Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Klasemen sementara MLS: Inter Miami dan Nashville SC memimpin, San Jose Earthquakes tampil mengejutkan, tapi apa yang salah dengan Atlanta United?

Lionel Messi dan kawan-kawan tetap menjadi favorit, namun awal musim yang gemilang dari Nashville, San Jose, dan Vancouver membuat liga berada dalam posisi yang baik menjelang jeda panjang.

Secara objektif, jeda tengah musim adalah hal yang baik. Sebenarnya, jadwal pertandingan sepak bola yang padat sepanjang waktu terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh manusia. Kaki menjadi lelah, otot-otot meregang. Cedera otot pun sering terjadi. Dan MLS akan mengambil jeda yang cukup lama. Berkat Piala Dunia, kini akan ada jeda enam minggu dalam kompetisi, sehingga sebagian besar pemain di liga ini, dan tim tempat mereka bermain, tidak akan banyak bertanding selama lebih dari sebulan.

Hal itu mungkin buruk bagi kompetisi, tapi ini saat yang tepat untuk mengevaluasi. Ada 34 pertandingan dalam satu musim MLS. Setiap tim kini telah memainkan sekitar 15 pertandingan. Dengan jendela transfer musim panas yang akan datang dan, tak diragukan lagi, aktivitas yang ramai akibat Piala Dunia, ini saat yang tepat untuk mereset, mengevaluasi ulang, dan melihat kembali.

Beberapa hal sudah bisa diprediksi. Inter Miami kembali menjadi kandidat utama. Nashville SC kembali tampil bagus. Seattle Sounders kembali akan lolos ke playoff. Namun, ada beberapa kejutan. San Jose Earthquakes benar-benar serius. Chicago Fire bermain sangat bagus. Dan LAFC masih berusaha merapikan diri di era pasca-Steve Cherundolo. Dan di antara itu semua, ada banyak hal menarik lainnya.

GOAL menyoroti tim-tim yang berpura-pura, tim-tim yang benar-benar bersaing, dan mereka yang mungkin lebih ingin berada di pantai saat MLS mengambil liburan musim panas...

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    Menuju babak playoff di Cancun

    Philadelphia Union - Tanpa Cavan, tak ada keseruan. Memang, Philly mengalami satu atau dua cedera, tapi minimnya investasi pada skuad ini sungguh memprihatinkan. Biarkan saja Cavan bermain.

    Atlanta United - Manajer Tata Martino mengakui beberapa minggu lalu bahwa dia mungkin sudah kehilangan pekerjaannya jika sebelumnya dia bukan semacam pahlawan lokal. Itu terdengar masuk akal.

    Sporting Kansas City - Anda pasti merasa kasihan pada para pemain, lebih dari apa pun. Mereka benar-benar kekurangan kualitas. Akan ada proses rekonstruksi yang panjang di KC.

    CF Montreal - Sejujurnya, mereka menikmati lonjakan performa yang lumayan berkat manajer baru. Prince Owusu telah mencetak sembilan gol, dan Montreal tidak terlalu buruk untuk ditonton. Hanya saja tidak ada kedalaman skuad atau pemain yang benar-benar membuat perbedaan. BELANJA.

  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    Api Neraka!

    Orlando City - Tak peduli seberapa gencarnya promosi Antoine Griezmann, hal itu tak bisa menutupi fakta bahwa mereka sedang menuju rekor kebobolan terbanyak dalam sejarah liga. Ada ironi yang menarik ketika pemain Prancis itu bergabung dengan tim yang pertahanannya sangat rapuh, setelah bertahun-tahun bermain di salah satu tim dengan pertahanan paling kokoh di Eropa.

    Austin FC - Nah, mereka memecat manajer dan direktur olahraga mereka, dan tidak ada banyak hal yang bisa dinantikan di lapangan. Skuad ini tidak terlalu buruk, tapi tidak ada banyak antusiasme di sekitar mereka. Namun, ada poin plus untuk stadionnya yang indah.

