Segera setelah kekalahan 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay, mantan pemain tim nasional itu meminta beberapa bintang DFB untuk memikirkan masa depan mereka dalam seragam tim nasional Jerman.
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"Kita sudah terlalu lama memikirkan hal ini": Dietmar Hamann tidak sependapat dengan Mats Hummels terkait keputusan penting DFB mengenai personel
"Saya berharap beberapa di antara mereka memutuskan sendiri untuk tidak melanjutkan," kata Hummels dengan tegas kepada MagentaTV. "Kita juga harus mendekati para pemain yang berusia awal 30-an, yang sudah mendapat kesempatan dalam empat, lima, atau enam turnamen untuk tampil baik bagi Jerman atau meraih hasil bagus, namun belum berhasil melakukannya."
Namun, keesokan harinya, mantan bek Bayern dan BVB itu ingin memperjelas kembali pernyataannya agar tidak disalahartikan. Kapten Joshua Kimmich secara tegas dikecualikan dari tuntutannya, kata Hummels: “Yang ingin saya sampaikan: Saya memang berbicara tentang para pemain yang telah memiliki kesempatan tersebut. Namun, saya juga ingin menekankan—karena pernyataan saya juga ditafsirkan demikian—bahwa Joshua Kimmich tidak termasuk dalam maksud saya.”
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Hummels tentang Kimmich: "Tidak diragukan lagi"
Di usianya yang kini 31 tahun dan setelah tampil di enam turnamen (Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa), Kimmich sebenarnya tepat masuk ke dalam kategori yang dijelaskan oleh Hummels. Mengingat hasil mengecewakan yang diraih tim DFB pada putaran final terakhir, gelandang FC Bayern München ini bagi banyak orang menjadi simbol kegagalan terbaru tim nasional Jerman.
Hummels selanjutnya menjelaskan bahwa Kimmich “secara karakter tidak diragukan lagi”. “Dia adalah seorang profesional sejati yang berlatih 100 persen setiap hari. Saya pasti tidak menyinggungnya.”
Masih harus dilihat sejauh mana akan ada pemain yang mengundurkan diri dari tim nasional Jerman setelah tersingkirnya tim tersebut di babak 16 besar yang pahit ini. Manuel Neuer telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya yang kedua dari DFB segera setelah pertandingan melawan Paraguay; selain itu, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Leroy Sané, dan Oliver Baumann juga dianggap sebagai kandidat yang akan mengundurkan diri.
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Dietmar Hamann ingin memberi kesempatan kepada para pemain muda
Dietmar Hamann, di sisi lain, memiliki pandangan yang berbeda dari Hummels. Pria berusia 52 tahun itu lebih memilih langkah drastis—termasuk pengunduran diri Kimmich—agar tim bisa memulai dari awal. "Kita harus mulai memainkan para pemain muda sekarang, karena kita sudah terlalu lama menonton ini."
Kimmich sendiri, setelah tersingkir, telah menegaskan di MagentaTV bahwa ia ingin terus bermain: "Satu hal yang tidak akan pernah saya lakukan adalah menyerah."