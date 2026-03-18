"Kita lihat saja nanti" - Enzo Fernandez memberi isyarat akan hengkang dari Chelsea setelah tersingkir dari Liga Champions akibat kekalahan telak dari PSG
Impian Eropa Blues pupus
Impian Chelsea untuk berlaga di kompetisi Eropa musim ini pupus di Stamford Bridge setelah mereka menelan kekalahan 3-0 di kandang sendiri dari PSG, yang berujung pada tersingkirnya mereka dengan agregat 8-2 yang menyakitkan. Setelah peluit akhir dibunyikan, pembicaraan pun segera beralih dari lapangan ke masa depan salah satu pemain termahal yang pernah didatangkan klub tersebut. Ketika ditanya mengenai komitmen jangka panjangnya terhadap proyek The Blues, Fernandez memberikan jawaban yang samar-samar yang akan membuat klub-klub elit Eropa waspada.
Enzo melontarkan pernyataan mengejutkan
Saat diwawancarai ESPN Argentina pasca kekalahan tersebut, sang juara Piala Dunia itu ditanya secara langsung mengenai rencananya di London Barat. “Saya tidak tahu, masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia, dan setelah itu kita lihat saja,” kata Fernandez. Pengakuan ini menandai pertama kalinya gelandang tersebut menunjukkan keraguan secara terbuka, terutama karena PSG dilaporkan sedang memantau situasinya menjelang kemungkinan perburuan pemain pada musim panas nanti.
Meskipun kampanye Liga Champions berakhir dengan kekecewaan, secara statistik Fernandez secara pribadi menikmati musim yang produktif, dengan mencatatkan 12 gol dan enam assist dari 45 penampilan. Baru bulan lalu, gelandang tersebut mengungkapkan kebanggaannya selama berkarier di Stamford Bridge, dengan menyatakan: “Sebenarnya saya sangat bangga dengan tiga tahun saya di sini. Karena saya datang pada masa yang sangat sulit bagi klub dengan banyak perubahan serta pelatih yang datang dan pergi, tetapi saya senang dengan perkembangan yang terjadi.”
Rosenior menanggapi rumor tentang kepergiannya
Dihadapkan pada kemungkinan kehilangan pemain andalannya, Rosenior berusaha meredam arti penting dari komentar Fernandez pasca-pertandingan. Ia mengakui belum sempat membaca pernyataan terbaru sang pemain saat ditanyai oleh para wartawan.
"Pertama-tama, saya belum melihat itu," kata Rosenior, seperti dilansir Football London. "Sulit bagi saya untuk berbicara mengenai spekulasi setelah pertandingan dan saat ini saya harus fokus pada hal-hal yang paling penting, yaitu memastikan kami meraih hasil positif saat melawan Everton pada hari Sabtu." Prioritas manajer tetaplah mengamankan posisi empat besar agar klub tidak harus absen lagi dari kompetisi papan atas Eropa tahun depan.
Momen puncak yang menentukan di musim ini
Chelsea kini memasuki fase krusial dalam jadwal pertandingan domestik yang pada akhirnya dapat menentukan komposisi skuad mereka musim depan. Jika The Blues tidak mampu kembali ke empat besar Liga Premier dan memastikan tempat di kompetisi Eropa papan atas, sikap Fernandez yang tidak tegas bisa dengan cepat berubah menjadi kepergian permanen. Meskipun prioritas utama saat ini adalah meraih trofi di Piala FA dan melewati delapan pertandingan liga terakhir, ancaman kepergian pemain bintang di musim panas mendatang membayangi Stamford Bridge.
