Spanyol akhirnya menemukan ritme permainan mereka di turnamen ini setelah awal yang tersendat-sendat, dengan meyakinkan mengalahkan Arab Saudi. Kemenangan ini sangat kontras dengan pertandingan pembuka mereka di Grup H, di mana mereka harus puas dengan hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo—hasil yang sempat memicu kekhawatiran di tanah air.

Yamal, yang kembali ke starting XI setelah memulai dari bangku cadangan pada laga pembuka, terbukti menjadi pemicu yang dibutuhkan tim asuhan Luis de la Fuente.

Berbicara setelah pertandingan, Yamal dengan cepat menunjukkan bahwa tim menggunakan kekecewaan sebelumnya sebagai motivasi. "Pertandingan pertama bukanlah penampilan kami yang sebenarnya, itu berbeda, tetapi kami sudah bangkit dan akan mengejar hasil yang lebih baik," kata pemain sayap tersebut. "Mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan yang kami tahu harus dimenangkan sangat menyakitkan bagi kami, hal itu membuat kami banyak berpikir, agar bisa tampil seperti yang kami inginkan dalam pertandingan ini."