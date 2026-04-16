"Kita pasti gila kalau membiarkan pemain sehebat itu pergi begitu saja," tegas Stobbe dalam podcast L'Immo, bahwa kepergian El Malas pada musim panas nanti sama sekali belum pasti.
"Kita pasti sudah gila": Presiden 1. FC Köln mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dan tegas mengenai Said El Mala
Dalam beberapa bulan terakhir, semakin jelas bahwa pemain berusia 19 tahun itu kemungkinan besar akan meninggalkan FC setelah musim berakhir. Terutama Brighton & Hove Albion dikabarkan sedang berusaha membujuk El Mala, antara lain dengan tawaran kenaikan gaji yang sangat besar. Namun, Köln menolak tawaran yang dikabarkan datang dari klub Inggris tersebut pada musim dingin lalu. Sementara Brighton tampaknya tidak menyerah, belakangan ini Chelsea juga semakin sering disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik pada El Mala, yang musim ini telah menjadi salah satu bintang baru Bundesliga.
"Tentu saja kami bisa menawarkan lingkungan di mana dia bisa berkembang dengan baik," jelas Stobbe, menegaskan bahwa El Mala juga bisa mengambil langkah selanjutnya di Köln. Pemain timnas U-21 Jerman ini masih terikat kontrak jangka panjang dengan klub asal Köln hingga 2030, setelah pindah dari klub Divisi Tiga Viktoria Köln ke FC pada musim panas lalu. "Dia adalah pemain yang sangat muda dan sangat berbakat. Tentu saja kami akan mengajukan tawaran kepadanya dengan lingkungan kami, tidak hanya secara finansial – tetapi juga secara finansial. Dia memiliki kontrak yang masih berlaku sangat lama," lanjut Stobbe.
1. FC Köln: Apakah Said El Mala akan dijual dan dipinjamkan kembali?
Baru-baru ini, Express melaporkan bahwa skema transfer khusus dapat membuat El Mala tetap bertahan di Köln selama satu tahun lagi. Menurut laporan tersebut, skenario yang kemungkinan besar dibahas adalah bahwa pemain dengan kemampuan menggiring bola yang luar biasa ini akan dijual ke Liga Premier dengan harga tinggi pada musim panas ini, namun kemudian dipinjamkan kembali ke Köln untuk musim mendatang. Dengan demikian, El Mala dapat terus berkembang di lingkungan yang sudah dikenalnya dan mengumpulkan pengalaman berharga lainnya sebagai pemain yang sudah mapan.
El Mala langsung tampil gemilang dengan beberapa penampilan spektakuler sejak awal musim. Pada bulan November, ia bahkan untuk pertama kalinya dipanggil oleh pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, untuk tim nasional senior Jerman, namun belum sempat melakukan debut internasionalnya. Menyikapi kemungkinan pemanggilan ke Piala Dunia, Nagelsmann menekankan bahwa El Mala harus terlebih dahulu menjadi pemain inti yang konsisten di klubnya. Pemain muda ini baru-baru ini memenuhi persyaratan tersebut; dalam lima pertandingan Bundesliga terakhir, ia selalu masuk dalam starting eleven dan mencetak tiga gol.
Saat ini, El Mala diminta untuk menahan diri dari tawaran klub lain agar dapat fokus sepenuhnya pada akhir musim bersama FC. Pada hari Jumat, Cologne dapat mengambil langkah besar menuju kelangsungan di liga dengan kemenangan atas FC St. Pauli, yang saat ini berada di posisi ke-16 yang berarti zona degradasi: Jika El Mala dan kawan-kawan menang di Hamburg, mereka akan memiliki keunggulan delapan poin atas St. Pauli yang hampir mustahil dikejar dengan empat pertandingan tersisa.
Musim-musim profesional Said El Mala hingga saat ini
Musim
Klub
Pertandingan (semua kompetisi)
Gol / Assist
2023/24
Viktoria Köln (Liga 3)
11
1 / 1
2024/25
Viktoria Köln (Liga 3)
34
13 / 5
2025/26
1. FC Köln (Bundesliga)
31
11 / 4