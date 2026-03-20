"Kita tidak bisa kehilangan apa yang tidak kita miliki" - Gabriel Jesus mengatakan Arsenal tidak boleh "takut" dalam perebutan gelar Liga Premier, karena ia menargetkan lebih dari satu trofi musim ini
Perubahan pola pikir di Emirates
Ketika Jesus pindah dari Manchester ke London Utara, ia membawa rekam jejak sebagai pemenang berulang ke ruang ganti yang diisi para pemain muda. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan bahwa pernyataan awalnya mengenai peluang Arsenal meraih gelar juara tidak langsung diterima oleh skuad yang sudah terbiasa berjuang untuk finis di empat besar, bukan untuk gelar juara.
Penyerang tersebut mencatat bahwa beberapa pemain awalnya bercanda tentang optimismenya, menyarankan bahwa ia mungkin telah bergabung dengan klub yang salah jika mengharapkan trofi segera. Namun, keraguan tersebut telah sirna seiring tim asuhan Mikel Arteta mengukuhkan diri sebagai penantang utama dominasi domestik Manchester City dalam beberapa musim terakhir.
“Beberapa dari mereka tertawa,” kata Jesus, mengenang aspirasi gelar awalnya. “Mereka berkata: ‘Ah, mungkin kamu bergabung dengan klub yang salah’. Saya bertanya kepada mereka mengapa. Dengan kualitas yang ada di tim kami, mengapa kami tidak bisa merebut gelar liga?”
Menjadi bahan tertawaan
Jesus mengenang masa-masa awal kariernya di Arsenal dan bagaimana ekspektasi internal klub telah berkembang. Penyerang tersebut yakin bahwa timnya akhirnya telah melewati titik balik secara emosional setelah finis sebagai runner-up dalam tiga musim berturut-turut.
"Ini adalah proses yang harus dihormati," kata Jesus kepada The Athletic. "Kami telah beralih dari berjuang keras untuk lolos ke Liga Champions menjadi berjuang untuk gelar juara. Kami harus bersyukur atas hal itu. Tim kami sekarang lebih berpengalaman, lebih matang. Kami bisa memenangkan liga musim ini dan mungkin trofi lainnya juga. Para penggemar Arsenal mungkin akan menyebut Liga Premier karena sudah lebih dari 20 tahun. Namun, mereka juga belum pernah memenangkan Liga Champions, jadi jelas bagi mereka memenangkan keduanya adalah impian. Saya sendiri ingin memenangkan segalanya, tetapi jika harus memilih, saya pilih Liga Champions."
Menghadapi ketegangan dalam perebutan gelar juara
Meskipun unggul sembilan poin atas City—dengan catatan telah memainkan satu pertandingan lebih banyak—Jesus tetap waspada terhadap kenangan buruk dari kegagalan di akhir musim sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa skuad telah melakukan "pembicaraan serius" dengan dewan direksi klub untuk memastikan mereka tetap tangguh secara mental selama fase akhir musim ini.
"Ketika Anda sudah [sukses], Anda bisa takut kehilangan itu," kata Jesus. "Kami belum memilikinya, jadi kami tidak boleh takut. Kami tidak bisa kehilangan sesuatu yang belum kami miliki. Kami harus turun ke lapangan, pertandingan demi pertandingan, dan berusaha untuk menang."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Gunners masih berpeluang meraih empat gelar musim ini, dengan Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao yang masih tersisa. Tantangan pertama mereka dalam perburuan gelar adalah laga melawan City di final Piala Carabao pada hari Minggu, sebelum menghadapi Southampton di perempat final Piala FA.
