.
Mourinho pun tampaknya akan mengakhiri musim ini tanpa gelar bersama Benfica - meskipun Benfica belum pernah menelan kekalahan di liga. Namun, selisih poin dengan FC Porto sudah mencapai enam poin. Di perempat final Piala, Benfica juga tersingkir oleh Porto, sementara di Liga Champions, perjalanan Mourinho dan kawan-kawan berakhir di babak playoff, ironisnya melawan Real Madrid.