Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Kita sedang menghancurkannya!" - Pembicaraan soal kembalinya Manuel Neuer ke timnas Jerman merusak peluang di Piala Dunia, sementara Sami Khedira membela kiper utama Oli Baumann
Perdebatan seputar penjaga gawang semakin memanas
Neuer pensiun dari tim nasional setelah Jerman tersingkir di babak perempat final Euro 2024, sehingga Marc-Andre ter Stegen dapat mengambil alih posisi kiper utama tanpa perlu dipertanyakan lagi. Namun, masalah kebugaran dan minimnya waktu bermain ter Stegen di Barcelona telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan penggemar Jerman, dengan banyak yang mendesak agar Neuer dipanggil kembali ke tim.
Sejak itu, Baumann telah memantapkan dirinya sebagai starter pilihan Julian Nagelsmann selama Ter Stegen absen, tetapi bayangan Neuer yang berusia 40 tahun terus membayangi susunan tim nasional. Khedira mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa wacana publik ini telah menciptakan tekanan yang tidak perlu dan ketidakpastian taktis bagi seorang pemain yang membutuhkan kejelasan mutlak.
- Getty Images Sport
Khedira melancarkan serangan
Dalam wawancara di DAZN, Khedira dengan tajam mengkritik media atas perannya dalam mengganggu stabilitas tim. Ia menegaskan bahwa fokus seharusnya tetap pada dukungan terhadap kiper utama saat ini, bukan pada seruan bernostalgia untuk kiper veteran Neuer.
Membela posisi Baumann dan mempertanyakan motif di balik spekulasi yang sedang berlangsung, Khedira berkata: "Kita sedang menghancurkan Oli Baumann saat ini. Kita sedang menghancurkannya di media, tepat saat kita berdiri di sini. Saya yakin ini tidak membantu Julian [Nagelsmann], Jerman, maupun sang pemain itu sendiri. Kita sedang merugikan seorang manusia, seorang pemain yang seharusnya menjadi kiper utama dalam dua bulan ke depan. Dan itu adalah Oli Baumann. Ini sungguh tidak benar. Ini tidak baik."
Sistem meritokrasi yang dipertanyakan
Meskipun Khedira bersikap membela, para legenda Jerman lainnya berpendapat bahwa tim nasional harus selalu terbuka terhadap talenta terbaik yang ada. Michael Ballack menyampaikan argumen tandingan dalam siaran yang sama, dengan menyatakan bahwa pemain elit harus cukup tangguh secara mental untuk menghadapi sorotan publik.
Menyikapi kebutuhan akan persaingan di dalam skuad dan standar tinggi yang diharapkan dari seorang kiper Jerman, Ballack menambahkan: "Diskusi mengenai pemain terbaik juga harus diizinkan. Ini adalah sistem meritokrasi. Baumann harus mampu menahan diskusi ini."
- AFP
Uji coba terakhir menjelang Grup E
Jerman akan menjalani dua laga persahabatan terakhirnya melawan Finlandia pada 31 Mei dan Amerika Serikat enam hari kemudian, sebelum petualangan mereka di Piala Dunia dimulai. Pertandingan-pertandingan ini menjadi persiapan terakhir bagi tim asuhan Nagelsmann menjelang laga-laga Grup E melawan Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Baumann tetap menjadi kiper utama sejak laga-laga internasional bulan Maret lalu, namun ia kini menjadi sorotan seiring mendekatnya turnamen pada bulan Juni.