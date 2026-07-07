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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood dan Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Kylian Mbappé & Erling Haaland menyamai perolehan gol Lionel Messi dalam persaingan seru memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak

World Cup
Argentina
England
Spain
France
FEATURES
Brazil
Canada
Germany
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Sweden
Ivory Coast
Norway
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cape Verde
Colombia
Croatia
Curacao
Czechia
DR Congo
Ecuador
Ghana
Haiti
Iran
Iraq
Japan
Morocco
Netherlands
New Zealand
Panama
Paraguay
Qatar
Saudi Arabia
Scotland
South Africa
South Korea
Switzerland
Tunisia
Turkiye
Uruguay
Uzbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung dengan seru, begitu pula persaingan untuk meraih Sepatu Emas yang bergengsi—penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di turnamen ini. Perjalanan yang panjang dan berliku menanti saat 48 negara bersaing memperebutkan gelar tertinggi, tetapi bintang mana yang akan membawa pulang penghargaan bergengsi tersebut? Di sini, GOAL menelusuri para bintang paling subur di turnamen ini.

Ada lebih dari satu cara untuk mengukir nama Anda dalam buku-buku sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat ketat persaingannya menuju status legendaris, yaitu jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di berbagai stadion di Amerika Utara, generasi baru pencetak gol elit siap menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi itu.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappe, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut—dan mungkin meraih gelar dunia kedua dalam periode tersebut. Namun, ia menghadapi persaingan sengit dari juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang sudah memiliki satu gelar Sepatu Emas di namanya.

Namun, persaingan tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan Spanyol, Portugal, Brasil, Norwegia, dan Swedia yang memiliki beberapa penyerang elit dunia dalam barisan mereka, pemain seperti Mbappe, Messi, dan Kane bisa saja tersingkir dari sorotan.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol terbanyak di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat seiring memanasnya persaingan untuk merebut Sepatu Emas.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Cristiano Ronaldo | Portugal | Tiga gol

    Setelah menuai banyak kritik menjelang turnamen dan selama laga pembuka Grup K Portugal yang berakhir imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, Cristiano Ronaldo membungkam para pengkritiknya dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 atas Uzbekistan. Penyerang legendaris Al-Nassr itu juga mencetak gol dalam kemenangan kontroversial di babak 32 besar melawan Kroasia, sehingga total golnya di Piala Dunia menjadi tiga.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jonathan David | Kanada | Tiga gol

    Penyerang asal Kanada, Jonathan David, menjalani musim yang sulit di Italia, di mana ia hanya mencetak delapan gol untuk Juventus, namun ia berhasil mencuri perhatian di Piala Dunia berkat hat-tricknya melawan Qatar. Namun, tersingkirnya tuan rumah oleh Maroko di babak 16 besar berarti turnamen David telah berakhir, dengan catatan tiga gol.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Ismael Saibari | Maroko | Tiga gol

    Ismael Saibari, yang akan bergabung dengan Bayern Munich, mengawali Piala Dunia 2026 dengan gemilang, mencetak gol lewat tendangan chip cerdik dalam laga pembuka Maroko melawan Brasil, sebelum mencetak gol penentu kemenangan dalam kemenangan tipis atas Skotlandia pada pertandingan kedua. Kembali diturunkan sebagai starter saat menghadapi Haiti, penyerang PSV ini mencatatkan tiga gol dalam tiga pertandingan dalam kemenangan 4-2 atas Haiti.

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  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | Republik Demokratik Kongo | Tiga gol

    Yoane Wissa menjalani musim debut yang penuh tantangan bersama Newcastle pada musim 2025-26, namun tetap menjadi sosok ikonik bagi negaranya, Republik Demokratik Kongo. Mantan penyerang Brentford ini memulai perjalanannya di Piala Dunia dengan mencetak gol dalam laga imbang 1-1 melawan Portugal, sebelum kembali mencetak dua gol dalam kemenangan 3-1 yang tak terlupakan atas Uzbekistan. Namun, rentetan golnya terhenti di situ, karena Inggris mengalahkan negara Afrika tersebut di babak 32 besar.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Jerman | Tiga gol

    Kai Havertz mengawali Piala Dunia dengan cara terbaik berkat dua golnya dalam kemenangan telak 7-1 atas Curacao, dan Jerman pun lolos ke babak gugur sebagai juara Grup E. Pemain Arsenal itu mencetak gol ketiganya di turnamen ini pada laga babak 32 besar melawan Paraguay, menyundul umpan silang cerdik dari Florian Wirtz pada menit ke-54 untuk menyamakan kedudukan setelah Julio Enciso membuka skor di babak pertama. Sayangnya bagi Havertz dan rekan-rekan setimnya, Jerman gagal memanfaatkan momentum tersebut, dan pada akhirnya tersingkir setelah mengalami kekalahan mengejutkan 4-3 dalam adu penalti, di mana mantan penyerang Chelsea itu gagal mengeksekusi tendangannya dari jarak 12 yard.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Raul Jimenez | Meksiko | Tiga gol

