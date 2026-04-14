Klausul pelepasan 'klub impian' Nico Schlotterbeck yang kontroversial menguntungkan Borussia Dortmund, sementara legenda Jerman itu memuji rencana Real Madrid untuk mendatangkan bek andalannya

Dalam wawancara dengan Sky Germany, Matthaus menjelaskan bahwa Schlotterbeck hanya ingin menjaga peluang di masa depan tetap terbuka. Matthaus menyebutkan bahwa para pemain elit secara alami selalu memantau peluang di klub-klub terbesar Eropa, dan klausul semacam itu semakin umum ditemui dalam kontrak-kontrak modern.

"Ini selalu tentang keinginannya untuk melangkah ke tahap berikutnya," katanya. "Di sisi lain, dia juga berkomitmen pada Borussia Dortmund. Namun, jika Real Madrid datang meminang, Anda ingin menjaga pintu tetap terbuka, setidaknya celah kecil yang bisa dilalui.

"Jika para penggemar sekarang berkata, 'Oh, berarti dia tidak sepenuhnya berkomitmen lagi' – itu tidak benar. Hatinya akan tetap di Dortmund. Tapi dia ingin menjaga pintu itu tetap terbuka. Jika dia bisa menunggu tawaran lain setelah Piala Dunia yang bagus, dari mana Jerman juga akan mendapat manfaat, maka itu berlaku untuk [Dayot] Upamecano, untuk [Jamal] Musiala, itu berlaku untuk semua pemain – bagi sebagian lebih awal, bagi yang lain lebih lambat. Dan jika dia memiliki opsi itu, dia seharusnya diizinkan untuk memanfaatkannya demi keuntungannya sendiri, misalnya untuk mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid. Itu mungkin mimpi yang menjadi kenyataan, dan bahkan lebih besar daripada Borussia Dortmund."