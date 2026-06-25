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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood dan Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi memimpin sementara Vinicius Junior naik ke peringkat kedua berkat penampilan gemilangnya bersama Brasil saat melawan Skotlandia

World Cup
Argentina
England
Spain
France
FEATURES
Brazil
Canada
Germany
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Sweden
Ivory Coast
Norway
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cape Verde
Colombia
Croatia
Curacao
Czechia
DR Congo
Ecuador
Ghana
Haiti
Iran
Iraq
Japan
Morocco
Netherlands
New Zealand
Panama
Paraguay
Qatar
Saudi Arabia
Scotland
South Africa
South Korea
Switzerland
Tunisia
Turkiye
Uruguay
Uzbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, begitu pula persaingan untuk meraih Sepatu Emas yang bergengsi—penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di turnamen ini. Perjalanan masih panjang karena 48 negara bersaing memperebutkan gelar tersebut, tetapi bintang mana yang akan membawa pulang penghargaan bergengsi ini? Berikut adalah prediksi GOAL mengenai para kandidat peraih penghargaan tersebut, seiring kami terus memantau para bintang paling produktif di turnamen ini

Ada lebih dari satu cara untuk mencatatkan nama Anda dalam buku sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat ketat persaingannya menuju status legendaris—jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di berbagai stadion di Amerika Utara, generasi baru pencetak gol elit siap menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi itu.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappe, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut—dan mungkin meraih gelar juara dunia kedua dalam periode tersebut. Namun, ia menghadapi persaingan sengit dari juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang sudah memiliki satu gelar Sepatu Emas di namanya.

Namun, persaingan tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan Spanyol, Portugal, Brasil, Norwegia, dan Swedia yang memiliki beberapa penyerang elit dunia dalam barisan mereka, pemain seperti Mbappe, Messi, dan Kane bisa saja tersingkir di Amerika Utara.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol teratas di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat seiring memanasnya persaingan untuk merebut Sepatu Emas.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Jonathan David | Kanada | Tiga gol

    Penyerang Kanada Jonathan David menjalani musim yang sulit di Italia, di mana ia hanya mencetak delapan gol untuk Juventus, namun ia berhasil mencuri perhatian di Piala Dunia berkat hat-tricknya melawan Qatar. Meskipun tidak mencetak gol dalam laga terakhir fase grup—yang berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Swiss—ia tetap menjadi salah satu kandidat peraih Sepatu Emas saat Kanada bersiap menghadapi babak gugur.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismael Saibari | Maroko | Tiga gol

    Ismael Saibari, yang akan bergabung dengan Bayern Munich, mengawali Piala Dunia 2026 dengan gemilang, mencetak gol lewat tendangan chip cerdik dalam laga pembuka Maroko melawan Brasil, sebelum mencetak gol penentu kemenangan dalam kemenangan tipis atas Skotlandia pada pertandingan kedua. Kembali diturunkan sebagai starter saat menghadapi Haiti, penyerang PSV ini mencatatkan tiga gol dalam tiga pertandingan dalam kemenangan 4-2 atas Haiti.

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    7Matheus Cunha | Brasil | Tiga gol

    Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, menggantikan Igor Thiago dalam susunan pemain inti Brasil saat melawan Haiti, dan membalas kepercayaan Carlo Ancelotti dengan mencetak dua gol—gol keduanya berupa tendangan keras yang melesat ke sudut atas gawang, sehingga kiper Johny Placide tak berdaya. Mantan penyerang Wolves ini kini dipastikan telah mengamankan posisinya di tim untuk sisa turnamen, setelah Cunha mencetak satu gol lagi berkat umpan matang dari Bruno Guimaraes dalam kemenangan 3-0 atas Skotlandia.

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    6Johan Manzambi | Swiss | Tiga gol

    Gelandang Freiburg, Johan Manzambi, tampil gemilang sebagai pemain pengganti dan menjadi penentu kemenangan saat Swiss mengalahkan Bosnia & Herzegovina 4-1 dalam laga grup kedua mereka. Pertandingan berlangsung seimbang dengan skor 0-0 sebelum Manzambi masuk sebagai pemain pengganti, dan pemain berusia 20 tahun itu memecah kebuntuan dengan cara yang spektakuler pada menit ke-74, melepaskan tendangan voli keras yang langsung masuk ke gawang. Bosnia harus bermain dengan 10 orang beberapa saat kemudian dan akhirnya menyerah, dengan Manzambi mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga Swiss melalui umpan tarik di menit terakhir waktu normal.

