Klausul pelepasan Marcus Rashford ke Barcelona senilai €30 juta: Kebenaran di balik klaim masa berlakunya yang akan habis terungkap saat Man Utd menanti keputusan

Pakar transfer Romano menegaskan bahwa hal itu tidak benar, saat memberikan pembaruan mengenai Rashford dan rumor yang tidak berdasar melalui saluran YouTube resminya: “Laporan yang menyebutkan bahwa opsi pembelian senilai €30 juta dari Manchester United ke Barcelona telah kadaluwarsa pada akhir Maret bukanlah apa yang disampaikan oleh sumber-sumber saya.

“Sumber di kedua klub menunjukkan bahwa opsi €30 juta tersebut masih berlaku hingga akhir musim ini. Jadi, jika Barcelona ingin membayar jumlah tersebut besok, mereka masih bisa merekrut Marcus Rashford.

“Kini keputusan ada di tangan Barcelona. Di balik layar, mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Rashford mengenai syarat pribadi, dengan pemain, timnya, dan saudaranya yang menangani hal tersebut. Namun, Barcelona ingin merestrukturisasi kesepakatan dengan Manchester United. Mengapa? Karena secara finansial, musim panas ini akan menjadi periode yang besar bagi Barca.

“Mereka memiliki beberapa target penting. Misalnya, di posisi bek tengah, ada Alessandro Bastoni. Barcelona menginginkannya, mereka sudah berhubungan dengan pihak pemain, dan pembicaraan mengenai gaji serta persyaratan pribadi sudah dimulai. Namun, pembicaraan antar-klub belum dimulai, dan Inter belum menyebutkan harga. Mereka hanya menegaskan bahwa €50 juta tidak akan cukup.

“Lalu ada situasi striker. Kami menyebut [Robert] Lewandowski. Kami tahu bahwa bagi Barcelona, dan bagi presiden Joan Laporta, Julian Alvarez tetap menjadi target impian. Namun, Atletico Madrid sama sekali tidak ingin menjualnya musim panas ini. Jadi saat ini, Atletico tidak memudahkan siapa pun.

“Itulah mengapa Barcelona lebih memilih untuk merestrukturisasi kesepakatan Rashford daripada membayar penuh €30 juta. Mungkin pinjaman lagi, mungkin formula yang berbeda. Pesan dari Manchester United sederhana: mereka ingin uangnya. Mereka tidak ingin pinjaman lagi. Jadi itulah kesenjangan antara kedua klub saat ini.

“Sementara itu, Rashford sangat bahagia di Barcelona. Dia sangat dihargai oleh Hansi Flick, bukan hanya karena gol dan assistnya, tetapi juga karena keserbagunaan dan profesionalismenya. Dia tidak pernah menimbulkan masalah saat duduk di bangku cadangan atau diganti, dan hal itu sangat dihargai oleh sang pelatih. Namun sekali lagi, poin utamanya adalah kesepakatan finansial.”