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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood dan Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi dan Jonathan David memimpin, sementara Vinicius Junior bergabung dengan Harry Kane, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland dengan masing-masing dua gol

World Cup
Argentina
England
Spain
France
FEATURES
Brazil
Canada
Germany
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Sweden
Ivory Coast
Norway
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cape Verde
Colombia
Croatia
Curacao
Czechia
DR Congo
Ecuador
Ghana
Haiti
Iran
Iraq
Japan
Morocco
Netherlands
New Zealand
Panama
Paraguay
Qatar
Saudi Arabia
Scotland
South Africa
South Korea
Switzerland
Tunisia
Turkiye
Uruguay
Uzbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, begitu pula persaingan untuk meraih Sepatu Emas yang bergengsi—penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di turnamen ini. Perjalanan masih panjang karena 48 negara bersaing memperebutkan gelar tersebut, tetapi bintang mana yang akan membawa pulang penghargaan bergengsi ini? Berikut adalah prediksi GOAL mengenai para kandidat peraih penghargaan tersebut, seiring kami terus memantau para bintang paling subur di turnamen ini

Ada lebih dari satu cara untuk mencatatkan nama Anda dalam buku sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat diperebutkan untuk mencapai status legendaris—jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di berbagai stadion di Amerika Utara, generasi baru pencetak gol elit siap menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi itu.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappe, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut—dan mungkin meraih gelar dunia kedua dalam periode tersebut. Namun, ia menghadapi persaingan sengit dari juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang sudah memiliki satu Sepatu Emas di koleksinya.

Namun, persaingan tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan Spanyol, Portugal, Brasil, Norwegia, dan Swedia yang memiliki beberapa penyerang elit dunia dalam barisan mereka, pemain seperti Mbappe, Messi, dan Kane bisa saja tersingkir di Amerika Utara.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol terbanyak di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat seiring memanasnya persaingan untuk merebut Sepatu Emas.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Ismael Saibari | Maroko | Dua gol

    Ismael Saibari, yang akan bergabung dengan Bayern Munich, bergabung dengan sejumlah pemain yang telah mencetak dua gol di Piala Dunia 2026. Ia melengkapi gol cerdiknya dengan tendangan chip dalam laga pembuka Maroko melawan Brasil dengan gol penentu kemenangan dalam kemenangan tipis atas Skotlandia pada pertandingan kedua. Didukung di sayap oleh Bilal El Khannouss dan Brahim Diaz, Saibari tampak menjadi ancaman nyata hingga saat ini, dan Maroko memiliki peluang besar untuk melaju jauh dalam turnamen ini.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    13Folarin Balogun | Tim Nasional Sepak Bola Pria AS | Dua gol

    Folarin Balogun membantu timnas AS (USMNT) mengawali turnamen besar dengan gemilang di hadapan para pendukung yang penuh harapan di kandang sendiri. Didukung secara signifikan oleh kemampuan Christian Pulisic dalam mengatur serangan, striker Monaco ini—yang baru saja mencatatkan 19 gol dalam satu musim bersama Monaco—mencetak dua gol di babak pertama dalam kemenangan bersejarah 4-1 atas Paraguay, dengan gol keduanya melesat tajam ke sudut atas gawang.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Cyle Larin | Kanada | Dua gol

    Penyerang Kanada, Cyle Larin, mencetak gol penyama kedudukan yang sangat penting saat menghadapi Bosnia-Herzegovina pada pertandingan pembuka timnya di turnamen ini. Pemain pinjaman dari Southampton itu kemudian menambah satu gol lagi dalam kemenangan telak 6-0 atas Qatar, sehingga namanya masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak.

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    11Matheus Cunha | Brasil | Dua gol

    Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, menggantikan Igor Thiago dalam susunan pemain inti Brasil saat menghadapi Haiti, dan membalas kepercayaan Carlo Ancelotti dengan mencetak dua gol—gol keduanya berupa tendangan keras yang melesat ke sudut atas gawang, sehingga kiper Johny Placide tak berdaya. Mantan penyerang Wolves ini kini dipastikan telah mengamankan posisinya di tim hingga akhir turnamen, yang memberinya peluang luar biasa untuk menambah jumlah golnya dan mengejar para pemuncak klasemen Sepatu Emas.

  • Mbappe Torgetty

    10Kylian Mbappe | Prancis | Dua gol

    Kylian Mbappe mencetak gol ke-13 dan ke-14nya di Piala Dunia saat Prancis berjuang keras untuk meraih kemenangan 3-1 atas Senegal dalam laga pembuka Grup I. Bintang Real Madrid itu juga mencatatkan sejarah berkat tendangan jarak jauhnya yang luar biasa yang memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu, sekaligus menggeser Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Erling Haaland | Norwegia | Dua gol

    Erling Haaland menandai penampilan perdananya di Piala Dunia dengan gemilang, mencetak dua gol dalam kemenangan telak Norwegia 4-1 atas Irak. Penyerang andalan Manchester City itu mencetak gol pembuka dengan tendangan geser di tiang jauh, sebelum menggandakan keunggulannya dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Irak, sehingga membantu Norwegia meraih tiga poin penuh dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia setelah 28 tahun.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Harry Kane | Inggris | Dua gol