    Bintang andalan Meksiko, Raul Jimenez, mengawali penampilannya di Piala Dunia dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan, saat tuan rumah bersama turnamen tersebut memulai langkahnya dengan gemilang. Penyerang Wolves itu menambah satu gol lagi ke dalam catatannya dalam kemenangan babak 32 besar atas Ekuador, dan meskipun mencetak gol ketiganya melawan Inggris di babak 16 besar, hal itu tak cukup untuk membantu negaranya melaju ke babak selanjutnya karena mereka kalah 3-2 dari The Three Lions.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Folarin Balogun | Tim Nasional Sepak Bola Pria AS | Tiga gol

    Penyerang USMNT, Folarin Balogun, langsung tampil gemilang di Piala Dunia dengan mencetak dua gol dalam laga pembuka Grup D melawan Paraguay — sebuah kemenangan telak 4-1 bagi tuan rumah bersama turnamen tersebut. Penyerang asal Monaco itu kemudian mencetak gol lagi dalam kemenangan 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, namun perjalanannya di turnamen ini kini telah berakhir karena ia gagal mencetak gol dalam kekalahan 4-1 USMNT dari Belgia.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brasil | Tiga gol

    Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, menggantikan Igor Thiago dalam susunan pemain inti Brasil saat melawan Haiti, dan membalas kepercayaan Carlo Ancelotti dengan mencetak dua gol—gol keduanya berupa tendangan keras yang melesat ke sudut atas gawang, sehingga kiper Johny Placide tak berdaya. Mantan penyerang Wolves itu menambahkan satu gol lagi, berkat umpan matang dari Bruno Guimaraes, dalam kemenangan 3-0 atas Skotlandia, namun tidak mampu melanjutkan performa tersebut di babak gugur karena Brasil tersingkir oleh Norwegia.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Selandia Baru | Tiga gol

    Sebagai tim dengan peringkat terendah di turnamen ini, Selandia Baru memang sudah dipastikan akan menghadapi perjalanan yang berat. Mereka tersingkir di babak penyisihan grup setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

    Elijah Just turut berperan dalam hal itu, dengan mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Iran. Ia juga mencetak gol dalam kekalahan 5-1 dari Belgia — artinya, ia mencetak tiga dari empat gol yang dicetak oleh All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Brian Brobbey | Belanda | Tiga gol

    Penyerang Belanda Brian Brobbey mengambil alih peran sebagai nomor 9 di Piala Dunia kali ini dan telah membalas kepercayaan pelatih Ronald Koeman sebanyak dua kali. Ia berperan penting dalam mengantarkan Oranje meraih kemenangan atas Swedia pada pertandingan kedua turnamen ini, serta mencetak satu gol lagi saat mereka mengalahkan Tunisia untuk menjadi juara grup. Namun, perjalanan mereka berakhir di babak 32 besar setelah Belanda tersingkir oleh Maroko.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14Cody Gakpo | Belanda | Tiga gol

    Cody Gakpo tampil gemilang saat Belanda menghancurkan Swedia 5-1 di babak penyisihan grup, mencetak dua gol yang tak terlupakan yang secara efektif memastikan lolosnya timnya ke babak 32 besar. Namun, pasukan Ronald Koeman terkejut oleh Maroko dalam laga sistem gugur pertama mereka, kalah melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Gakpo membuka skor dengan penyelesaian akhir yang apik pada menit ke-71, tetapi Maroko membalas dengan gol penyama kedudukan di masa tambahan waktu yang dicetak oleh Issa Diop, dan akhirnya menang 3-2 melalui adu penalti.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Romelu Lukaku | Belgia | Tiga gol

    Romelu Lukaku sejauh ini lebih sering tampil sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak besar di Piala Dunia, mencetak gol pertamanya di turnamen ini dari bangku cadangan saat timnya menghancurkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Ia mencetak gol keduanya dalam kemenangan dramatis di menit-menit akhir atas Senegal pada babak 32 besar, sebelum menambah koleksi golnya menjadi tiga—sekali lagi masuk dari bangku cadangan—saat ia mencetak gol keempat dalam kemenangan telak 4-1 timnya atas USMNT.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12Johan Manzambi | Swiss | Tiga gol

    Gelandang Freiburg, Johan Manzambi, tampil gemilang sebagai pemain pengganti dan menjadi penentu kemenangan saat Swiss mengalahkan Bosnia & Herzegovina 4-1 dalam laga grup kedua mereka. Pertandingan tersebut berlangsung seimbang dengan skor 0-0 sebelum Manzambi masuk sebagai pemain pengganti, dan pemain berusia 20 tahun itu memecah kebuntuan dengan cara yang spektakuler pada menit ke-74, melepaskan tendangan voli keras tanpa mengontrol bola terlebih dahulu. Bosnia harus bermain dengan 10 orang beberapa saat kemudian dan akhirnya menyerah, dengan Manzambi mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga Swiss melalui umpan tarik pada menit terakhir waktu normal.