    D.C. United - D.C. United memperkenalkan struktur kepemimpinan baru di tengah musim lalu dan melakukan beberapa langkah besar di bursa transfer musim panas ini. Apakah langkah-langkah itu sudah membuahkan hasil? Belum pasti. Tai Baribo akan selalu menjadi penyumbang gol yang andal, tapi sulit untuk bersemangat tentang hal lain di sini.

    Portland Timbers - Apresiasi untuk Kris Velde yang membawa semangat ke tim yang sebaliknya cukup suram. Mereka sangat membutuhkan gelandang. Sangat.


  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    Butuh sedikit bantuan

    Colorado Rapids - Tak diragukan lagi bahwa Matt Wells adalah manajer yang hebat, dan dia jelas ingin menerapkan gaya sepak bola yang tepat. Namun, apakah dia memiliki pemain yang tepat untuk melakukannya? Paxten Aaronson belum menunjukkan performa yang memukau, dan ada juga kekhawatiran terkait Zack Steffen. Sekali lagi, Rapids perlu mengeluarkan dana sedikit lagi.

    St. Louis CITY SC - Jadwal yang berat di awal musim tidak menguntungkan mereka, dan mereka baru-baru ini mulai pulih sedikit. Yoann Damet layak mendapat pujian, sejujurnya, karena skuad ini membutuhkan bantuan. Beberapa penyerang tambahan dan pemain cadangan di lini tengah bisa membuat mereka kembali bersaing di papan atas.

    LA Galaxy - Anda tidak bisa membicarakan mereka tanpa menyesali kehilangan Riqui Puig, yang absen untuk tahun kedua berturut-turut karena masalah lutut serius. Masih ada beberapa pemain bagus di sini, tetapi Galaxy membutuhkan penambahan di lini tengah. Masalahnya? Target utama mereka, Casemiro, tampaknya akan bergabung dengan Inter Miami.

    Toronto FC - Proses rekonstruksi yang panjang untuk menebus perekrutan Federico Bernadeschi dan Lorenzo Insigne yang berantakan telah menghasilkan awal yang mengecewakan bagi Josh Sargent dan tidak banyak hal lain. Angka-angka yang mendasari menunjukkan bahwa Toronto berkinerja di bawah ekspektasi gol mereka, dan peningkatan alami di klasemen seharusnya terjadi. Kita lihat saja nanti.


  • Pascal JansenGetty

    Lari yang bagus

    NYCFC - Sungguh 12 bulan yang berat bagi Pascal Jansen akibat cedera. Maxi Moralez menjadi korban terbaru, di mana pemain veteran bernomor punggung 10 ini harus mengakhiri musimnya lebih awal akibat robekan ligamen anterior cruciatum (ACL). Saatnya rumor tentang Mo Salah bermunculan...

    Houston Dynamo - Dynamo melakukan pergerakan besar selama musim dingin, dan mendatangkan beberapa talenta penyerang yang mumpuni untuk Ben Olsen yang selalu cerdik. Guilherme dan kontribusinya dengan 12 gol di MLS saja sudah sangat luar biasa. Masalahnya? Semua pemain lain harus ikut berkontribusi.

    San Diego FC - Ini musim yang aneh bagi tim Mikey Varas, di mana keengganan mereka untuk mengoper bola dari belakang telah membuat mereka kehilangan beberapa pertandingan. Namun, ada terlalu banyak talenta di sini untuk San Diego melewatkan babak playoff.

    Minnesota United - Ada semangat juang yang nyata di Minnesota, yang tetap sulit dikalahkan seperti biasa (meski Eric Ramsay sudah mundur dari jabatan manajer). Mereka sangat membutuhkan seorang pencetak gol untuk membawa mereka jauh ke dalam persaingan playoff.

    Columbus Crew - Manajer baru, Crew baru? Cedera ACL yang dialami Wes Abou Ali sungguh memilukan, tetapi beberapa ide serangan baru dari pelatih baru Laurent Courtois bisa sangat bermanfaat bagi mereka setelah permainan mereka menjadi monoton di bawah asuhan Henrik Rydstrom.

  • EvanderGetty

    Dalam gambar

    Seattle Sounders - Mereka selalu menjadi sorotan. Ya, manajer Brian Schmetzer memang sehebat itu.

