“Kita lihat saja nanti” — Cristian Romero secara blak-blakan mengakui ketidakpastian masa depannya di Tottenham setelah tersingkir dari Liga Champions

Kemenangan pada Rabu atas Atletico terjadi setelah hasil imbang melawan Liverpool di Liga Premier, dua hasil yang menunjukkan bahwa Spurs semakin membaik di bawah asuhan Tudor. Pelatih Tottenham itu ditanya mengenai performa timnya dan berpendapat bahwa perjuangan untuk menghindari degradasi akan berlanjut hingga beberapa pekan terakhir musim ini.

"Tentu saja kami meningkat dalam dua pertandingan terakhir, tetapi seperti yang saya katakan dua pertandingan sebelumnya, tidak mungkin menilai dua pertandingan ini, karena apa yang terjadi dalam 20 menit pertama melawan Madrid, tidak ada hubungannya dengan pelatih, tim, taktik, atau latihan," katanya kepada wartawan.

"Tidak ada hubungannya sama sekali. Saya yakin melawan Crystal Palace, pertandingan sebelumnya, kami unggul 1-0 dan menguasai permainan sepenuhnya - kartu merah juga, tidak ada hubungannya. Dalam sepak bola, Anda butuh konfirmasi setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap Minggu. Pada Minggu ini ada pertandingan penting seperti yang kita tahu, tapi itu belum akan menentukan apa-apa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semuanya akan ditentukan dalam dua atau tiga pertandingan terakhir, saya yakin."