    Manzambi menutup babak penyisihan grup dengan sebuah gol saat Swiss mengalahkan Qatar dan finis di atas Kanada serta Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Deniz Undav | Jerman | Tiga gol

    Deniz Undav mencatatkan rasio gol yang luar biasa untuk Jerman, dengan total sembilan gol internasional dari hanya 13 penampilan. Penyerang asal Stuttgart ini berperan sebagai pemain pengganti andalan di Piala Dunia 2026, setelah masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol dalam kemenangan telak 7-1 Die Mannschaft atas Curacao. Ia kemudian mengukir prestasi dengan mencetak dua gol penentu kemenangan melawan Pantai Gading, meskipun kini ia harus pulang ke negaranya setelah Jerman tersingkir secara mengejutkan oleh Paraguay di babak 32 besar.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brasil | Empat gol

    Setelah mencetak gol lewat aksi menakjubkan dalam laga pembuka Brasil di Piala Dunia melawan Maroko, penyerang Real Madrid Vinicius Junior mencatatkan dua gol dalam dua pertandingan saat ia menyarangkan bola ke gawang dalam kemenangan telak 3-0 Selecao atas Haiti. Setelah diturunkan sebagai starter melawan Skotlandia, Vinicius menambah koleksi golnya menjadi empat di turnamen ini dengan mencetak dua gol lagi untuk membawa negaranya meraih kemenangan telak 3-0. Namun, ia tidak mampu melanjutkan performa tersebut di babak gugur, gagal mencetak gol dalam kemenangan atas Jepang sebelum kembali gagal mencetak gol saat Selecao tersingkir oleh Norwegia.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    9Jude Bellingham | Inggris | Empat gol

    Jude Bellingham terkenal karena berteriak "siapa lagi" saat mencetak gol dramatis untuk Inggris di Euro 2024, dan ia tetap menjadi sosok ikonik bagi The Three Lions. Ia membuktikannya saat membawa timnya kembali unggul di awal babak kedua, saat tim asuhan Thomas Tuchel membuka perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia.

    Ia kemudian memecah kebuntuan dalam laga yang menantang melawan Panama, sebelum menjadi bintang utama di Stadion Azteca saat menghadapi Meksiko di babak 16 besar. Dua gol cepat Bellingham dalam pertandingan tersebut menjadi fondasi yang memungkinkan terciptanya kemenangan epik 3-2.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    8Julian Quinones | Meksiko | Empat gol

    Pria yang mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Ivan Toney untuk merebut gelar Sepatu Emas Liga Pro Arab Saudi musim lalu membawa performa apiknya ke Piala Dunia, saat Meksiko bertekad melaju jauh di turnamen yang digelar di tanah airnya sendiri. Julian Quinones mencetak dua gol pada babak penyisihan grup, masing-masing melawan Afrika Selatan dan Republik Ceko, sehingga Meksiko lolos ke babak gugur dengan raihan poin penuh. Penyerang Al-Qadsiah ini kembali tampil gemilang di babak 32 besar, di mana golnya yang menakutkan pada menit ke-22 membantu memastikan kemenangan 2-0 atas Ekuador, sementara ia juga mencetak gol voli dalam kekalahan 3-2 dari Inggris, sehingga mengakhiri turnamen dengan empat gol atas namanya.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Mikel Oyarzabal | Spanyol | Empat gol

    Mikel Oyarzabal mencetak dua gol saat Spanyol menghancurkan Arab Saudi 4-0 pada babak penyisihan grup, dan mengulangi prestasi tersebut dalam kemenangan 3-0 atas Austria di babak 32 besar. Pemain Real Sociedad itu membuka skor untuk La Roja dan juga mencetak gol ketiga timnya dalam pertandingan tersebut, dengan dua penyelesaian satu sentuhan yang luar biasa setelah menerima umpan dari Marc Cucurella.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Ismaila Sarr | Senegal | Empat gol

    Ismaila Sarr menjadi bintang cemerlang Senegal saat mereka menelan kekalahan 3-2 dari Norwegia; ia mencetak dua gol untuk menjaga peluang timnya tetap terbuka. Senegal kemudian dengan mudah mengalahkan Irak, di mana Sarr mencetak gol kedua dari lima gol dalam kemenangan impresif yang membawa mereka lolos ke babak gugur. Ia kemudian membawa timnya memegang kendali penuh saat menghadapi Belgia dengan tendangan indah yang membuat skor menjadi 2-0 di awal babak kedua, meskipun keruntuhan di menit-menit akhir yang dialami negara Afrika tersebut membuat mereka tersingkir dari turnamen di babak 32 besar.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembele | Prancis | Empat gol

