"Kita melawan semua orang!" - Manajer Hearts, Derek McInnes, mengecam penalti "menjijikkan" yang diberikan kepada Celtic, saat keputusan kontroversial tersebut memicu laga puncak klasemen yang akan menentukan perebutan gelar juara Liga Utama Skotlandia
Kontroversi melanda insiden handball Nicholson
Persaingan perebutan gelar Liga Utama Skotlandia mencapai titik kritis pada Rabu malam setelah intervensi VAR yang membuat McInnes geram. Saat Celtic tertahan imbang 2-2 melawan Motherwell di menit-menit akhir tambahan waktu, John Beaton menunjuk titik penalti setelah menilai Sam Nicholson melakukan handball, sehingga memungkinkan Iheanacho memastikan kemenangan 3-2 bagi The Hoops melalui tendangan terakhir dalam pertandingan tersebut. Insiden tersebut terjadi saat Nicholson melompat untuk menghalau lemparan jauh bersama Auston Trusty dari Celtic. Meskipun lengan Nicholson terangkat, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola mungkin mengenai kepalanya, bukan tangannya, sehingga memicu gelombang kritik.
McInnes marah besar atas intervensi VAR yang 'menjijikkan'
McInnes tak segan-segan meluapkan kekecewaannya setelah menyaksikan Celtic memastikan kemenangan dramatis lewat penalti pada menit ke-99. Hasil ini berarti Hearts, yang mengalahkan Falkirk 3-0 pada Rabu malam, kini memimpin tipis dengan selisih satu poin atas The Hoops menjelang hari terakhir musim ini. Dalam wawancara dengan Sky Sports, McInnes mengungkapkan ketidakpercayaannya atas keputusan wasit yang menjatuhkan penalti kepada Motherwell karena handball di masa tambahan waktu.
"Ketika mereka memeriksa penalti pada menit ke-96, Anda mengira mereka [Celtic] akan mendapatkannya," kata McInnes. "Ini menjijikkan. Kami harus berhadapan dengan semua orang. Saya tidak berpikir itu penalti. Jika saya Motherwell, saya benar-benar kecewa. Keputusannya sangat buruk dan sepertinya [Celtic] telah mendapatkannya. Mereka sangat beruntung. Ini akan ditentukan di pertandingan terakhir. Kami senang bisa menjadi bagian dari ini. Untuk melakukannya, kami harus pergi dan meraih hasil positif. Pertandingan ini pasti akan sangat seru."
Pihak Celtic membela momen kemenangan yang 'luar biasa'
Sementara Hearts masih terkejut, manajer Celtic Martin O'Neill langsung memuji pahlawan kemenangannya, Iheanacho, yang tetap tenang dan berhasil mencetak gol di detik-detik terakhir. O'Neill menegaskan bahwa proses VAR berjalan dengan benar, sambil mencatat bahwa wasit "tidak ragu sedikit pun" setelah melihat tayangan ulang di monitor. Iheanacho telah melalui musim yang sulit akibat cedera, namun kontribusinya di Fir Park bisa jadi merupakan gol paling penting dalam musim ini.
O'Neill mengatakan kepada BBC Scotland: "Iheanacho telah luar biasa bagi kami dengan peran-peran kecil yang dia mainkan. Dia mengalami masa yang sangat frustrasi musim ini karena masalah otot paha, tetapi dia tampil gemilang bagi kami dalam beberapa pekan terakhir, benar-benar gemilang, dan dia lah yang mengambil tendangan penalti. Saya sangat senang dia lah yang mengambilnya. Nah, saya telah melihatnya kembali dengan sangat singkat, itu adalah handball, sepertinya juga ada sikutan ke sisi kepala. VAR telah meminta wasit untuk mendekat dan memeriksanya, dan dia tidak ragu-ragu dalam memberikan penalti."
Pertarungan penentuan di hari terakhir menanti di Parkhead
Drama penalti di menit-menit akhir memastikan rentetan kemenangan Celtic berlanjut hingga enam pertandingan. Kemenangan ini menandai laga penentuan yang sangat dinanti melawan Hearts di Parkhead akhir pekan ini, di mana pasukan O'Neill menyadari bahwa kemenangan akan memastikan gelar juara. Celtic kini tak lagi bergantung pada selisih gol yang sangat besar pada laga terakhir, meskipun saat ini Hearts unggul lima gol atas The Hoops.