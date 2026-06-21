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"Kita sudah sampai!" - Lamine Yamal menanggapi gol pertamanya di Piala Dunia bersama Spanyol yang "seperti mimpi" & menjelaskan mengapa ia ditarik keluar pada babak pertama dalam kemenangan telak atas Arab Saudi
Pembalasan bagi La Roja
Spanyol akhirnya menemukan ritme permainan mereka di turnamen ini setelah awal yang tersendat-sendat, dengan meyakinkan mengalahkan Arab Saudi. Kemenangan ini sangat kontras dengan pertandingan pembuka mereka di Grup H, di mana mereka harus puas dengan hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo—hasil yang sempat memicu kekhawatiran di tanah air.
Yamal, yang kembali ke starting XI setelah memulai dari bangku cadangan pada laga pembuka, terbukti menjadi pemicu yang dibutuhkan tim asuhan Luis de la Fuente.
Berbicara setelah pertandingan, Yamal dengan cepat menunjukkan bahwa tim menggunakan kekecewaan sebelumnya sebagai motivasi. "Pertandingan pertama bukanlah penampilan kami yang sebenarnya, itu berbeda, tetapi kami sudah bangkit dan akan mengejar hasil yang lebih baik," kata pemain sayap tersebut. "Mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan yang kami tahu harus dimenangkan sangat menyakitkan bagi kami, hal itu membuat kami banyak berpikir, agar bisa tampil seperti yang kami inginkan dalam pertandingan ini."
- Getty Images Sport
'Ini benar-benar pengalaman yang istimewa'
Bagi Yamal, sore itu ditandai dengan pencapaian pribadi yang luar biasa saat ia mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Terobosan itu terjadi di awal pertandingan ketika ia menunjukkan usaha yang mengesankan untuk membuka skor dengan meluncur ke tiang jauh guna menyambar umpan silang dari Mikel Oyarzabal. Itu adalah momen yang penuh emosi bagi seorang pemain yang, empat tahun lalu, menyaksikan turnamen ini dari sudut pandang yang sangat berbeda.
"Ini sungguh istimewa. Saya selalu bermimpi bisa bermain di Piala Dunia, dan bisa mencetak gol dalam pertandingan pertama sebagai pemain inti adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Yamal. "Piala Dunia sebelumnya saya tonton di kelas, dan bisa mencetak gol di sini dengan ibu serta keluarga saya yang menyaksikan adalah mimpi yang menjadi kenyataan."
Penjelasan mengenai pergantian pemain di awal pertandingan
Meskipun menjadi pemain yang paling menonjol pada 45 menit pertama, Yamal diganti saat jeda, bersama Oyarzabal, yang mencetak dua gol di babak pertama. Beberapa suporter terkejut melihat pemain berusia 18 tahun itu ditarik keluar begitu awal, namun sang pemain menegaskan bahwa keputusan tersebut murni bersifat taktis untuk memastikan ia tetap segar menghadapi tantangan selanjutnya.
“Itu memang rencananya, bermain setengah babak dan bisa beristirahat, tetapi yang terpenting adalah membantu tim,” jelas Yamal.
Dengan poin yang secara efektif sudah aman pada babak pertama, pelatih Spanyol Luis de la Fuente dapat mengatur beban kerja para bintang andalannya. Meskipun tempo permainan melambat pada babak kedua, Spanyol tetap menambah gol keempat ketika Hassan Al Tambakti secara tidak sengaja mengarahkan bola ke gawangnya sendiri setelah tendangan voli Marc Cucurella.
- Getty Images Sport
Pertandingan uji coba melawan Uruguay akan digelar berikutnya
Kemenangan ini membuat Spanyol mengoleksi empat poin dan menempatkan mereka dalam posisi yang kuat untuk lolos ke babak 32 besar.
Perhatian kini beralih ke laga terakhir fase grup mereka melawan Uruguay. Dengan Yamal yang tampil gemilang dan skuad yang segar berkat pergantian pemain dini, La Roja tampaknya telah menemukan ritme permainan mereka pada waktu yang tepat.