“Kita lihat saja!” - Ruben Dias tidak yakin bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi “pertandingan terakhir” bagi para pemenang Ballon d’Or yang tak pernah padam, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Luka Modric
Motivasi tambahan bagi Portugal
Menjelang turnamen yang sangat dinantikan ini, pemain internasional Portugal tersebut menanggapi spekulasi yang semakin menguat bahwa ajang musim panas ini akan menjadi panggung global terakhir bagi sejumlah bintang legendaris yang telah mengukir sejarah. Dalam wawancara terbaru dengan media Portugal A Bola, bek tengah tersebut ditanya mengenai kemungkinan bahwa turnamen ini akan menjadi penampilan perpisahan terakhir bagi Messi dari Argentina, Modric dari Kroasia, serta kapten timnasnya sendiri, Ronaldo. Piala Dunia tetap menjadi satu-satunya gelar besar yang belum pernah diraih oleh penyerang legendaris tersebut. Menepis kepastian pensiun internasional mereka yang akan segera terjadi dengan jawaban sederhana "Kita lihat saja...", Dias menjelaskan arti dari memenangkan trofi yang sulit diraih tersebut. "Ini adalah faktor motivasi tambahan," jelasnya mengenai upaya bersejarah mereka.
Memenangkannya untuk Ronaldo
Bagi sebuah negara yang secara konsisten melahirkan talenta-talenta kelas dunia, meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola tetap menjadi ambisi utama mereka. Dias menegaskan bahwa skuad tidak merasa terbebani oleh ekspektasi yang diletakkan pada mereka untuk mempersembahkan trofi tersebut kepada penyerang andalan mereka. Sebaliknya, mereka memandangnya sebagai misi bersama untuk menggeser Messi dan Argentina dari tahta. Menjelaskan pola pikir skuad, sang bek mengatakan: "Akan menjadi kebanggaan bagi kami semua untuk dapat memberikan momen itu kepadanya, kepada diri kami sendiri, kepada seluruh Portugal, dan kepada keluarga kami. Hal itu tidak menimbulkan tekanan tambahan, melainkan, ya, keinginan yang lebih istimewa untuk menjadi bagian dari [Piala Dunia] dan mencapai sana untuk menang."
Warisan dari trio legendaris
Panggung dunia sekali lagi akan dimeriahkan oleh tiga tokoh legendaris yang secara keseluruhan telah mengoleksi 14 trofi Ballon d'Or. Bintang Inter Miami, Messi, memegang rekor delapan trofi Ballon d'Or, ditambah dengan gelar juara Piala Dunia 2022, dua gelar Copa America, dan empat gelar Liga Champions UEFA. Penyerang Al-Nassr, Ronaldo, yang memegang lima Ballon d'Or, telah menaklukkan Eropa dengan lima kemenangan Liga Champions dan kemenangan bersejarah di Euro 2016, serta meraih gelar liga di Inggris, Spanyol, Italia, dan Arab Saudi. Sementara itu, Modric, yang kini bermain untuk Milan, mematahkan duopoli mereka pada 2018 untuk merebut satu-satunya Ballon d'Or-nya, melengkapi enam medali Liga Champions yang luar biasa yang dimenangkannya selama masa kejayaannya di Madrid.
Pertandingan fase grup menanti
Ketiga tim berpengalaman ini akan menghadapi babak penyisihan grup yang penuh tantangan, yang akan dimulai pada 17 Juni. Juara bertahan Argentina akan berhadapan dengan Aljazair, Austria, dan Yordania. Kroasia asuhan Modric akan menghadapi Inggris, Panama, dan Ghana. Sementara itu, perjalanan Portugal dimulai dengan laga melawan Republik Demokratik Kongo, sebelum bertanding melawan Uzbekistan pada 23 Juni dan Kolombia pada 27 Juni. Tim-tim unggulan ini harus melewati jadwal awal yang menantang ini untuk menjaga impian mereka meraih gelar juara tetap hidup.