    Manzambi menutup babak penyisihan grup dengan sebuah gol saat Swiss mengalahkan Qatar dan finis di atas Kanada serta Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Deniz Undav | Jerman | Tiga gol

    Denis Undav mencatatkan rasio gol yang luar biasa bersama timnas Jerman, dengan jumlah gol internasionalnya kini mencapai sembilan dalam hanya 11 penampilan. Penyerang Stuttgart ini berperan sebagai pemain pengganti andalan di Piala Dunia 2026, setelah masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol dalam kemenangan telak Die Mannschaft 7-1 atas Curacao. Ia kemudian mengulang penampilan gemilangnya dengan mencetak dua gol penentu kemenangan melawan Pantai Gading, serta telah mencatatkan dua assist.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norwegia | Empat gol

    Erling Haaland menandai penampilan perdananya di Piala Dunia dengan gemilang, mencetak dua gol dalam kemenangan telak Norwegia 4-1 atas Irak. Penyerang andalan Manchester City itu mencetak gol pembuka dengan tendangan geser di tiang jauh sebelum menggandakan keunggulannya dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Irak, sehingga membantu Norwegia meraih tiga poin penuh dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia setelah 28 tahun.

    Norwegia harus bekerja lebih keras pada pertandingan kedua melawan Senegal, namun dua gol tambahan dari Haaland, termasuk tendangan voli dengan sisi kaki yang membentur mistar gawang sebelum masuk, membantu mereka meraih kemenangan dramatis 3-2.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappe | Prancis | Empat gol

    Kylian Mbappe mencetak gol ke-13 dan ke-14nya di Piala Dunia saat Prancis berjuang keras untuk meraih kemenangan 3-1 atas Senegal dalam laga pembuka Grup I. Bintang Real Madrid itu juga mencatatkan sejarah lewat tendangan jarak jauhnya yang luar biasa yang memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu, sekaligus menggeser Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis.

    Prancis kemudian dengan mudah mengalahkan Irak 3-0 dalam laga grup kedua mereka, dan Mbappe menambah dua gol lagi ke dalam koleksinya saat juara Piala Dunia 2018 itu lolos ke babak 32 besar.

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    2Vinicius Junior | Brasil | Empat gol

    Setelah mencetak gol lewat aksi menakjubkan dalam laga pembuka Brasil di Piala Dunia melawan Maroko, penyerang Real Madrid Vinicius Junior mencatatkan dua gol dalam dua pertandingan saat ia menyarangkan bola ke gawang dalam kemenangan telak 3-0 Selecao atas Haiti. Dan setelah diturunkan sebagai starter melawan Skotlandia, Vinicius menambah koleksi golnya menjadi empat di turnamen ini dengan dua gol tambahan yang membawa negaranya meraih kemenangan nyaman 3-0. Fakta bahwa ia juga telah mencatatkan satu assist bisa menjadi penentu — mengingat assist akan diperhitungkan jika ada pemain yang memiliki jumlah gol yang sama — saat ia bersiap bersaing memperebutkan penghargaan tersebut di tahap-tahap akhir turnamen.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Lima gol

    Lionel Messi melesat ke puncak klasemen Sepatu Emas setelah mencetak hat-trick yang memukau dalam laga pembuka grup Argentina melawan Aljazair. Bintang Inter Miami itu mengantarkan juara bertahan meraih kemenangan 3-0, sekaligus menyamai rekor gol sepanjang masa milik Miroslav Klose dengan gol ke-16-nya di putaran final Piala Dunia.

    Setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan kedua Argentina melawan Austria, ia melepaskan tendangan indah untuk melampaui rekor Klose sebelum menambah golnya menjadi 18 pada masa tambahan waktu. Sejauh ini, ia telah mencetak kelima gol Argentina.