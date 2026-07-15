Klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi tertinggal dari Kylian Mbappé menjelang laga melawan Inggris, sementara Harry Kane dan Jude Bellingham masih bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak

Ada lebih dari satu cara untuk mengukir nama Anda dalam buku-buku sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat ketat persaingannya menuju status legendaris, yaitu jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam permainan tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di berbagai stadion di Amerika Utara, generasi baru pencetak gol elit berusaha menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi itu.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappé, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut — dan mungkin meraih gelar juara dunia kedua dalam periode tersebut. Namun, tim Les Bleus-nya tersingkir oleh Spanyol di babak semifinal, sehingga membuka peluang bagi juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih dua gelar Piala Dunia berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang telah mengoleksi satu Sepatu Emas.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol terbanyak di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat seiring pertarungan perebutan Sepatu Emas memasuki tahap akhir.