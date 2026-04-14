"Kita nggak bisa selalu tampil bagus!" - Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, meluapkan kekecewaannya terhadap "era konsumsi berlebihan" dalam dunia sepak bola
Jadwal yang padat
Penyerang berusia 26 tahun itu menjadi tokoh terkemuka terbaru yang menyuarakan kekhawatirannya terkait jadwal pertandingan global yang semakin padat. Dengan perluasan Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, dan format Liga Champions yang telah diperbarui, para pemain papan atas kini harus menghadapi hingga sepuluh pertandingan tambahan per musim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun sangat bangga mewakili Los Blancos, Mbappé menyatakan bahwa bakat saja tidak lagi cukup untuk mengatasi beban fisik dan mental yang ditimbulkan oleh sepak bola modern.
Mbappe mengucapkan terima kasih
Dalam sebuah wawancara mendalam dengan GQ Espana, pemain timnas Prancis itu memulai dengan merenungkan betapa istimewanya posisinya saat ini.
Mbappe berkata: “Bagi saya, ini seperti anugerah dari Tuhan. Memiliki kesempatan untuk menjalani passion saya, bermain dalam pertandingan-pertandingan terbaik, dan berada di klub terbaik di dunia. Saya selalu sangat bersyukur bisa berada di lapangan, bangun setiap pagi untuk melakukan apa yang membuat saya bahagia. Saya suka berada di lapangan, dan merasa seolah-olah saya berdiri di lapangan terbaik di dunia, di negara yang, dalam hal sepak bola, merupakan salah satu yang terbaik di dunia.”
Biaya dari jadwal yang padat
Bintang andalan Madrid itu kemudian mengeluhkan betapa sulitnya mempertahankan performa level elit di tengah jadwal yang padat, dan ia menambahkan: “Saat ini, bakat saja tidak cukup. Yang membuat perbedaan adalah konsistensi. Kita berada di era konsumsi berlebihan. Kita tidak selalu bisa tampil bagus dan memberikan pertunjukan yang diharapkan orang.”
Misi Liga Champions di Munich
Madrid akan bertandang ke Allianz Arena pada Rabu ini dengan beban defisit 2-1 dari leg pertama saat menghadapi Bayern Munich dalam laga perempat final Liga Champions. Mbappe, yang telah mencatatkan kontribusi 45 gol musim ini, masih diragukan tampil setelah mengalami cedera wajah yang cukup parah saat imbang 1-1 melawan Girona pada Jumat lalu. Jika fit, pemain Prancis ini akan berusaha menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol tandang dalam satu musim kompetisi Eropa dan membantu Real Madrid menuntaskan comeback yang mengesankan.