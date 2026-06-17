Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
GOAL

Diterjemahkan oleh

Klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Pahlawan hat-trick Lionel Messi melesat ke puncak klasemen, sementara Kylian Mbappé dan Erling Haaland bersaing memperebutkan penghargaan FIFA

World Cup
England
Argentina
Spain
France
FEATURES
Brazil
Canada
Germany
Mexico
Portugal
USA

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, begitu pula persaingan untuk meraih Sepatu Emas yang bergengsi—penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di turnamen ini. Perjalanan masih panjang karena 48 negara bersaing memperebutkan gelar tersebut, tetapi bintang mana yang akan membawa pulang penghargaan bergengsi ini? Berikut adalah prediksi GOAL mengenai para kandidat peraih penghargaan tersebut, seiring kami terus memantau para bintang paling produktif di turnamen ini

Ada lebih dari satu cara untuk mencatatkan nama Anda dalam buku sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat diperebutkan untuk mencapai status legendaris—jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di berbagai stadion di Amerika Utara, generasi baru pencetak gol elit siap menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi itu.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappe, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut—dan mungkin meraih gelar juara dunia kedua dalam periode tersebut. Namun, ia menghadapi persaingan sengit dari juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang sudah memiliki satu gelar Sepatu Emas di namanya.

Namun, persaingan tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan Spanyol, Portugal, Brasil, Norwegia, dan Swedia yang memiliki beberapa penyerang elit dunia dalam barisan mereka, pemain seperti Mbappe, Messi, dan Kane bisa saja tersingkir di Amerika Utara.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol terbanyak di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat seiring memanasnya persaingan untuk merebut Sepatu Emas.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Inggris

    Penyerang Bayern Munich yang tak terbendung ini berada dalam posisi yang sangat tepat untuk bersaing secara serius memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia tahun ini.

    36 gol yang dicetak sang pahlawan Inggris di Bundesliga membuatnya meraih Sepatu Emas Eropa, dan 14 golnya dalam 13 pertandingan Liga Champions — termasuk gol-golnya melawan PSG dan Real Madrid — menjadi bukti tambahan bahwa bahkan tim-tim terkuat pun tak mampu menghentikannya.

    • Iklan
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | Prancis

    Kylian Mbappé kini berada di peringkat keenam bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia, sejajar dengan legenda Brasil Pelé dengan 12 gol dalam 14 pertandingan, dan hanya tertinggal satu gol dari Lionel Messi, yang telah tampil 26 kali di ajang tersebut. Dengan selisih hanya empat gol dari legenda Jerman Miroslav Klose, turnamen ini berpotensi menjadi momen di mana, di usianya yang baru 27 tahun, ia naik ke peringkat pertama dalam daftar tersebut.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Norwegia

    Dengan rekor gol yang luar biasa, yakni 55 gol dalam 50 penampilan bersama timnas Norwegia, Erling Haaland siap memberikan dampak spektakuler dalam penampilan perdananya di putaran final Piala Dunia.

    Baru saja meraih gelar Sepatu Emas Liga Premier untuk ketiga kalinya, penyerang Manchester City ini dapat semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang nomor 9 terbaik sepanjang masa jika ia berhasil mengungguli rekan-rekan sesama penyerang asal Inggris, Spanyol, Prancis, dan Argentina dalam perebutan gelar setara di Piala Dunia.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentina

    Lionel Messi memang sudah beberapa tahun terakhir ini menjauh dari intensitas liga-liga top Eropa dan gemerlap Liga Champions, namun sang pahlawan asal Argentina ini diperkirakan akan kembali memainkan peran utama di Piala Dunia kali ini.

    Pentingnya pemain berusia 38 tahun ini bagi tim Albiceleste nyaris tak berkurang sejak ia membawa pulang trofi dari Qatar empat tahun lalu. Kemampuannya yang mampu mengubah jalannya pertandingan terlihat saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam laga persahabatan baru-baru ini melawan Islandia, di mana ia berhasil mendapatkan penalti melalui sentuhan pertamanya (yang nyaris menjadi gol) dan mencetaknya melalui sentuhan keduanya saat Argentina menang 3-0.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | Spanyol

    Mikel Oyarzabal, yang bisa dibilang sebagai penyerang yang paling diremehkan menjelang turnamen ini, seharusnya tidak ragu lagi akan posisinya sebagai salah satu kandidat peraih Sepatu Emas. Rekornya dengan 25 gol dalam 53 pertandingan memang sudah cukup mengesankan, namun yang benar-benar mencengangkan adalah performa golnya selama tujuh bulan terakhir. Dalam 13 penampilannya terakhir bersama Spanyol, ia telah mencetak 13 gol dan menyumbang beberapa assist.

    Spanyol bahkan kesulitan mencetak gol tanpa kehadirannya menjelang turnamen ini, saat mereka bermain imbang melawan Mesir dan Irak.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    Di usia 41 tahun, ini pasti akan menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo bersama Portugal. Ia tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan bagi tim asuhan Roberto Martinez, dengan menyumbangkan gol-gol penting dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan di UEFA Nations League dan selama babak kualifikasi Piala Dunia.

    Portugal memiliki banyak pemain berkualitas yang mendukung mantan bintang Real Madrid dan Manchester United ini, dengan Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha, dan João Neves memainkan peran kunci untuk membantu memaksimalkan potensi sang penyerang ikonik.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Spanyol

    Meskipun ia hanya mencetak satu gol di Euro 2024, pemain muda Spanyol Lamine Yamal baru saja menjalani musim yang gemilang di lini serang Barcelona, di mana ia mencetak 22 gol di La Liga dan Liga Champions.

