AFP
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“Kita lihat sampai di mana saya akan berhenti!” Penyerang Bayer Leverkusen Patrik Schick bangga setelah mengukir sejarah Bundesliga dengan mencetak gol dalam enam laga beruntun
Penyerang tajam tetapkan standar baru
Schick mengungkapkan kebanggaannya setelah mencetak sejarah di kasta tertinggi Jerman dengan mencetak gol pada masing-masing dari enam pekan pertandingan pertama musim 2026-27. Penyerang berusia 30 tahun itu memastikan kemenangan 2-1 Bayer Leverkusen atas Freiburg, yang sebelumnya belum terkalahkan, lewat gol pada menit ke-76 dari umpan tarik gelandang muda Ibrahim Maza. Rentetan golnya dalam enam pertandingan melampaui rekor klub sebelumnya, yakni lima pertandingan, yang dicatatkan Dimitar Berbatov pada 2005-06 dan Stefan Kiessling pada 2009-10.
- AFP
Penyerang tajam menikmati pencapaian bersejarah
Pencapaian bersejarah itu menambah deretan tonggak pribadi sang penyerang pada musim ini. Sebelumnya, ia menjadi pemain non-Jerman dengan gol terbanyak bagi klub sepanjang sejarah Bundesliga. Menanggapi rentetan pemecahan rekornya seusai laga melawan Freiburg, Schick mengatakan: "Tentu saja [rekor itu] membuat saya bangga. Enam kali berturut-turut, rasanya sangat menyenangkan. Saya beruntung bisa terus mencetak gol dan akan terus melakukannya. Kita lihat sampai di mana saya berhenti!"
Pemulihan kebugaran memacu upaya merebut gelar juara
Awal musim liga paling produktif sepanjang kariernya ini terasa kian mengesankan mengingat cedera yang terus berulang sempat sangat mengganggu musim-musim sebelumnya di Jerman. Kini sepenuhnya bugar dan kembali tajam, penyerang itu tampak mampu menantang rekor pribadinya, yakni 24 gol di liga yang dicetaknya pada musim 2021-22.
Di luar pencapaian individu, hasil pada Minggu melanjutkan kebangkitan impresif Bayer Leverkusen di bawah asuhan Carles Martinez Novell setelah kalah dari Elversberg pada laga pembuka. Mereka kini meraih 13 dari maksimal 15 poin dalam pertandingan terakhir.
Memiliki poin yang sama dengan Freiburg di posisi keempat, Leverkusen hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Bayern, sekaligus mempertegas statusnya sebagai penantang gelar yang serius.
- AFP
Ujian tandang menanti para penantang yang kembali bangkit
Leverkusen kini akan berusaha mempertahankan tren positifnya saat bertandang menghadapi Hoffenheim pada pekan ketujuh. Dengan striker andalannya berada dalam kondisi fisik prima, tim tamu memiliki peluang besar untuk memperpanjang rentetan gol sang pemain menjadi tujuh pertandingan liga berturut-turut. Meraih poin penuh di kandang lawan akan sangat penting bagi Leverkusen untuk terus menekan Bayern di puncak klasemen Bundesliga.
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