"Kita lihat saja nanti" - Enzo Fernandez memberi isyarat akan hengkang dari Chelsea setelah tersingkir dari Liga Champions akibat kekalahan telak dari PSG

Saat diwawancarai ESPN Argentina pasca kekalahan tersebut, sang juara Piala Dunia itu ditanya secara langsung mengenai rencananya di London Barat. “Saya tidak tahu, masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia, dan setelah itu kita lihat saja,” kata Fernandez. Pengakuan ini menandai pertama kalinya gelandang tersebut menunjukkan keraguan secara terbuka, terutama karena PSG dilaporkan sedang memantau situasinya menjelang kemungkinan perburuan pemain pada musim panas nanti.

Meskipun kampanye Liga Champions berakhir dengan kekecewaan, secara statistik Fernandez secara pribadi menikmati musim yang produktif, dengan mencatatkan 12 gol dan enam assist dari 45 penampilan. Baru bulan lalu, gelandang tersebut mengungkapkan kebanggaannya selama berkarier di Stamford Bridge, dengan menyatakan: “Sebenarnya saya sangat bangga dengan tiga tahun saya di sini. Karena saya datang pada masa yang sangat sulit bagi klub dengan banyak perubahan serta pelatih yang datang dan pergi, tetapi saya senang dengan perkembangan yang terjadi.”