    Setelah mencetak gol ketiga timnya dalam kemenangan 3-0 atas Irak, pemenang Ballon d'Or itu kembali mencetak tiga gol saat timnya menutup babak penyisihan grup dengan kemenangan telak atas Norwegia. Hat-trick gemilang Ousmane Dembele di babak pertama langsung mengantarkannya ke papan atas daftar pencetak gol.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Inggris | Enam gol

    Setelah mengawali turnamen dengan mencetak dua gol ke gawang Kroasia, Harry Kane menyalip Gary Lineker untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya di putaran final Piala Dunia berkat sundulan ke gawang Panama. Seolah itu belum cukup, ia menambah dua gol lagi ke dalam rekornya melalui dua gol krusial saat Three Lions bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk mengalahkan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar.

    Kane tetap tenang di tengah kekacauan yang melanda di sekelilingnya saat Inggris berhadapan dengan Meksiko di babak 16 besar, dan ia mencetak gol dari titik penalti untuk membantu The Three Lions meraih kemenangan 3-2 yang penuh perjuangan di Stadion Azteca.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norwegia | Tujuh gol

    Erling Haaland menandai penampilan perdananya di Piala Dunia dengan gemilang, mencetak dua gol dalam kemenangan telak Norwegia 4-1 atas Irak. Penyerang andalan Manchester City itu mencetak gol pembuka dengan tendangan geser di tiang jauh sebelum menggandakan keunggulannya dengan memanfaatkan kesalahan fatal kiper Irak, sehingga membantu Norwegia meraih tiga poin penuh dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia setelah 28 tahun.

    Norwegia harus bekerja lebih keras pada pertandingan kedua melawan Senegal, tetapi dua gol tambahan dari Haaland, termasuk tendangan voli dengan sisi kaki yang membentur mistar gawang sebelum masuk, membantu mereka meraih kemenangan dramatis 3-2. Bintang nomor 9 mereka itu kembali tampil gemilang saat menghadapi Pantai Gading di babak 32 besar dengan mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis pada menit ke-86.

    Rekor mencetak golnya yang luar biasa di level internasional pun diperpanjang menjadi 14 pertandingan berturut-turut saat membantu Norwegia mengejutkan Brasil, dengan dua gol mematikan lainnya yang menaklukkan Selecao dan memastikan tempat bersejarah di perempat final.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Tujuh gol

    Lionel Messi melesat ke puncak klasemen Sepatu Emas setelah mencetak hat-trick yang memukau dalam laga pembuka grup Argentina melawan Aljazair. Bintang Inter Miami itu mengantarkan sang juara bertahan meraih kemenangan 3-0, sekaligus menyamai rekor gol sepanjang masa milik Miroslav Klose dengan gol ke-16-nya di putaran final Piala Dunia.

    Setelah gagal mengeksekusi penalti di awal pertandingan kedua Argentina melawan Austria, ia melepaskan tendangan indah untuk melampaui rekor Klose sebelum menambah gol ke-18-nya secara keseluruhan pada masa injury time. Pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan ini masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol tendangan bebas cerdik dalam kemenangan 3-1 atas Yordania, lalu menambah gol ketujuhnya di turnamen ini saat mencetak gol ke gawang Cape Verde di babak 32 besar.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappe | Prancis | Tujuh gol

    Kylian Mbappe mencetak gol ke-13 dan ke-14nya di Piala Dunia saat Prancis berjuang keras untuk meraih kemenangan 3-1 atas Senegal dalam laga pembuka Grup I. Bintang Real Madrid itu juga mencatatkan sejarah lewat tendangan jarak jauhnya yang luar biasa yang memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu, sekaligus melampaui Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis.

    Prancis kemudian dengan mudah mengalahkan Irak 3-0 dalam laga grup kedua mereka, dan Mbappe menambah dua gol lagi ke dalam koleksinya saat juara 2018 itu lolos ke babak 32 besar. Ia kemudian mencetak enam gol dari hanya empat penampilan dengan mencetak dua gol lagi saat Prancis mengalahkan Swedia 3-0 di babak 32 besar, di mana bintang Real Madrid ini melampaui ikon Brasil Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak di babak gugur Piala Dunia (10).

    Mbappé terbukti menjadi penentu kemenangan bagi Prancis dalam laga babak 16 besar melawan Paraguay, dengan tendangan penalti yang dieksekusi dengan tenang yang menentukan hasil pertandingan tersebut. Penyerang 'Galactico' ini juga telah mencatatkan dua assist.