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"Kita semua beruntung bisa menyaksikan Lionel Messi" - Juan Roman Riquelme berpendapat bahwa kapten Argentina itu mungkin lebih unggul dari Diego Maradona setelah penampilan gemilang di Piala Dunia 2026
Riquelme memuji warisan Messi
Riquelme menyoroti perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 dengan memuji Messi, Scaloni, dan tim nasional, meskipun mereka kalah dari Spanyol di final. Presiden Boca tersebut menyisihkan pujian terbesarnya untuk Messi, yang penampilannya sepanjang turnamen kembali memicu perbandingan dengan Maradona. Ia juga menyoroti dampak yang telah diberikan Scaloni dan staf kepelatihannya terhadap sepak bola Argentina.
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Perbandingan Messi dengan Maradona
Riquelme meyakini bahwa setiap warga Argentina telah beruntung dapat menyaksikan karier Messi dan mengakui bahwa sang kapten telah memaksa para pendukung untuk memikirkan kembali perdebatan terbesar dalam sepak bola.
"Kita semua beruntung bisa menyaksikan Messi. Ketika kita memiliki Maradona, kita mengira tidak akan ada lagi yang seperti dia, lalu dia muncul, dan dia bahkan membuat kita bertanya-tanya apakah dia lebih baik," kata Riquelme kepada TyC Sports.
Ia juga memuji prestasi Scaloni, dengan mengatakan: "Scaloni termasuk di antara yang terbaik dalam sejarah sepak bola kita. Kami bersyukur atas kebahagiaan yang telah diberikan olehnya, staf kepelatihannya, dan para pemain kepada kami. Hal ini membuat saya sangat bahagia karena kami semua tumbuh bersama; Scaloni, [Walter] Samuel, dan [Pablo] Aimar sudah saling mengenal sejak kami berusia 14 tahun, dan [Roberto] Ayala serta saya pernah berangkat ke Piala Dunia 2006 bersama-sama."
Pujian bagi setiap generasi
Saat membahas tim-tim terbaik Argentina, Riquelme menolak untuk menyebut skuad saat ini sebagai yang terbaik di negara itu, melainkan memberikan penghormatan kepada setiap generasi yang telah membawa kesuksesan. Ia mengucapkan terima kasih kepada para pelatih legendaris termasuk Carlos Bilardo, Cesar Luis Menotti, Alfio Basile, dan Scaloni, sekaligus mengakui peran Mario Kempes dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 1978 meskipun ia tak pernah melihatnya bermain.
"Bilardo, Menotti, Scaloni, Basile… semua pelatih yang telah meraih kemenangan dan membawa kebahagiaan bagi negara ini, kita harus berterima kasih kepada mereka, serta para pemain yang meraih kemenangan di setiap era," tambahnya. "Memenangkan gelar bukanlah hal yang mudah. Memiliki Maradona adalah hal yang luar biasa, dan memiliki Messi juga luar biasa. Saya tidak bisa berbicara tentang masa Kempes karena saya baru saja lahir pada tahun '78, saat Kempes dan semua rekan setimnya memberi kita gelar Piala Dunia.
"Saya tidak melihatnya bermain, tapi dari apa yang saya dengar, dia sangat hebat, dan perannya sangat krusial dalam Piala Dunia itu bagi Tim Nasional untuk meraih kemenangan. Saya pikir kita harus berterima kasih kepada mereka semua. Kita beruntung bisa menyaksikan mereka semua bermain, tapi sebagai warga Argentina, saya harus berterima kasih kepada mereka atas semua kebahagiaan yang mereka berikan kepada kita."
- Getty Images Sport
Lupakan kekalahan di final
Para pemain Argentina saat ini sedang berlibur sebelum kembali ke klub masing-masing. Meskipun Albiceleste diperkirakan akan kembali beraksi selama jeda internasional pada bulan September dan Oktober mendatang, saat ini mereka belum memiliki jadwal pertandingan yang telah dipastikan.
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