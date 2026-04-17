"Kita perlu introspeksi diri" - Kylian Mbappé menyampaikan janji yang menyentuh hati kepada para penggemar Real Madrid di tengah ancaman musim tanpa gelar
Impian Liga Champions berakhir di Munich
Harapan Mbappe untuk mengangkat trofi Liga Champions bersama Real Madrid pupus secara mendadak setelah kekalahan dramatis dari Bayern Munich. Raksasa Spanyol itu tersingkir usai leg kedua yang penuh kekacauan di Jerman, kalah dengan agregat 6-4 meski telah berjuang gigih pada malam itu. Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi klub paling sukses dalam sejarah kompetisi ini. Madrid berjuang keras di Munich dan bahkan berhasil mencetak tiga gol, namun upaya mereka pada akhirnya tak cukup karena Bayern tetap kokoh dan lolos ke babak berikutnya.
Mbappe mendesak timnya untuk merenung setelah kekalahan yang menyakitkan
Setelah peluit akhir dibunyikan, Mbappe, yang mencetak gol di kedua leg pertandingan tersebut, menyampaikan pesan kepada para pendukungnya di media sosial, mengakui kekecewaan atas hasil tersebut sekaligus tekad tim sepanjang pertandingan. Meskipun mencetak gol ketiga Madrid pada malam itu di Munich, Mbappe menolak untuk memfokuskan diri pada kontribusi individu. Sebaliknya, sang penyerang menyerukan tanggung jawab bersama di dalam skuad saat mereka merenungkan tersingkirnya mereka dari kompetisi Eropa.
"Kami berusaha hingga akhir, tapi itu tidak cukup," tulis Mbappe di Instagram. "Sungguh mengecewakan tersingkir dari kompetisi sepenting ini, tapi kita harus melihat ke depan. Kita perlu mengevaluasi diri dengan jujur agar tidak mengalami kekecewaan seperti ini lagi. Kami tidak akan pernah menyerah!!! Di Madrid, kegagalan tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi pilihan. Tapi saya berjanji satu hal: kami akan mulai menang lagi dan sangat segera."
Arbeloa sependapat dengan Mbappe
Bukan hanya Mbappe, tetapi manajer Alvaro Arbeloa juga mengakui bahwa kekalahan tersebut sangat mengecewakan bagi seluruh tim. Namun, pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa ia dan para pemainnya akan berupaya bangkit dan mengakhiri musim dengan gemilang.
"Saya merasa sangat bangga pada mereka, para penggemar, semua yang datang ke sini, mereka yang di rumah, dan klub ini," katanya di situs web resmi klub. "Jika ada satu hal yang menyakitkan dari kekalahan ini, itu adalah kami tidak akan memenangkan Piala Keenambelas tahun ini, dan yang terpenting, cara hal itu terjadi.
"Para penggemar harus sangat bangga pada para pemain mereka, pada bagaimana mereka memberikan segalanya dan karakter yang mereka tunjukkan. Mulai sekarang, kami masih memiliki beberapa pertandingan yang harus dimainkan, dan seperti biasa, kami akan memperjuangkan lambang ini sekuat tenaga, sama seperti yang dilakukan para pemain ini hari ini."
Madrid ingin membalas kekalahan di ajang Eropa
Madrid kini harus segera bangkit kembali sambil mengalihkan fokus ke kompetisi domestik dan fase-fase akhir musim ini. Meskipun impian di Liga Champions telah sirna, klub ini akan berupaya memulihkan kepercayaan diri dan momentum dalam beberapa pekan ke depan. Di tengah tekanan yang semakin meningkat dan ekspektasi yang tetap tinggi, Mbappé diperkirakan akan tetap menjadi pilar utama lini serang tim saat Madrid berupaya mengejar ketertinggalan sembilan poin dari pemuncak klasemen La Liga, Barcelona.