Di usianya yang kini 31 tahun dan setelah tampil di enam turnamen (Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa), Kimmich sebenarnya tepat masuk ke dalam kategori yang dijelaskan oleh Hummels. Mengingat hasil mengecewakan yang diraih tim DFB pada putaran final terakhir, gelandang FC Bayern München ini bagi banyak orang menjadi simbol kegagalan terbaru tim nasional Jerman.

Hummels selanjutnya menjelaskan bahwa Kimmich “secara karakter tidak diragukan lagi”. “Dia adalah seorang profesional sejati yang berlatih 100 persen setiap hari. Saya pasti tidak menyinggungnya.”

Masih harus dilihat sejauh mana akan ada pemain yang mengundurkan diri dari tim nasional Jerman setelah tersingkirnya tim tersebut di babak 16 besar yang pahit ini. Manuel Neuer telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya yang kedua dari DFB segera setelah pertandingan melawan Paraguay; selain itu, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Leroy Sané, dan Oliver Baumann juga dianggap sebagai kandidat yang akan mengundurkan diri.