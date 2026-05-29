"Kita lihat saja nanti" - Bek kiri Jerman enggan menampik spekulasi transfer ke Bayern Munich menjelang Piala Dunia
Klub-klub Bavaria memantau bintang muda Frankfurt
Menurut laporan dari Abendzeitung, Bayern telah mengidentifikasi bek kiri Eintracht, Brown, sebagai target utama untuk menggantikan Alphonso Davies yang sering mengalami cedera. Bek berusia 22 tahun itu telah mencatatkan musim domestik yang gemilang, membuktikan dirinya sebagai sosok penting bagi klubnya sekaligus berhasil masuk ke dalam skuad Jerman asuhan Julian Nagelsmann menjelang Piala Dunia.
Brown menanggapi minat dari Munich
Ketika ditanya secara langsung mengenai upaya perekrutan yang sedang berlangsung dari Allianz Arena, bek serba bisa itu memilih untuk tetap membuka berbagai kemungkinan terkait masa depannya di klub dalam waktu dekat.
"Tentu saja saya juga membaca itu, tapi saat ini saya ingin fokus pada Piala Dunia," kata Brown. "Saya akan lihat apa yang terjadi setelah itu. Tapi saat ini fokus saya sepenuhnya tertuju pada Piala Dunia. Saya merasa baik-baik saja, juga di kota ini, saya punya teman di sana. Saya sudah benar-benar merasa nyaman, dan saya benar-benar menikmatinya."
Nagelsmann memprediksi turnamen yang spektakuler
Kenaikan karier yang pesat dari bek kelahiran Amberg ini mencakup pengalaman penting di Liga Champions, di mana ia berhasil membungkam bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, pada bulan Desember. Potensi luar biasanya ini disoroti oleh pelatih tim nasional Nagelsmann saat pengumuman skuad.
"Kadang-kadang aku merasa kamu sendiri bahkan tidak menyadari seberapa hebat dirimu, apa yang mampu kamu lakukan, seberapa besar kemampuan atletikmu, seberapa kreatif dirimu, dan seberapa brilian kamu dalam menemukan posisi yang tepat," kata Nagelsmann. "Kamu bisa menjalani Piala Dunia yang sangat, sangat hebat."
Penilaian mengancam upaya transfer
Penampilan gemilang di turnamen di Amerika Serikat bisa membuat nilai pasar Brown melampaui €60 juta, yang berpotensi menyamai kisah transfer mengejutkan Nick Woltemade dari Stuttgart ke Newcastle musim panas lalu.
Dengan hanya tiga penampilan internasional sejak debut seniornya pada November lalu, pemain muda ini langsung harus bersaing dengan David Raum untuk memperebutkan posisi starter. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh penempatan taktis, dan dengan antusias menyatakan: "Saya tidak terlalu peduli di mana saya bermain, kiri atau kanan, saya ingin bermain – di mana saja!"