    Charlotte FC - Kasus yang benar-benar menarik. Mereka dilatih dengan baik, dan Idan Toklomati adalah salah satu penyerang paling dinamis di luar sana. Jika mereka bisa menggantikan Wilfried Zaha dan mendatangkan bantuan pertahanan tambahan, musim ini bisa jadi istimewa.

    New York Red Bulls - Jelas merupakan tim yang paling seru untuk ditonton di MLS, setidaknya karena Anda sama sekali tidak tahu apa yang akan Anda dapatkan. Julian Hall (sembilan gol, tiga assist) telah mencapai level baru di bawah arahan Michael Bradley.

    FC Dallas - Kejutan yang menyenangkan. Bukan hanya karena Sam Sarver yang penuh energi minum bir. Pemain internasional Kroasia dan calon peserta Piala Dunia, Petar Musa, adalah salah satu penyerang terbaik di MLS, dan mereka terorganisir dengan baik. Mereka mungkin terlalu bergantung pada pemain andalan mereka. Jika lini tengah bisa lebih kreatif, mereka bisa menjadi ancaman serius.

    FC Cincinnati - Evander mulai bangkit, dan Matt Miazga diam-diam menjalani musim yang kuat. Namun, 37 gol yang mereka kebobolan cukup menakutkan. Mereka harus menjaga bola agar tidak masuk ke gawang.


  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    Cara menuju ke sana

    Chicago Fire - Gregg Berhalter adalah pelatih MLS yang sangat baik sebelum ia mengambil alih jabatan pelatih Tim Nasional AS, dan terbukti tetap menjadi pelatih yang cukup baik setelahnya. Tren positif Hugo Cuypers mungkin tidak akan bertahan lama, tetapi gol-golnya membuat tim ini tetap bersaing.

    LAFC - Perjalanan Son Heung-Min dan kawan-kawan memang sedikit kurang beruntung, tetapi ada terlalu banyak talenta di sini untuk membuat segalanya menjadi buruk. Begitu Son kembali tajam dalam mencetak gol, mereka akan menjadi salah satu yang terbaik di Wilayah Barat.

    Real Salt Lake - Kejutan awal musim yang benar-benar menyenangkan di konferensi yang membutuhkannya. Zavier Gozo patut diperhatikan, tetapi RSL memiliki senjata di mana-mana. Mereka sebaiknya sedikit lebih solid dalam pertahanan.

    New England Revolution - Marko Mitrovic adalah pilihan yang tidak perlu dipikirkan dua kali untuk posisi di MLS. Dia memiliki kecerdasan sebagai pelatih dan pengalaman dalam pertandingan besar untuk mengarahkan klub ini ke jalur yang tepat. Dan meskipun masih ada pertanyaan tentang para pemain yang dia tangani, pelatih asal Serbia ini telah membuat Revs tampil gemilang.

  • Lionel MessiIMAGO

    Peserta yang layak

    Nashville - Tim terbaik di MLS sejauh ini. Nashville berhasil melakukannya dengan bermain cerdas, mengendalikan jalannya pertandingan, dan sulit dikalahkan. Pemain andalan mereka, Sam Surridge, sempat absen, namun kedatangan Cristian Espinoza memberi mereka dorongan baru.

    Vancouver - Kekuatan dominan di Wilayah Barat. Vancouver hampir melaju mulus di konferensi ini tanpa penampilan terbaik dari pemain andalan mereka, Thomas Muller. Mereka hanya selisih satu kemenangan tahun lalu, dan Anda tidak akan bertaruh melawan mereka untuk melangkah lebih jauh.

    San Jose - Proyek Bruce Arena mulai membuahkan hasil. Timo Werner akan menjadi sorotan hanya karena namanya yang terkenal, tetapi ini adalah tim yang sangat seimbang. Hanya Cincinnati dan Inter Miami yang mencetak gol lebih banyak.

    Inter Miami - Lionel Andres Messi. Jika mereka merekrut Casemiro, tim ini akan menjadi sangat menakutkan.