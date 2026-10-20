Awal musim liga paling produktif sepanjang kariernya ini terasa kian mengesankan mengingat cedera yang terus berulang sempat sangat mengganggu musim-musim sebelumnya di Jerman. Kini sepenuhnya bugar dan kembali tajam, penyerang itu tampak mampu menantang rekor pribadinya, yakni 24 gol di liga yang dicetaknya pada musim 2021-22.

Di luar pencapaian individu, hasil pada Minggu melanjutkan kebangkitan impresif Bayer Leverkusen di bawah asuhan Carles Martinez Novell setelah kalah dari Elversberg pada laga pembuka. Mereka kini meraih 13 dari maksimal 15 poin dalam pertandingan terakhir.

Memiliki poin yang sama dengan Freiburg di posisi keempat, Leverkusen hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Bayern, sekaligus mempertegas statusnya sebagai penantang gelar yang serius.