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'Kita lihat saja nanti' - Jurgen Klopp memberi isyarat akan kembali melatih, namun mengelak saat ditanya soal tawaran pekerjaan di Real Madrid
Klopp mengelak dari spekulasi seputar Bernabeu
Manajer legendaris tersebut tetap menjadi sosok yang sangat diminati di dunia sepak bola meskipun saat ini ia sedang menjauh dari tugas-tugas harian di pinggir lapangan. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia Gazzetta dello Sport, pria berusia 59 tahun itu ditanya apakah pindah ke Bernabeu pernah menjadi salah satu opsi selama kariernya. Namun, mantan pelatih Borussia Dortmund itu menggunakan pesona khasnya untuk mengalihkan pertanyaan tersebut sepenuhnya, demi menjaga kerahasiaan riwayat karier profesionalnya.
- AFP
Jerman masih membuka peluang
Ketika didesak untuk memberikan kejelasan mengenai lowongan prestisius di Spanyol itu, Klopp langsung menghentikan rangkaian pertanyaan tersebut. Pelatih asal Jerman itu menjawab: "Baiklah, jika saya menjawab pertanyaan itu sekarang, semua yang sudah saya katakan sejauh ini akan hilang, terhapus. Ada Jose. Tidak apa-apa. Jadi, tidak ada komentar."
Namun, ketika ditanya secara eksplisit apakah ia akan kembali secara resmi ke dunia kepelatihan, ia menambahkan: “Saya berlatih setiap hari, di gym... Bercanda saja, kita lihat saja nanti.”
Klopp masih memimpin operasional Red Bull
Saat ini, Klopp menjabat sebagai kepala sepak bola global di Red Bull, sebuah peran strategis yang mencakup beberapa klub dan secara resmi ia emban sejak Januari 2025. Di bawah kontrak yang menguntungkan yang berlaku hingga 2029, ia memberikan visi filosofis jangka panjang, panduan dalam hal pencarian bakat, serta bimbingan kepelatihan bagi klub-klub seperti RB Leipzig dan Red Bull Salzburg. Masa jabatannya di bidang administratif ini merupakan kelanjutan dari kariernya yang gemilang di lapangan, di mana ia berhasil meraih gelar Bundesliga dua kali berturut-turut bersama Dortmund serta membawa kejayaan Liga Champions dan Liga Premier ke Anfield.
- AFP
Era Mourinho mengubah peta persaingan
Penunjukan Jose Mourinho oleh Real Madrid baru-baru ini dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2029 telah secara tuntas menyelesaikan masalah kekosongan jabatan di ibu kota Spanyol. Pelatih veteran asal Portugal itu secara resmi akan menggantikan Alvaro Arbeloa pada 13 Juli, setelah beberapa musim berturut-turut tanpa gelar di Bernabeu, sehingga menutup kemungkinan tersebut untuk waktu yang dapat diprediksi.
Akibatnya, Klopp tampaknya akan fokus menjalankan tugas-tugas eksekutifnya yang luas di Red Bull, sementara dunia sepak bola dengan sabar menanti langkah besar berikutnya.