    Kapten andalan Inggris, Harry Kane, tampil di Piala Dunia sebagai salah satu favorit untuk meraih Sepatu Emas setelah musim yang gemilang bersama Bayern Munich, di mana ia mencetak 36 gol di Bundesliga—sebuah pencapaian luar biasa yang membuatnya meraih Sepatu Emas Eropa. Tim Tiga Singa tak diragukan lagi membutuhkan mantan penyerang Tottenham ini untuk tampil dalam performa terbaiknya jika mereka ingin melaju hingga akhir di Amerika Utara, dan ia memulai turnamen ini dengan sempurna saat melawan Kroasia, mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 yang mengawali perjalanan tim asuhan Thomas Tuchel.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Elijah Just | Selandia Baru | Dua gol

    Pemain sayap Motherwell, Elijah Just, menorehkan namanya di panggung dunia dengan mencetak dua gol saat Selandia Baru berhasil meraih hasil imbang 2-2 yang patut diapresiasi melawan Iran. Berkolaborasi dengan baik bersama penyerang Nottingham Forest, Chris Wood, Just akan berusaha menambah jumlah golnya saat timnya menghadapi Mesir dan Belgia dalam laga-laga terakhir Grup G di Piala Dunia.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Yasin Ayari | Swedia | Dua gol

    Yasin Ayari tampil lebih gemilang daripada Alexander Isak dan Viktor Gyokeres dalam laga pembuka Swedia di Piala Dunia — meskipun kedua penyerang Liverpool dan Arsenal itu juga mencetak gol dalam kemenangan telak 5-1 atas Tunisia. Gelandang serba bisa Brighton ini mencetak gol internasional pertamanya dalam hampir 12 bulan dengan mencatatkan dua gol mematikan — dan melakukannya dengan gemilang melalui dua tendangan spektakuler dari jarak jauh yang melesat ke sudut atas gawang.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kai Havertz | Jerman | Dua gol

    Kai Havertz sedang dipenuhi rasa percaya diri berkat keberhasilan Arsenal meraih gelar juara Liga Premier, dan ditugaskan untuk memimpin lini serang dalam laga pembuka Piala Dunia timnas Jerman. Kepercayaan yang diberikan kepadanya terbukti tepat ketika ia membantu Die Mannschaft bangkit dari awal pertandingan yang lambat melawan Curacao, yang baru pertama kali berlaga di ajang ini. Ia dengan tenang mencetak gol dari titik penalti pada masa tambahan waktu babak pertama, sebelum memastikan kemenangan telak 7-1.

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    4Johan Manzambi | Swiss | Dua gol

    Gelandang Freiburg, Johan Manzambi, tampil gemilang sebagai pemain pengganti dan menjadi penentu kemenangan saat Swiss mengalahkan Bosnia & Herzegovina 4-1 dalam laga kedua fase grup. Pertandingan tersebut berlangsung seimbang dengan skor 0-0 sebelum Manzambi masuk ke lapangan, dan pemain berusia 20 tahun itu memecah kebuntuan dengan cara yang spektakuler pada menit ke-74, melepaskan tendangan voli keras tanpa mengontrol bola terlebih dahulu. Bosnia harus bermain dengan sepuluh orang beberapa saat kemudian dan akhirnya menyerah, dengan Manzambi mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga Swiss melalui umpan tarik di menit terakhir waktu normal.

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    3Vinicius Junior | Brasil | Dua gol

    Setelah mencetak gol lewat aksi menakjubkan dalam laga pembuka Brasil di Piala Dunia melawan Maroko, penyerang Real Madrid Vinicius Junior berhasil mencetak dua gol dalam dua pertandingan saat ia menyarangkan bola ke gawang dalam kemenangan telak 3-0 Selecao atas Haiti. Dengan tim asuhan Carlo Ancelotti yang kemungkinan akan melakukan rotasi pemain pada laga ketiga melawan Skotlandia, masih harus dilihat apakah pemain berusia 26 tahun itu akan menambah jumlah golnya sebelum babak gugur.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Jonathan David | Kanada | Tiga gol

    Penyerang asal Kanada, Jonathan David, mengalami musim yang sulit di Italia, di mana ia hanya mencetak delapan gol untuk Juventus, namun ia berhasil mencuri perhatian dunia dalam ajang Piala Dunia berkat hat-trick yang dicetaknya melawan Qatar. Tiga gol dalam pertandingan tersebut membuat total golnya bersama tim nasional mencapai angka yang luar biasa, yakni 42 gol dalam 79 pertandingan.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Tiga gol

    Lionel Messi melesat ke puncak klasemen Sepatu Emas setelah mencetak hat-trick yang menakjubkan dalam laga pembuka fase grup Argentina melawan Aljazair. Bintang Inter Miami itu mengantarkan juara bertahan meraih kemenangan 3-0, sekaligus menyamai rekor gol sepanjang masa milik Miroslav Klose dengan gol ke-16-nya di putaran final Piala Dunia.