Rekrutan musim panas Robertson meyakini skuad harus benar-benar melupakan kekecewaan mereka di masa lalu. Tottenham Hotspur nyaris terdegradasi dalam dua musim terakhir, finis di posisi ke-17 pada 2024-25 dan 2025-26. Mantan bintang Liverpool itu merasa sejarah tersebut menahan mereka.

"Anda bisa melihat musim lalu sangat menyakiti mereka," kata Robertson kepada podcast The Overlap's Stick to Football. "Mungkin kami masih bersalah karena membawa beban dari musim lalu di pundak kami."

Pemain internasional Skotlandia itu menegaskan bahwa mengubah mentalitas ini sangat krusial, dengan mengatakan: "Itu menjadi tanggung jawab saya, dan para pemain baru lainnya, jika kami perlu melupakan. Kami sekarang harus mencoba mengembalikan Tottenham ke tempat yang kami yakini menjadi milik mereka."