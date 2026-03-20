"Kita tidak bisa kehilangan apa yang tidak kita miliki" - Gabriel Jesus mengatakan Arsenal tidak boleh "takut" dalam perebutan gelar Liga Premier, karena ia menargetkan lebih dari satu trofi musim ini

Ketika Jesus pindah dari Manchester ke London Utara, ia membawa rekam jejak sebagai pemenang berulang ke ruang ganti yang diisi para pemain muda. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan bahwa pernyataan awalnya mengenai peluang Arsenal meraih gelar juara tidak langsung diterima oleh skuad yang sudah terbiasa berjuang untuk finis di empat besar, bukan untuk gelar juara.

Penyerang tersebut mencatat bahwa beberapa pemain awalnya bercanda tentang optimismenya, menyarankan bahwa ia mungkin telah bergabung dengan klub yang salah jika mengharapkan trofi segera. Namun, keraguan tersebut telah sirna seiring tim asuhan Mikel Arteta mengukuhkan diri sebagai penantang utama dominasi domestik Manchester City dalam beberapa musim terakhir.

“Beberapa dari mereka tertawa,” kata Jesus, mengenang aspirasi gelar awalnya. “Mereka berkata: ‘Ah, mungkin kamu bergabung dengan klub yang salah’. Saya bertanya kepada mereka mengapa. Dengan kualitas yang ada di tim kami, mengapa kami tidak bisa merebut gelar liga?”