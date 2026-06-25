Ketika didesak untuk memberikan kejelasan mengenai lowongan prestisius di Spanyol itu, Klopp langsung menghentikan rangkaian pertanyaan tersebut. Pelatih asal Jerman itu menjawab: "Baiklah, jika saya menjawab pertanyaan itu sekarang, semua yang sudah saya katakan sejauh ini akan hilang, terhapus. Ada Jose. Tidak apa-apa. Jadi, tidak ada komentar."

Namun, ketika ditanya secara eksplisit apakah ia akan kembali secara resmi ke dunia kepelatihan, ia menambahkan: “Saya berlatih setiap hari, di gym... Bercanda saja, kita lihat saja nanti.”