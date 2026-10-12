Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Kita lihat saja”: Presiden Bayern Munich Herbert Hainer tak menutup kemungkinan merekrut bintang Manchester City Erling Haaland di masa depan

Transfers
E. Haaland
H. Kane
Bayern Munich
Bundesliga
Manchester City
Premier League

Presiden Bayern Munich Herbert Hainer tidak menutup kemungkinan merekrut Erling Haaland dari Manchester City di masa depan. Meski menegaskan sang juara Jerman saat ini memiliki daya gedor yang cukup, petinggi klub yang bermarkas di Allianz Arena itu mengakui situasi bisa berubah di kemudian hari seiring mulai disusunnya rencana untuk mencari pengganti Harry Kane.

  • Raksasa Jerman memantau calon penerus

    Hainer tidak menutup kemungkinan merekrut Haaland di masa depan jika kebutuhan lini serang Bayern berubah dalam beberapa tahun mendatang. Spekulasi seputar penyerang itu kian menguat setelah sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran keuangan serius dan kegagalan bekerja sama dengan Premier League antara 2009-10 dan 2017-18, sehingga memunculkan kemungkinan penurunan kasta. Jajaran petinggi Bayern menyadari bahwa penyerang produktif asal Norwegia itu akan menjadi penerus ideal berkelas dunia untuk memimpin lini serang mereka.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    Jajaran petinggi Bayern Munich mendukung daya gedor yang ada saat ini

    Menanggapi kemungkinan City terdegradasi, pria berusia 72 tahun itu langsung menegaskan kepuasannya terhadap daya gedor yang saat ini dimiliki Vincent Kompany. Berbicara kepada BILD, sang presiden memuji lini serang yang terus tampil di level tertinggi: "Dengan Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz, dan pemain lainnya, kami memiliki lini serang yang luar biasa. Kami mencetak lebih dari 120 gol musim lalu. Jadi, saya pikir kami berada dalam posisi yang sangat baik di lini serang."

  • “Kita lihat nanti”

    Meski tidak terburu-buru masuk ke bursa transfer, Hainer menunjukkan sikap yang jelas berbeda ketika ditanya soal kemungkinan mengincar mantan penyerang Borussia Dortmund itu sebagai penerus Kane kelak. Melanjutkan wawancaranya dengan BILD, petinggi klub itu menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan yang dikesampingkan: "Ketika kita berbicara tentang masa depan beberapa tahun lagi, situasinya akan berbeda, dan kita lihat nanti."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Manchester City v Bayern Muenchen - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Pencetak gol produktif menyikapi kepastian kontrak

    Haaland secara resmi terikat kontrak di Stadion Etihad hingga Juni 2034 setelah berkomitmen untuk bertahan di klub dalam jangka panjang. Penyerang produktif itu tengah tampil sangat tajam, dengan delapan gol dari delapan penampilan pertamanya musim ini. Namun, dampak besar dari vonis bersalah terhadap City, ditambah berakhirnya kontrak Kane pada 2027, membuat kabar yang mengaitkannya dengan raksasa Jerman itu akan terus bergulir.

Champions League
Viking crest
Viking
VIK
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Champions League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG