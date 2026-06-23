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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood dan Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi memecahkan rekor gol turnamen, sementara Kylian Mbappé dan Erling Haaland juga mencatatkan awal yang gemilang

World Cup
Argentina
England
Spain
France
FEATURES
Brazil
Canada
Germany
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Sweden
Ivory Coast
Norway
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cape Verde
Colombia
Croatia
Curacao
Czechia
DR Congo
Ecuador
Ghana
Haiti
Iran
Iraq
Japan
Morocco
Netherlands
New Zealand
Panama
Paraguay
Qatar
Saudi Arabia
Scotland
South Africa
South Korea
Switzerland
Tunisia
Turkiye
Uruguay
Uzbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, begitu pula persaingan untuk meraih Sepatu Emas yang bergengsi—penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak turnamen ini. Perjalanan masih panjang karena 48 negara bersaing memperebutkan gelar tertinggi, tetapi bintang mana yang akan membawa pulang penghargaan bergengsi tersebut? Berikut adalah prediksi GOAL mengenai para kandidat peraih penghargaan tersebut, seiring kami terus memantau para bintang paling produktif di turnamen ini

Ada lebih dari satu cara untuk mengukir nama Anda dalam buku-buku sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat ketat persaingannya menuju status legendaris—jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di berbagai stadion di Amerika Utara, generasi baru pencetak gol elit siap menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi tersebut.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappe, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut—dan mungkin meraih gelar dunia kedua dalam periode tersebut. Namun, ia menghadapi persaingan sengit dari juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang sudah memiliki satu gelar Sepatu Emas di namanya.

Namun, persaingan tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan Spanyol, Portugal, Brasil, Norwegia, dan Swedia yang memiliki beberapa penyerang elit dunia dalam barisan mereka, pemain seperti Mbappe, Messi, dan Kane bisa saja tersingkir di Amerika Utara.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol terbanyak di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat seiring memanasnya persaingan untuk merebut Sepatu Emas.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Maxi Araujo | Uruguay | Dua gol

    Gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang dicetak Maxi Araujo menyelamatkan Uruguay dari kekalahan memalukan dalam laga perdana mereka melawan Arab Saudi, saat ia mencetak gol dengan penyelesaian yang tajam dari jarak dekat untuk memastikan hasil imbang 1-1. Pemain sayap Sporting CP itu menggandakan jumlah golnya di turnamen ini dalam laga Grup H berikutnya Uruguay melawan Cape Verde, dengan bereaksi paling cepat terhadap bola pantul dan menyundul bola hingga membentur tiang gawang. Namun, tim asuhan Marcelo Bielsa akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2, sehingga peluang mereka untuk lolos ke babak gugur kini berada di ujung tanduk.

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    22Ismaila Sarr | Senegal | Dua gol

    Senegal kalah dalam dua pertandingan pertamanya di turnamen ini melawan Prancis dan Norwegia, namun mereka tampil mengesankan dan masih memiliki peluang tipis untuk lolos ke babak gugur. Hal itu tak lepas dari peran besar Ismaila Sarr, yang mencetak kedua gol Senegal dalam kekalahan 3-2 mereka dari Norwegia, dengan dua penyelesaian akhir yang tajam setelah berhasil menemukan ruang kosong di kotak penalti.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Daichi Kamada | Jepang | Dua gol

    Daichi Kamada membuat para penggemar Jepang bersorak gembira berkat gol sundulannya pada menit ke-90 saat melawan Belanda di pertandingan pertama, yang membawa timnya meraih hasil imbang 2-2 yang pantas. Ia kemudian membuka skor dalam pertandingan berikutnya melawan Tunisia melalui tendangan tumit yang cerdik, yang mengantarkan Jepang menuju kemenangan telak 4-0 yang membuat mereka berpeluang merebut posisi teratas di Grup F.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Mikel Oyarzabal | Spanyol | Dua gol

    Mikel Oyarzabal menjadi sorotan karena alasan yang kurang baik dalam hasil imbang mengejutkan Spanyol melawan Cape Verde pada laga pembuka, di mana ia sama sekali tidak menyentuh bola selama 30 menit pertama, namun ia bangkit kembali dengan gemilang pada pertandingan kedua. Bintang Real Sociedad ini mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi, dan memberikan umpan kepada bintang muda Lamine Yamal untuk mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, sehingga memastikan Spanyol lolos ke babak 32 besar dengan satu pertandingan tersisa.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Maroko | Dua gol

    Ismael Saibari, yang akan bergabung dengan Bayern Munich, bergabung dengan sejumlah pemain yang telah mencetak dua gol di Piala Dunia 2026. Ia melengkapi gol cerdiknya dengan tendangan chip dalam laga pembuka Maroko melawan Brasil dengan gol penentu kemenangan dalam kemenangan tipis atas Skotlandia pada pertandingan kedua. Didukung di sayap oleh Bilal El Khannouss dan Brahim Diaz, Saibari tampak menjadi ancaman nyata hingga saat ini, dan Maroko memiliki peluang besar untuk melaju jauh dalam turnamen ini.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    18Folarin Balogun | Tim Nasional Sepak Bola Pria AS | Dua gol

    Folarin Balogun membantu timnas AS (USMNT) mengawali turnamen besar dengan gemilang di hadapan para pendukung yang penuh harapan di kandang sendiri. Didukung secara signifikan oleh kemampuan Christian Pulisic dalam mengatur serangan, striker Monaco ini—yang baru saja mencatatkan 19 gol sepanjang musim bersama Monaco—mencetak dua gol di babak pertama dalam kemenangan bersejarah 4-1 atas Paraguay, dengan gol keduanya melesat tajam ke sudut atas gawang.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Cyle Larin | Kanada | Dua gol

    Penyerang Kanada, Cyle Larin, mencetak gol penyama kedudukan yang sangat penting saat menghadapi Bosnia-Herzegovina pada pertandingan pembuka timnya di turnamen ini. Pemain pinjaman dari Southampton itu kemudian menambah satu gol lagi dalam kemenangan telak 6-0 atas Qatar, sehingga namanya masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak.

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    16Matheus Cunha | Brasil | Dua gol

    Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, menggantikan Igor Thiago dalam susunan pemain inti Brasil saat menghadapi Haiti, dan membalas kepercayaan Carlo Ancelotti dengan mencetak dua gol—gol keduanya berupa tendangan keras yang melesat ke sudut atas gawang, sehingga kiper Johny Placide tak berdaya. Mantan penyerang Wolves ini kini dipastikan telah mengamankan posisinya di tim hingga akhir turnamen, yang memberinya peluang luar biasa untuk menambah jumlah golnya dan mengejar para pemuncak klasemen Sepatu Emas.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Harry Kane | Inggris | Dua gol

    Kapten andalan Inggris, Harry Kane, tampil di Piala Dunia sebagai salah satu favorit untuk meraih Sepatu Emas setelah musim gemilang bersama Bayern Munich yang membuatnya mencetak 36 gol di Bundesliga—sebuah pencapaian luar biasa—dan membawanya meraih Sepatu Emas Eropa. Tim Tiga Singa tak diragukan lagi membutuhkan mantan penyerang Tottenham ini untuk tampil dalam performa terbaiknya jika mereka ingin melaju hingga akhir di Amerika Utara, dan ia memulai turnamen ini dengan sempurna saat melawan Kroasia, mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 yang mengawali perjalanan tim asuhan Thomas Tuchel.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Yasin Ayari | Swedia | Dua gol

