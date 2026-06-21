Klausul pelepasan dengan nilai yang sangat besar! BVB tampaknya sedang "secara intensif" membahas transfer seorang pemain timnas Portugal

Araujo, yang bergabung dengan tim junior klub juara terbanyak Portugal pada tahun 2016, masih terikat kontrak dengan Benfica hingga tahun 2029 setelah perpanjangan kontrak pada Desember 2024. Nilai klausul pelepasan yang ditetapkan untuknya sebesar 80 juta euro.

Pemain berusia 24 tahun ini baru saja menjalani musim yang gemilang bersama Benfica. Ia tampil dalam 39 pertandingan resmi dan mencetak satu gol serta dua assist. Dalam beberapa bulan terakhir, namanya juga beberapa kali dikaitkan sebagai calon rekrutan baru FC Bayern, rival Dortmund di Bundesliga. Sekitar dua minggu yang lalu, surat kabar tz melaporkan bahwa pihak Bayern telah menghubungi pihak Araujo untuk menjajaki kemungkinan transfer pada musim panas mendatang. Araujo dapat bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap kanan.

Banyak hal terjadi di lini pertahanan Borussia musim panas ini: Niklas Süle mengakhiri kariernya, sementara Emre Can akan absen dalam sebagian besar musim depan akibat cedera lutut parah yang dialaminya pada musim semi lalu. Melalui Joane Gadou dari RB Salzburg, Direktur Olahraga Ole Book telah merekrut pemain baru untuk posisi bek tengah. Pemain berusia 19 tahun itu dibeli dengan biaya transfer hampir 20 juta euro.

Namun, sangat mungkin masih akan ada perkembangan lebih lanjut. Meskipun Nico Schlotterbeck telah memperpanjang kontraknya beberapa minggu lalu hingga 2031, namun kontrak tersebut memuat klausul pelepasan yang dapat diaktifkan hingga tak lama setelah Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko. Namun, cedera lutut yang dialaminya dalam pertandingan grup DFB melawan Pantai Gading pada Sabtu malam (2:1) mungkin akan memengaruhi rencana tersebut.