McInnes tak segan-segan meluapkan kekecewaannya setelah menyaksikan Celtic memastikan kemenangan dramatis lewat penalti pada menit ke-99. Hasil ini berarti Hearts, yang mengalahkan Falkirk 3-0 pada Rabu malam, kini memimpin tipis dengan selisih satu poin atas The Hoops menjelang hari terakhir musim ini. Dalam wawancara dengan Sky Sports, McInnes mengungkapkan ketidakpercayaannya atas keputusan wasit yang menjatuhkan penalti kepada Motherwell karena handball di masa tambahan waktu.

"Ketika mereka memeriksa penalti pada menit ke-96, Anda mengira mereka [Celtic] akan mendapatkannya," kata McInnes. "Ini menjijikkan. Kami harus berhadapan dengan semua orang. Saya tidak berpikir itu penalti. Jika saya Motherwell, saya benar-benar kecewa. Keputusannya sangat buruk dan sepertinya [Celtic] telah mendapatkannya. Mereka sangat beruntung. Ini akan ditentukan di pertandingan terakhir. Kami senang bisa menjadi bagian dari ini. Untuk melakukannya, kami harus pergi dan meraih hasil positif. Pertandingan ini pasti akan sangat seru."