    Yasin Ayari tampil lebih gemilang daripada Alexander Isak dan Viktor Gyokeres dalam laga pembuka Swedia di Piala Dunia — meskipun kedua penyerang Liverpool dan Arsenal itu juga mencetak gol dalam kemenangan telak 5-1 atas Tunisia. Gelandang serba bisa Brighton itu mencetak gol internasional pertamanya dalam hampir 12 bulan dengan mencatatkan dua gol mematikan — dan melakukannya dengan gemilang melalui dua tendangan spektakuler dari jarak jauh yang melesat ke sudut atas gawang.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Kai Havertz | Jerman | Dua gol

    Kai Havertz sedang dipenuhi rasa percaya diri berkat keberhasilan Arsenal meraih gelar juara Liga Premier, dan ditugaskan untuk memimpin lini serang dalam laga pembuka Piala Dunia timnas Jerman. Kepercayaan yang diberikan kepadanya terbukti tepat ketika ia membantu Die Mannschaft bangkit dari awal pertandingan yang lambat melawan Curacao, yang baru pertama kali berlaga di ajang ini. Ia dengan tenang mencetak gol dari titik penalti pada masa tambahan waktu babak pertama, sebelum memastikan kemenangan telak 7-1.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Elijah Just | Selandia Baru | Dua gol

    Pemain sayap Motherwell, Elijah Just, menorehkan namanya di panggung dunia dengan mencetak dua gol saat Selandia Baru berhasil meraih hasil imbang 2-2 yang patut diapresiasi melawan Iran. Berkat kerja sama yang apik dengan penyerang Nottingham Forest, Chris Wood, Just akan berusaha menambah jumlah golnya saat timnya menghadapi Mesir dan Belgia dalam laga-laga terakhir Grup G di Piala Dunia.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Brian Brobbey | Belanda | Dua gol

    Setelah musim debut yang gemilang di Liga Premier bersama Sunderland, Brian Brobbey langsung membuktikan bahwa keputusan Ronald Koeman untuk menempatkan sang penyerang dalam susunan pemain inti pada laga melawan Swedia adalah tepat. Ia mencetak dua gol dalam waktu 17 menit dan kini masuk dalam daftar kandidat.

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    10Johan Manzambi | Swiss | Dua gol

    Gelandang Freiburg, Johan Manzambi, tampil gemilang sebagai pemain pengganti dan menjadi penentu kemenangan saat Swiss mengalahkan Bosnia & Herzegovina 4-1 dalam laga grup kedua mereka. Pertandingan tersebut berlangsung seimbang dengan skor 0-0 sebelum Manzambi masuk sebagai pemain pengganti, dan pemain berusia 20 tahun itu memecah kebuntuan dengan cara yang spektakuler pada menit ke-74, melepaskan tendangan voli keras tanpa mengontrol bola terlebih dahulu. Bosnia harus bermain dengan sepuluh orang beberapa saat kemudian dan akhirnya menyerah, dengan Manzambi mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga Swiss melalui umpan tarik di menit terakhir waktu normal.

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    9Vinicius Junior | Brasil | Dua gol

    Setelah mencetak gol lewat aksi menakjubkan dalam laga pembuka Brasil di Piala Dunia melawan Maroko, penyerang Real Madrid Vinicius Junior berhasil mencetak dua gol dalam dua pertandingan saat ia menyarangkan bola ke gawang dalam kemenangan telak 3-0 Selecao atas Haiti. Dengan tim asuhan Carlo Ancelotti yang kemungkinan akan melakukan rotasi pemain pada laga ketiga melawan Skotlandia, masih harus dilihat apakah pemain berusia 26 tahun itu akan menambah jumlah golnya sebelum babak gugur.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Cody Gakpo | Belanda | Dua gol

    Bintang Belanda Cody Gakpo tampil gemilang pada pertandingan kedua Piala Dunia, memberikan umpan kepada Brian Brobbey yang membawa Belanda unggul atas Swedia, sebelum mencetak dua gol sendiri dalam kemenangan 5-1 tersebut.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ayase Ueda | Jepang | Dua gol

