"Kita semua beruntung bisa menyaksikan Lionel Messi" - Juan Roman Riquelme berpendapat bahwa kapten Argentina itu mungkin lebih unggul dari Diego Maradona setelah penampilan gemilang di Piala Dunia 2026

Riquelme meyakini bahwa setiap warga Argentina telah beruntung dapat menyaksikan karier Messi dan mengakui bahwa sang kapten telah memaksa para pendukung untuk memikirkan kembali perdebatan terbesar dalam sepak bola.

"Kita semua beruntung bisa menyaksikan Messi. Ketika kita memiliki Maradona, kita mengira tidak akan ada lagi yang seperti dia, lalu dia muncul, dan dia bahkan membuat kita bertanya-tanya apakah dia lebih baik," kata Riquelme kepada TyC Sports.

Ia juga memuji prestasi Scaloni, dengan mengatakan: "Scaloni termasuk di antara yang terbaik dalam sejarah sepak bola kita. Kami bersyukur atas kebahagiaan yang telah diberikan olehnya, staf kepelatihannya, dan para pemain kepada kami. Hal ini membuat saya sangat bahagia karena kami semua tumbuh bersama; Scaloni, [Walter] Samuel, dan [Pablo] Aimar sudah saling mengenal sejak kami berusia 14 tahun, dan [Roberto] Ayala serta saya pernah berangkat ke Piala Dunia 2006 bersama-sama."