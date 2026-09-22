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'Kita perlu melupakan' - Andy Robertson mendesak para bintang Tottenham untuk bangkit dari trauma degradasi demi menyelamatkan musim
Tottenham Hotspur terpuruk di dasar klasemen
Tottenham saat ini berada di dasar klasemen Liga Primer menjelang jeda internasional. Tim asuhan De Zerbi itu hanya mampu meraih dua poin dari lima pertandingan pembuka mereka musim ini. Rentetan buruk ini menjadi kali pertama Tottenham terpuruk di posisi juru kunci kasta tertinggi pada tahap ini sejak musim 2008-09.
Meski telah berinvestasi lebih dari £300 juta pada bursa transfer musim panas, klub London utara itu masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Kekalahan 3-2 dari Aston Villa baru-baru ini menyoroti kerentanan mereka yang terus berlanjut di lini pertahanan.
- Getty Images Sport
Melepaskan beban berat
Rekrutan musim panas Robertson meyakini skuad harus benar-benar melupakan kekecewaan mereka di masa lalu. Tottenham Hotspur nyaris terdegradasi dalam dua musim terakhir, finis di posisi ke-17 pada 2024-25 dan 2025-26. Mantan bintang Liverpool itu merasa sejarah tersebut menahan mereka.
"Anda bisa melihat musim lalu sangat menyakiti mereka," kata Robertson kepada podcast The Overlap's Stick to Football. "Mungkin kami masih bersalah karena membawa beban dari musim lalu di pundak kami."
Pemain internasional Skotlandia itu menegaskan bahwa mengubah mentalitas ini sangat krusial, dengan mengatakan: "Itu menjadi tanggung jawab saya, dan para pemain baru lainnya, jika kami perlu melupakan. Kami sekarang harus mencoba mengembalikan Tottenham ke tempat yang kami yakini menjadi milik mereka."
Memercayai visi De Zerbi
Robertson bergabung dengan Tottenham dengan status bebas transfer pada musim panas ini setelah menjalani periode sembilan tahun yang sangat sukses di Anfield. Bek kiri itu memenangi dua gelar Premier League dan satu Piala FA bersama Liverpool, tetapi ia memandang Spurs sebagai langkah ideal berikutnya. Percakapan dengan De Zerbi pada akhirnya meyakinkan sang bek untuk pindah.
"Saya berbicara langsung dengan manajer. Kami melakukan beberapa panggilan video selama musim panas," jelasnya. "Dia sangat ambisius, Anda bisa melihat itu dari caranya sebagai manajer. Dia ingin bisa memenangkan trofi. Tetapi dia juga tahu bahwa kami harus mulai menunjukkannya cepat atau lambat.
"Tujuan saya selalu Tottenham, bahkan sejak Januari, asalkan mereka tetap bertahan. Saya akhirnya ikut terlibat secara emosional dengan pertandingan-pertandingan Tottenham. Saya menonton Tottenham sambil berpikir, 'ayo', terutama ketika De Zerbi datang. Saya sepenuhnya yakin; saya benar-benar senang dengan betapa besar keinginan Spurs untuk merekrut saya."
- Getty Images
Ujian besar di Old Trafford
Tottenham harus segera berbenah selama jeda internasional saat ini karena mereka berusaha membalikkan musim yang suram. Tekanan sudah mulai meningkat kepada De Zerbi untuk meraih hasil positif dan meredakan frustrasi yang kian membesar di London utara.
Spurs akan menghadapi laga besar Premier League melawan Manchester United di Old Trafford pada 10 Oktober. Manchester United juga menjalani awal musim yang buruk, hanya meraih lima poin dari lima pertandingan pertama mereka. Dengan kedua klub sama-sama membutuhkan kemenangan, duel yang akan datang menjanjikan pertandingan yang penuh tensi.
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