    Ayase Ueda tampil di Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri setelah mencetak 26 gol untuk Feyenoord pada musim lalu dan meraih gelar Sepatu Emas Eredivisie. Ia membuka catatan golnya di turnamen internasional besar yang digelar di Amerika Utara dengan gemilang saat mencetak dua gol untuk Jepang dalam kemenangan impresif 4-0 atas Tunisia — di mana Samurai Blue dianggap oleh banyak pihak sebagai kuda hitam dalam perburuan gelar juara.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Crysencio Summerville | Belanda | Dua gol

    Pemain sayap Belanda dan West Ham, Crysencio Summerville, sedang menikmati penampilan luar biasa di Piala Dunia pertamanya. Ia mencetak gol penting saat Oranje bermain imbang melawan Jepang, dan kemudian mencetak gol terakhir timnya saat mereka menghancurkan Swedia dengan skor 5-1.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Jonathan David | Kanada | Tiga gol

    Penyerang asal Kanada, Jonathan David, mengalami musim yang sulit di Italia, di mana ia hanya mencetak delapan gol untuk Juventus, namun ia berhasil mencuri perhatian di Piala Dunia berkat hat-tricknya melawan Qatar. Tiga gol dalam pertandingan tersebut membuat total golnya bersama tim nasional mencapai angka yang luar biasa, yakni 42 gol dalam 79 pertandingan.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Deniz Undav | Jerman | Tiga gol

    Denis Undav mencatatkan rasio gol yang luar biasa bersama timnas Jerman, dengan jumlah gol internasionalnya kini mencapai sembilan dalam hanya 11 penampilan. Penyerang asal Stuttgart ini berperan sebagai pemain pengganti andalan di Piala Dunia 2026, setelah masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol dalam kemenangan telak Die Mannschaft 7-1 atas Curacao. Ia kemudian melengkapi penampilannya dengan mencetak dua gol penentu kemenangan melawan Pantai Gading, serta telah mencatatkan dua assist.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norwegia | Empat gol

    Erling Haaland menandai penampilan perdananya di Piala Dunia dengan gemilang, mencetak dua gol dalam kemenangan telak Norwegia 4-1 atas Irak. Penyerang andalan Manchester City itu mencetak gol pembuka dengan tendangan geser di tiang jauh sebelum menggandakan keunggulannya dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Irak, sehingga membantu Norwegia meraih tiga poin penuh dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia setelah 28 tahun.

    Norwegia harus bekerja lebih keras pada pertandingan kedua melawan Senegal, namun dua gol tambahan dari Haaland, termasuk tendangan voli dengan sisi kaki yang membentur mistar gawang sebelum masuk, membantu mereka meraih kemenangan dramatis 3-2.

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    2Kylian Mbappe | Prancis | Empat gol

    Kylian Mbappe mencetak gol ke-13 dan ke-14nya di Piala Dunia saat Prancis berjuang keras untuk meraih kemenangan 3-1 atas Senegal dalam laga pembuka Grup I. Bintang Real Madrid itu juga mencatatkan sejarah berkat tendangan jarak jauhnya yang luar biasa yang memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu, sekaligus menggeser Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis.

    Prancis kemudian dengan mudah mengalahkan Irak 3-0 dalam laga grup kedua mereka, dan Mbappe menambah dua gol lagi ke dalam koleksinya saat juara Piala Dunia 2018 itu lolos ke babak 32 besar.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Lima gol

    Lionel Messi melesat ke puncak klasemen Sepatu Emas setelah mencetak hat-trick yang memukau dalam laga pembuka grup Argentina melawan Aljazair. Bintang Inter Miami itu mengantarkan juara bertahan meraih kemenangan 3-0, sekaligus menyamai rekor gol sepanjang masa milik Miroslav Klose dengan gol ke-16-nya di putaran final Piala Dunia.

    Setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan kedua Argentina melawan Austria, ia melepaskan tendangan indah untuk melampaui rekor Klose sebelum menambah golnya menjadi 18 pada masa tambahan waktu. Sejauh ini, ia telah mencetak kelima gol Argentina.