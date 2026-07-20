Ada lebih dari satu cara untuk mengukir nama Anda dalam buku-buku sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat kompetitif menuju status legendaris—jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, generasi baru pencetak gol elit berusaha menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi tersebut.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappé, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut. Nama-nama seperti Lionel Messi, Harry Kane, dan Erling Haaland menghalangi jalannya, sehingga dibutuhkan performa luar biasa untuk bisa keluar sebagai pemenang.

Di sini, GOAL menyoroti para bintang pencetak gol teratas di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat setelah pertarungan epik memperebutkan gelar Sepatu Emas.