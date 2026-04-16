"Kita pasti sudah gila": Presiden 1. FC Köln mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dan tegas mengenai Said El Mala

Baru-baru ini, Express melaporkan bahwa skema transfer khusus dapat membuat El Mala tetap bertahan di Köln selama satu tahun lagi. Menurut laporan tersebut, skenario yang kemungkinan besar dibahas adalah bahwa pemain dengan kemampuan menggiring bola yang luar biasa ini akan dijual ke Liga Premier dengan harga tinggi pada musim panas ini, namun kemudian dipinjamkan kembali ke Köln untuk musim mendatang. Dengan demikian, El Mala dapat terus berkembang di lingkungan yang sudah dikenalnya dan mengumpulkan pengalaman berharga lainnya sebagai pemain yang sudah mapan.

El Mala langsung tampil gemilang dengan beberapa penampilan spektakuler sejak awal musim. Pada bulan November, ia bahkan untuk pertama kalinya dipanggil oleh pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, untuk tim nasional senior Jerman, namun belum sempat melakukan debut internasionalnya. Menyikapi kemungkinan pemanggilan ke Piala Dunia, Nagelsmann menekankan bahwa El Mala harus terlebih dahulu menjadi pemain inti yang konsisten di klubnya. Pemain muda ini baru-baru ini memenuhi persyaratan tersebut; dalam lima pertandingan Bundesliga terakhir, ia selalu masuk dalam starting eleven dan mencetak tiga gol.

Saat ini, El Mala diminta untuk menahan diri dari tawaran klub lain agar dapat fokus sepenuhnya pada akhir musim bersama FC. Pada hari Jumat, Cologne dapat mengambil langkah besar menuju kelangsungan di liga dengan kemenangan atas FC St. Pauli, yang saat ini berada di posisi ke-16 yang berarti zona degradasi: Jika El Mala dan kawan-kawan menang di Hamburg, mereka akan memiliki keunggulan delapan poin atas St. Pauli yang hampir mustahil dikejar dengan empat pertandingan tersisa.