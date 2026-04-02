Getty
Diterjemahkan oleh
Klausul pelepasan Marcus Rashford ke Barcelona senilai €30 juta: Kebenaran di balik klaim masa berlakunya yang akan habis terungkap saat Man Utd menanti keputusan
Rekor Rashford di Barcelona: Gol dan assist
Rashford, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu di Aston Villa, keluar dari zona nyamannya di Liga Premier menjelang musim 2025-26 saat ia berangkat ke Catalunya. Kesepakatan awal berdurasi satu musim telah dicapai dengan raksasa La Liga, Barcelona.
Masa-masa produktif di Spanyol telah dinikmatinya, dengan Rashford mencetak sembilan gol dan 10 assist saat bermain di bawah asuhan Hansi Flick. Ia kembali mendapat kepercayaan dari tim nasional Inggris dan diharapkan menjadi bagian dari rencana Piala Dunia 2026.
- Getty
Opsi pembelian: Klausul klaim telah berakhir pada tanggal 31 Maret
Masih harus dilihat di mana ia akan bermain untuk klubnya setelah turnamen tersebut berakhir, dengan banyak spekulasi beredar mengenai masa depannya. Sudah cukup lama dikabarkan bahwa Barcelona sangat ingin menegosiasikan ulang ketentuan transfer permanen, karena mereka berupaya menekan harga yang diminta untuk pemain berusia 28 tahun tersebut.
United kabarnya enggan melunakkan tuntutan mereka, dengan laporan terbaru menyatakan bahwa mereka tidak perlu lagi khawatir mengenai pembicaraan tersebut karena Barcelona gagal mengaktifkan opsi pembelian sebelum 31 Maret. Dikatakan bahwa nasib Rashford kini kembali berada di tangan Setan Merah.
Rumor transfer: Romano memberikan kabar terbaru seputar kisah Rashford
Pakar transfer Romano menegaskan bahwa hal itu tidak benar, saat memberikan pembaruan mengenai Rashford dan rumor yang tidak berdasar melalui saluran YouTube resminya: “Laporan yang menyebutkan bahwa opsi pembelian senilai €30 juta dari Manchester United ke Barcelona telah kadaluwarsa pada akhir Maret bukanlah apa yang disampaikan oleh sumber-sumber saya.
“Sumber di kedua klub menunjukkan bahwa opsi €30 juta tersebut masih berlaku hingga akhir musim ini. Jadi, jika Barcelona ingin membayar jumlah tersebut besok, mereka masih bisa merekrut Marcus Rashford.
“Kini keputusan ada di tangan Barcelona. Di balik layar, mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Rashford mengenai syarat pribadi, dengan pemain, timnya, dan saudaranya yang menangani hal tersebut. Namun, Barcelona ingin merestrukturisasi kesepakatan dengan Manchester United. Mengapa? Karena secara finansial, musim panas ini akan menjadi periode yang besar bagi Barca.
“Mereka memiliki beberapa target penting. Misalnya, di posisi bek tengah, ada Alessandro Bastoni. Barcelona menginginkannya, mereka sudah berhubungan dengan pihak pemain, dan pembicaraan mengenai gaji serta persyaratan pribadi sudah dimulai. Namun, pembicaraan antar-klub belum dimulai, dan Inter belum menyebutkan harga. Mereka hanya menegaskan bahwa €50 juta tidak akan cukup.
“Lalu ada situasi striker. Kami menyebut [Robert] Lewandowski. Kami tahu bahwa bagi Barcelona, dan bagi presiden Joan Laporta, Julian Alvarez tetap menjadi target impian. Namun, Atletico Madrid sama sekali tidak ingin menjualnya musim panas ini. Jadi saat ini, Atletico tidak memudahkan siapa pun.
“Itulah mengapa Barcelona lebih memilih untuk merestrukturisasi kesepakatan Rashford daripada membayar penuh €30 juta. Mungkin pinjaman lagi, mungkin formula yang berbeda. Pesan dari Manchester United sederhana: mereka ingin uangnya. Mereka tidak ingin pinjaman lagi. Jadi itulah kesenjangan antara kedua klub saat ini.
“Sementara itu, Rashford sangat bahagia di Barcelona. Dia sangat dihargai oleh Hansi Flick, bukan hanya karena gol dan assistnya, tetapi juga karena keserbagunaan dan profesionalismenya. Dia tidak pernah menimbulkan masalah saat duduk di bangku cadangan atau diganti, dan hal itu sangat dihargai oleh sang pelatih. Namun sekali lagi, poin utamanya adalah kesepakatan finansial.”
- Getty
Kehilangan gairah: Karier Rashford mandek di Man Utd
Rashford secara rutin mengungkapkan kebahagiaannya di Camp Nou sepanjang musim 2025-26. Setelah kariernya mandek di Old Trafford, yang berujung pada persetujuan peminjaman, semangatnya yang sempat padam kini kembali berkobar bersama Lamine Yamal dan kawan-kawan.
Dikabarkan bahwa Barcelona telah menyiapkan kontrak berdurasi tiga tahun untuk ditandatangani oleh pemain internasional Inggris tersebut, begitu kesepakatan tercapai dengan United, dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa batas waktu sebenarnya untuk menuntaskan kesepakatan baru adalah 15 Juni - empat hari setelah Piala Dunia 2026 dimulai.