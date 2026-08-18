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'Kita lihat saja nanti' - Harry Kane membahas peluang Ballon d'Or 2026 setelah musim gemilang bersama Bayern Munich
Musim pemecah rekor Kane di Bayern Munich
Kane telah mendefinisikan ulang arti seorang striker yang produktif selama masa baktinya yang sensasional di Jerman. Penyerang berusia 33 tahun itu menjadi bintang tak terbantahkan di Bundesliga, menutup musim liga dengan 36 gol dan lima assist hanya dalam 31 penampilan. Jumlah gol itu merupakan bagian dari performa Kane bersama Bayern pada musim 2025–26. Secara total, ia mencetak 61 gol dalam 51 penampilan di semua kompetisi musim lalu.
Penantian trofi Kane berakhir ketika Bayern menjuarai Bundesliga tahun lalu dan kesuksesan itu membuka jalan bagi raihan prestasi lain. Gelar Bundesliga lainnya menyusul musim ini, bersama DFB-Pokal dan Piala Super Jerman. Meski Inggris tidak mengakhiri puasa trofinya di Piala Dunia, kapten mereka mencetak enam gol dan melampaui Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di turnamen itu, memastikan ia tetap bersaing untuk Ballon d'Or.
- Getty Images
Tetap fokus pada performa
Kane telah berbicara secara terbuka tentang peluangnya memenangi Ballon d'Or, dengan mengatakan bahwa hasilnya berada di luar kendalinya meski ia menggambarkan musimnya sebagai rangkaian performa yang konsisten dan berada di level tinggi. Kane mengakui besarnya penghargaan tersebut, tetapi tidak sampai membuat prediksi berani soal hasil akhirnya.
"Sekali lagi, saya sangat bangga bisa menjalani musim seperti yang saya lakukan tahun lalu. Saya rasa Ballon d'Or adalah penghargaan terbesar dari sudut pandang individu. Saya tahu saya menjalani musim yang hebat musim lalu, tetapi seperti biasa, seperti yang sudah saya katakan, fokusnya ada pada musim baru ini," kata Kane.
"Ballon d'Or tidak ada di tangan saya. Saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam hal menampilkan performa. Sekarang semuanya bergantung pada suara, orang lain, dan media. Hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Jelas, itu akan luar biasa jika benar terjadi, tetapi pada akhirnya keputusan itu masih dua atau tiga bulan lagi. Itu bukan sesuatu yang ada di benak utama saya saat ini."
Matthäus menyatakan dukungan terbuka
Ikon sepak bola Jerman Lothar Matthäus memberikan dukungan penuh kepada Kane, dengan menegaskan bahwa striker Bayern itu lebih pantas meraih Ballon d'Or dibanding pemain lain mana pun yang masuk persaingan tahun ini. Pria 65 tahun itu menyoroti kontribusi Kane terhadap dominasi domestik Bayern dan kualitas yang ia pertahankan sepanjang musim tanpa satu pun penurunan performa.
"Bagi saya, Harry Kane adalah kandidat terdepan untuk Ballon d’Or. Saya melihat sepanjang tahun, bukan hanya satu pertandingan atau satu Piala Dunia. Beberapa pemain menjuarai liga Spanyol bersama Barcelona lalu menjadi juara dunia bersama Spanyol, tetapi adakah satu pemain yang benar-benar jauh menonjol di atas semua yang lain? Dalam kasus Lamine Yamal, saya akan mengatakan tidak," kata Matthäus.
- Getty Images
Tantangan meraih trofi internasional
Namun, gelandang legendaris itu juga jujur soal rintangan yang menghadang Kane setelah berakhirnya kampanye di level Eropa dan dunia. England tersingkir oleh Argentina di semifinal Piala Dunia, dengan Argentina kemudian finis sebagai runner-up. Sementara itu, di Liga Champions, perjalanan Bayern berakhir di semifinal setelah mereka dikalahkan Paris Saint-Germain, yang kemudian menjadi juara.
"Fakta bahwa dia gagal mencapai final baik di Piala Dunia maupun di Liga Champions adalah satu-satunya kekurangan," catat Matthäus.
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