    Yang akan genap berusia 19 tahun selama turnamen berlangsung, ia berharap masih bisa bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia serta Sepatu Emas pada saat itu.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembele | Prancis

    Ousmane Dembele belum tampil seproduktif saat membela Prancis dibandingkan saat membela PSG, di mana ia mencetak 20 gol dalam 40 pertandingan pada musim 2025-26, namun sang penyerang sangat bersemangat untuk unjuk gigi di panggung besar dan meningkatkan harapannya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or.

    Baru saja meraih gelar Liga Champions lagi, memainkan peran penting bagi Prancis di Amerika Utara, dan membawa pulang penghargaan individu lainnya tentu akan menempatkannya dalam posisi yang menguntungkan untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia sekali lagi.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brasil

    Raphinha agak kurang mendapat pengakuan mengingat penampilannya yang luar biasa bersama Barcelona, yang berujung pada peringkat kelima dalam daftar Ballon d'Or. Meskipun sering tertutupi oleh Lamine Yamal di Catalunya, sementara sebagian besar perhatian di Brasil tertuju pada pemain seperti Neymar dan Vinicius Junior, pemain sayap berusia 29 tahun ini dianggap tak tergantikan oleh para pelatihnya saat dalam kondisi fit.

    Masalah cedera menghambat musimnya di level klub dan sesekali membuatnya absen dari skuad Selecao, namun ia berharap dapat memberikan kontribusi besar saat Brasil berupaya meraih gelar juara dunia keenam.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Alvarez | Argentina

    Inilah saatnya bagi Julian Alvarez untuk bersinar! Persaingan transfer sedang memanas di sekelilingnya. Atlético Madrid telah menolak tawaran sebesar €150 juta dari Real Madrid, sekaligus memberi peringatan kepada klub-klub lain yang berminat seperti Barcelona, PSG, dan Arsenal.

    Jika ia terbukti menjadi pemain kunci yang membawa Argentina melaju jauh dalam kompetisi ini, tawaran-tawaran mungkin akan berdatangan untuk sang striker.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Para pencetak gol terbanyak saat ini

    Lionel Messi melesat ke puncak klasemen Sepatu Emas setelah mencetak hat-trick yang memukau dalam laga pembuka grup Argentina melawan Aljazair. Bintang Inter Miami itu mengantarkan juara bertahan meraih kemenangan 3-0, sekaligus menyamai rekor gol sepanjang masa Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan gol ke-16-nya di turnamen ini. Namun, persaingan bagi Messi masih sangat ketat, dengan enam pemain yang telah mencetak dua gol sejauh ini pada putaran pertama pertandingan, termasuk penyerang andalan Norwegia Erling Haaland dan kapten Prancis Kylian Mbappe. Haaland mencetak dua gol saat Norwegia menang telak 4-1 atas Irak, sementara Mbappe mencetak dua gol di babak kedua dalam kemenangan 3-1 melawan Senegal untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis.

    Pemain

    Tim

    Gol

    Lionel Messi

    Argentina

    3

    Kylian Mbappé

    Prancis

    2

    Erling Haaland

    Norwegia

    2

    Folarin Balogun

    Amerika Serikat

    2

    Kai Havertz

    Jerman

    2

    Yasin Ayari

    Swedia

    2

    Elijah Just

    Selandia Baru

    2

    Hwang In-beom

    Korea Selatan

    1

    Raul Jimenez

    Meksiko

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Korea Selatan

    1

    Julian Quinones

    Meksiko

    1

    Ladislav Krejci

    Republik Ceko

    1

    Gio Reyna

    Amerika Serikat

    1

    Cyle Larin

    Kanada

    1

    Jovo Lukic

    Bosnia dan Herzegovina

    1

    Mauricio

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Swiss

    1

    Vinicius Junior

    Brasil

    1

    Ismael Saibari

    Maroko

    1

    John McGinn

    Skotlandia

    1

    Nestory Irankunda

    Australia

    1

    Connor Metcalfe

    Australia

    1

    Boualem Khoukhi

    Qatar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Jerman

    1

    Jamal Musiala

    Jerman

    1

    Nathanial Brown

    Jerman

    1

    Denis Undav

    Jerman

    1

    Felix Nmecha

    Jerman

    1

    Livano Comenencia

    Curaçao

    1

    Virgil van Dijk

    Belanda

    1

    Crysencio Summerville

    Belanda

    1

    Keito Nakamura

    Jepang

    1

    Daichi Kamada

    Jepang

    1

    Amad Diallo

    Pantai Gading

    1

    Viktor Gyokeres

    Swedia

    1

    Alexander Isak

    Swedia

    1

    Mattias Svanberg

    Swedia

    1

    Omar Rekik

    Tunisia

    1

    Emam Ashour

    Mesir

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Arab Saudi

    1

    Maxi Araujo

    Uruguay

    1

    Ramin Rezaeian

    Iran

    1

    Mohammad Mohebi

    Iran

    1

    Bradley Barcola

    Prancis

    1

    Ibrahim Mbaye

    Senegal

    1

    Leo Ostigard

    Norwegia

    1

    Aymen Hussein

    Irak

    1

    Romano Schmid

    Austria

    1

    Marko Arnautovic

    Austria

    1

    Ali Owan

    Yordania

    1