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“Kita lihat saja”: Presiden Bayern Munich Herbert Hainer tak menutup kemungkinan merekrut bintang Manchester City Erling Haaland di masa depan
Raksasa Jerman memantau calon penerus
Hainer tidak menutup kemungkinan merekrut Haaland di masa depan jika kebutuhan lini serang Bayern berubah dalam beberapa tahun mendatang. Spekulasi seputar penyerang itu kian menguat setelah sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran keuangan serius dan kegagalan bekerja sama dengan Premier League antara 2009-10 dan 2017-18, sehingga memunculkan kemungkinan penurunan kasta. Jajaran petinggi Bayern menyadari bahwa penyerang produktif asal Norwegia itu akan menjadi penerus ideal berkelas dunia untuk memimpin lini serang mereka.
- AFP
Jajaran petinggi Bayern Munich mendukung daya gedor yang ada saat ini
Menanggapi kemungkinan City terdegradasi, pria berusia 72 tahun itu langsung menegaskan kepuasannya terhadap daya gedor yang saat ini dimiliki Vincent Kompany. Berbicara kepada BILD, sang presiden memuji lini serang yang terus tampil di level tertinggi: "Dengan Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz, dan pemain lainnya, kami memiliki lini serang yang luar biasa. Kami mencetak lebih dari 120 gol musim lalu. Jadi, saya pikir kami berada dalam posisi yang sangat baik di lini serang."
“Kita lihat nanti”
Meski tidak terburu-buru masuk ke bursa transfer, Hainer menunjukkan sikap yang jelas berbeda ketika ditanya soal kemungkinan mengincar mantan penyerang Borussia Dortmund itu sebagai penerus Kane kelak. Melanjutkan wawancaranya dengan BILD, petinggi klub itu menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan yang dikesampingkan: "Ketika kita berbicara tentang masa depan beberapa tahun lagi, situasinya akan berbeda, dan kita lihat nanti."
- Getty Images Sport
Pencetak gol produktif menyikapi kepastian kontrak
Haaland secara resmi terikat kontrak di Stadion Etihad hingga Juni 2034 setelah berkomitmen untuk bertahan di klub dalam jangka panjang. Penyerang produktif itu tengah tampil sangat tajam, dengan delapan gol dari delapan penampilan pertamanya musim ini. Namun, dampak besar dari vonis bersalah terhadap City, ditambah berakhirnya kontrak Kane pada 2027, membuat kabar yang mengaitkannya dengan raksasa Jerman itu akan terus bergulir.
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