“Kita lihat saja nanti” — Cristian Romero secara blak-blakan mengakui ketidakpastian masa depannya di Tottenham setelah tersingkir dari Liga Champions
Tottenham menang, namun tersingkir dari Liga Champions
Romero merupakan bagian dari skuad Spurs yang meraih kemenangan pertama di bawah asuhan manajer sementara Igor Tudor saat melawan Atlético, namun pada akhirnya tersingkir dari kompetisi Eropa. Tottenham kini akan kembali memusatkan perhatian pada Liga Premier dan perjuangan untuk menghindari degradasi. Sementara itu, Romero ditanyai mengenai masa depannya di London Utara setelah pertandingan tersebut, di tengah spekulasi bahwa ia diminati oleh Atlético pada bursa transfer musim panas nanti.
Romero ditanyai soal masa depannya di Spurs
Romero cukup tertutup soal masa depannya, dan mengatakan kepada para wartawan: "Sebenarnya, saya sedang fokus pada situasi yang sedang kita hadapi. Saya sangat menghormati dan menyayangi klub ini, dan saya ingin mengakhiri musim ini dengan cara terbaik. Kita lihat nanti, tapi yang terpenting saat ini adalah memulihkan tenaga."
Manajer Atletico, Diego Simeone, memuji Romero menjelang pertandingan, dengan mengatakan: "Saya berbicara dari sudut pandang sebagai penggemar Argentina. Saya mengagumi kepribadiannya, karakternya, kerja kerasnya di lini pertahanan, dan kemampuannya dalam mengolah bola. Sebagai penggemar Argentina, saya telah melihatnya bermain lebih banyak untuk tim nasional daripada untuk Spurs, tapi saya memang penggemar beratnya, pasti."
Apakah Spurs semakin membaik?
Kemenangan pada Rabu atas Atletico terjadi setelah hasil imbang melawan Liverpool di Liga Premier, dua hasil yang menunjukkan bahwa Spurs semakin membaik di bawah asuhan Tudor. Pelatih Tottenham itu ditanya mengenai performa timnya dan berpendapat bahwa perjuangan untuk menghindari degradasi akan berlanjut hingga beberapa pekan terakhir musim ini.
"Tentu saja kami meningkat dalam dua pertandingan terakhir, tetapi seperti yang saya katakan dua pertandingan sebelumnya, tidak mungkin menilai dua pertandingan ini, karena apa yang terjadi dalam 20 menit pertama melawan Madrid, tidak ada hubungannya dengan pelatih, tim, taktik, atau latihan," katanya kepada wartawan.
"Tidak ada hubungannya sama sekali. Saya yakin melawan Crystal Palace, pertandingan sebelumnya, kami unggul 1-0 dan menguasai permainan sepenuhnya - kartu merah juga, tidak ada hubungannya. Dalam sepak bola, Anda butuh konfirmasi setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap Minggu. Pada Minggu ini ada pertandingan penting seperti yang kita tahu, tapi itu belum akan menentukan apa-apa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semuanya akan ditentukan dalam dua atau tiga pertandingan terakhir, saya yakin."
Tottenham bersiap menghadapi laga krusial
Tottenham kini akan menghadapi Nottingham Forest dalam laga krusial di papan bawah klasemen. Spurs saat ini hanya unggul satu poin dari tim asuhan Vitor Pereira dan bisa terjerumus ke zona degradasi jika mereka kalah dan West Ham, yang juga sedang berjuang, berhasil mengalahkan Aston Villa pada hari Minggu. Romero juga harus berhati-hati dalam pertandingan ini untuk menghindari skorsing lagi. Bek tersebut saat ini telah mengoleksi sembilan kartu kuning untuk musim 2025-26 dan akan menghadapi skorsing dua pertandingan jika ia menerima kartu kuning lagi sebelum pertandingan Tottenham melawan Brighton pada 18 April.
