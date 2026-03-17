"Kita tidak boleh kehilangan bek lain" - Liam Rosenior khawatir cedera Trevoh Chalobah yang "parah" setelah bek Chelsea itu dibawa keluar lapangan dengan tandu saat melawan PSG
Kekhawatiran soal cedera Chalobah
Malam itu semakin memburuk bagi Chelsea ketika Chalobah harus dilarikan keluar lapangan dengan tandu akibat cedera di akhir pertandingan, setelah tuan rumah telah menggunakan kelima pemain pengganti yang tersedia. Kepergian sang bek membuat The Blues harus menjalani menit-menit akhir dengan 10 pemain, menambah penderitaan fisik di atas kekalahan telak pada malam Eropa yang mengecewakan.
Berbicara setelah peluit akhir, Rosenior mengungkapkan diagnosis awal dari departemen medis. "Trevoh, saya baru saja bertanya kepada tim medis. Dia mengalami keseleo pergelangan kaki bagian atas, jadi saya berdoa semoga tidak terlalu serius karena kami tidak bisa kehilangan bek lain," jelas manajer tersebut.
Kehilangan Chalobah terasa sangat menyakitkan mengingat Chelsea sudah kehilangan dua bek kanan - Reece James dan Malo Gust - untuk pertandingan ini.
Kejadian bersejarah di Jembatan
Kekalahan 3-0 pada Selasa lalu mengukuhkan skor agregat 8-2, yang menandai kekalahan agregat terberat dalam sejarah klub selama babak sistem gugur kompetisi tersebut. PSG tampil tajam sejak awal, dengan Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, dan Senny Mayulu sama-sama mencetak gol untuk membungkam penonton tuan rumah.
Rosenior menyesali kurangnya ketajaman dibandingkan dengan lawan mereka dari Prancis. "Malam yang sulit. Kami tahu ini adalah tugas yang berat dan memulai pertandingan dengan cara seperti yang kami lakukan. Kami menguasai bola di sepertiga akhir lapangan. Anda tidak boleh membuat kesalahan di level ini. Kami menguasai bola di kotak penalti mereka dan Barcola melepaskan tendangan dari jarak 25 yard ke sudut atas gawang. Keyakinan mereka semakin tumbuh," kata Rosenior.
Taruhan dalam pemilihan justru berbalik merugikan
Menghadapi daftar cedera yang semakin panjang, Rosenior memilih menurunkan barisan pertahanan darurat dengan Mamadou Sarr sebagai bek kanan, sebuah keputusan yang sulit membuahkan hasil karena kesalahan individu memungkinkan PSG menguasai permainan. Manajer tersebut membela keputusannya untuk mempercayai pemain muda, namun mengakui bahwa gol cepat itu menjadi pukulan psikologis dan Sarr diganti pada babak pertama.
Manajer Chelsea itu mengatakan: "Mamadou, dia pemain yang sangat bagus, tapi kami kehilangan dua bek kanan utama kami. Ada saat-saat di mana Anda harus memasukkan pemain dan Anda harus mempercayai mereka. Hal itu membuat semangat kami merosot."
Perhatian kini beralih ke kelangsungan hidup di dalam negeri
Setelah perjalanan mereka di kompetisi Eropa berakhir, Chelsea kini harus kembali fokus ke Liga Premier saat mereka bersiap untuk bertandang ke markas yang secara historis sulit, di mana mereka akan menghadapi Everton di Stadion Hill Dickinson pada hari Sabtu.
Potensi absennya Chalobah membuat barisan pertahanan menjadi tipis di saat konsistensi sangat dibutuhkan untuk menghindari kegagalan total musim ini.
