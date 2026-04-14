Klausul pelepasan 'klub impian' Nico Schlotterbeck yang kontroversial menguntungkan Borussia Dortmund, sementara legenda Jerman itu memuji rencana Real Madrid untuk mendatangkan bek andalannya
Matthaus mendukung klausul kontrak Schlotterbeck
Perpanjangan kontrak Schlotterbeck di Dortmund baru-baru ini menjadi bahan perbincangan setelah muncul laporan yang mengungkapkan adanya klausul pelepasan khusus yang memungkinkannya hengkang ke “klub impian.” Ketentuan tersebut telah memecah belah para pendukung, dengan sebagian mempertanyakan komitmen jangka panjang sang bek terhadap klub Bundesliga tersebut. Namun, legenda sepak bola Jerman Matthaus percaya bahwa klausul tersebut merupakan kompromi yang wajar. Menurutnya, kesepakatan tersebut mengakui ambisi Schlotterbeck untuk mencapai level tertinggi sekaligus tetap memungkinkan Dortmund mempertahankan salah satu bek terpenting mereka saat ini.
Matthaus menegaskan bahwa ambisi tidak berarti ketidaksetiaan
Dalam wawancara dengan Sky Germany, Matthaus menjelaskan bahwa Schlotterbeck hanya ingin menjaga peluang di masa depan tetap terbuka. Matthaus menyebutkan bahwa para pemain elit secara alami selalu memantau peluang di klub-klub terbesar Eropa, dan klausul semacam itu semakin umum ditemui dalam kontrak-kontrak modern.
"Ini selalu tentang keinginannya untuk melangkah ke tahap berikutnya," katanya. "Di sisi lain, dia juga berkomitmen pada Borussia Dortmund. Namun, jika Real Madrid datang meminang, Anda ingin menjaga pintu tetap terbuka, setidaknya celah kecil yang bisa dilalui.
"Jika para penggemar sekarang berkata, 'Oh, berarti dia tidak sepenuhnya berkomitmen lagi' – itu tidak benar. Hatinya akan tetap di Dortmund. Tapi dia ingin menjaga pintu itu tetap terbuka. Jika dia bisa menunggu tawaran lain setelah Piala Dunia yang bagus, dari mana Jerman juga akan mendapat manfaat, maka itu berlaku untuk [Dayot] Upamecano, untuk [Jamal] Musiala, itu berlaku untuk semua pemain – bagi sebagian lebih awal, bagi yang lain lebih lambat. Dan jika dia memiliki opsi itu, dia seharusnya diizinkan untuk memanfaatkannya demi keuntungannya sendiri, misalnya untuk mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid. Itu mungkin mimpi yang menjadi kenyataan, dan bahkan lebih besar daripada Borussia Dortmund."
Dortmund bisa mendapatkan keuntungan dari transfer di masa depan
Matthaus juga berpendapat bahwa Dortmund justru telah memperkuat posisi tawar mereka dengan menyetujui klausul tersebut. Schlotterbeck terikat dengan klub hingga 2031, yang berarti BVB tetap memiliki daya tawar yang signifikan jika ada klub besar yang berusaha merekrutnya.
"Bagi Borussia Dortmund, ini berarti: Schlotterbeck memiliki kontrak hingga 2027; mereka masih akan menerima biaya transfer pada 2026, tetapi tidak pada 2027. Jadi, dia memiliki pengaruh," jelas Matthaus. "Alih-alih €30 atau 35 juta yang bisa mereka peroleh dengan sisa kontrak satu tahun, BVB mungkin akan mendapatkan €60 juta dari biaya transfer. Itu sekitar €25 hingga 30 juta lebih banyak daripada yang mereka lewatkan tahun ini akibat tersingkirnya mereka lebih awal dari Liga Champions dan Piala DFB. Dan begitulah cara mereka bisa mengompensasi hal tersebut."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Untuk saat ini, Schlotterbeck tetap menjadi sosok kunci dalam barisan pertahanan Dortmund. BVB saat ini berada di peringkat kedua klasemen Bundesliga dengan 64 poin dari 29 pertandingan, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Bayern Munich. Laga berikutnya akan digelar melawan Hoffenheim pada hari Sabtu.