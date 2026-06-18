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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood dan Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Pahlawan hat-trick Lionel Messi melesat ke puncak klasemen, sementara Harry Kane, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland bersaing memperebutkan penghargaan FIFA

World Cup
Argentina
England
Spain
France
FEATURES
Brazil
Canada
Germany
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Sweden
Ivory Coast
Norway
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cape Verde
Colombia
Croatia
Curacao
Czechia
DR Congo
Ecuador
Ghana
Haiti
Iran
Iraq
Japan
Morocco
Netherlands
New Zealand
Panama
Paraguay
Qatar
Saudi Arabia
Scotland
South Africa
South Korea
Switzerland
Tunisia
Turkiye
Uruguay
Uzbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, begitu pula persaingan untuk meraih Sepatu Emas yang bergengsi—penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak turnamen ini. Perjalanan masih panjang karena 48 negara bersaing memperebutkan gelar tertinggi, tetapi bintang mana yang akan membawa pulang penghargaan bergengsi tersebut? Berikut adalah prediksi GOAL mengenai para kandidat peraih penghargaan tersebut, seiring kami terus memantau para bintang paling produktif di turnamen ini

Ada lebih dari satu cara untuk mencatatkan nama Anda dalam buku sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat kompetitif menuju status legendaris—jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di berbagai stadion di Amerika Utara, generasi baru pencetak gol elit siap menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi tersebut.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappe, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut—dan mungkin meraih gelar dunia kedua dalam periode tersebut. Namun, ia menghadapi persaingan sengit dari juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang sudah memiliki satu Sepatu Emas di koleksinya.

Namun, persaingan tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan Spanyol, Portugal, Brasil, Norwegia, dan Swedia yang memiliki beberapa penyerang elit dunia dalam barisan mereka, pemain seperti Mbappe, Messi, dan Kane bisa saja tersingkir di Amerika Utara.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol terbanyak di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat seiring memanasnya persaingan untuk merebut Sepatu Emas.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Vinicius Junior, Marcus Rashford, dan semua pemain berkontribusi pada satu gol

    Babak penyisihan grup Piala Dunia dimulai dengan sangat seru, dengan sebanyak 54 pemain yang telah mencetak satu gol dalam turnamen ini. Di antaranya adalah penyerang Swedia Viktor Gyokeres dan Alexander Isak, sementara kapten Belanda Virgil van Dijk serta duo Real Madrid Vinicius Junior dan Jude Bellingham juga termasuk di antara mereka yang telah mencetak satu gol sejauh ini dalam turnamen di Amerika Utara tersebut.

    Pemain

    Tim

    Gol

    Hwang In-beom

    Korea Selatan

    1

    Raul Jimenez

    Meksiko

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Korea Selatan

    1

    Julian Quinones

    Meksiko

    1

    Ladislav Krejci

    Republik Ceko

    1

    Gio Reyna

    Amerika Serikat

    1

    Cyle Larin

    Kanada

    1

    Jovo Lukic

    Bosnia dan Herzegovina

    1

    Mauricio

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    Swiss

    1

    Vinicius Junior

    Brasil

    1

    Ismael Saibari

    Maroko

    1

    John McGinn

    Skotlandia

    1

    Nestory Irankunda

    Australia

    1

    Connor Metcalfe

    Australia

    1

    Boualem Khoukhi

    Qatar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Jerman

    1

    Jamal Musiala

    Jerman

    1

    Nathanial Brown

    Jerman

    1

    Denis Undav

    Jerman

    1

    Felix Nmecha

    Jerman

    1

    Livano Comenencia

    Curaçao

    1

    Virgil van Dijk

    Belanda

    1

    Crysencio Summerville

    Belanda

    1

    Keito Nakamura

    Jepang

    1

    Daichi Kamada

    Jepang

    1

    Amad Diallo

    Pantai Gading

    1

    Viktor Gyokeres

    Swedia

    1

    Alexander Isak

    Swedia

    1

    Mattias Svanberg

    Swedia

    1

    Omar Rekik

    Tunisia

    1

    Emam Ashour

    Mesir

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Arab Saudi

    1

    Maxi Araujo

    Uruguay

    1

    Ramin Rezaeian

    Iran

    1

    Mohammad Mohebi

    Iran

    1

    Bradley Barcola

    Prancis

    1

    Ibrahim Mbaye

    Senegal

    1

    Leo Ostigard

    Norwegia

    1

    Aymen Hussein

    Irak

    1

    Romano Schmid

    Austria

    1

    Marko Arnautovic

    Austria

    1

    Ali Owan

    Yordania

    1

    Joao Neves

    Portugal

    1

    Yoane Wissa

    Republik Demokratik Kongo

    1

    Martin Baturina

    Kroasia

    1

    Petar Musa

    Kroasia

    1

    Jude Bellingham

    Inggris

    1

    Marcus Rashford

    Inggris

    1

    Caleb Yirenkyi

    Ghana

    1

    Daniel Munoz

    Kolombia

    1

    Luis Diaz

    Kolombia

    1

    Abbosbek Fayzullaev

    Uzbekistan

    1

    Jaminton Campaz

    Kolombia

    1

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    8Kylian Mbappe | Prancis | Dua gol

    Kylian Mbappe mencetak gol ke-13 dan ke-14nya di Piala Dunia saat Prancis berjuang keras untuk meraih kemenangan 3-1 atas Senegal dalam laga pembuka Grup I. Bintang Real Madrid itu juga mencatatkan sejarah berkat tendangan jarak jauhnya yang luar biasa yang memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu, sekaligus menggeser Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis.

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