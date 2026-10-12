“Kita lihat saja”: Presiden Bayern Munich Herbert Hainer tak menutup kemungkinan merekrut bintang Manchester City Erling Haaland di masa depan

Menanggapi kemungkinan City terdegradasi, pria berusia 72 tahun itu langsung menegaskan kepuasannya terhadap daya gedor yang saat ini dimiliki Vincent Kompany. Berbicara kepada BILD, sang presiden memuji lini serang yang terus tampil di level tertinggi: "Dengan Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz, dan pemain lainnya, kami memiliki lini serang yang luar biasa. Kami mencetak lebih dari 120 gol musim lalu. Jadi, saya pikir kami berada dalam posisi yang sangat baik di lini serang."