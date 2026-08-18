'Kita lihat saja nanti' - Harry Kane membahas peluang Ballon d'Or 2026 setelah musim gemilang bersama Bayern Munich

Kane telah berbicara secara terbuka tentang peluangnya memenangi Ballon d'Or, dengan mengatakan bahwa hasilnya berada di luar kendalinya meski ia menggambarkan musimnya sebagai rangkaian performa yang konsisten dan berada di level tinggi. Kane mengakui besarnya penghargaan tersebut, tetapi tidak sampai membuat prediksi berani soal hasil akhirnya.

"Sekali lagi, saya sangat bangga bisa menjalani musim seperti yang saya lakukan tahun lalu. Saya rasa Ballon d'Or adalah penghargaan terbesar dari sudut pandang individu. Saya tahu saya menjalani musim yang hebat musim lalu, tetapi seperti biasa, seperti yang sudah saya katakan, fokusnya ada pada musim baru ini," kata Kane.

"Ballon d'Or tidak ada di tangan saya. Saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam hal menampilkan performa. Sekarang semuanya bergantung pada suara, orang lain, dan media. Hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Jelas, itu akan luar biasa jika benar terjadi, tetapi pada akhirnya keputusan itu masih dua atau tiga bulan lagi. Itu bukan sesuatu yang ada di benak utama saya saat ini."