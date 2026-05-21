Getty
Diterjemahkan oleh
"Kita harus waspada terhadap semua orang!" - Warren Zaire-Emery mengatakan kepada PSG bahwa "kesalahan-kesalahan kecil" akan menentukan hasil final Liga Champions melawan Arsenal
Zaire-Emery melontarkan peringatan kepada Arsenal
Zaire-Emery telah memperingatkan rekan-rekan setimnya di Paris Saint-Germain bahwa mereka tidak boleh lengah sedikit pun saat bertanding di Puskas Arena pada 30 Mei. Pemain internasional Prancis ini, yang tampil menonjol di bawah asuhan Luis Enrique musim ini sambil sering diturunkan sebagai bek kanan, sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh tim Arsenal asuhan Mikel Arteta.
"Saya pikir di level ini, kita harus waspada terhadap semua lawan," kata Zaire-Emery kepada wartawan di Kampus PSG. "Mereka memiliki tim yang sangat kuat, kita sudah melihatnya, mereka adalah juara Liga Premier. Kita harus tetap fokus dan meminimalkan semua kesalahan kecil. Itulah yang akan membuat perbedaan."
- AFP
Final berturut-turut bagi tim asal Paris
Raksasa Ligue 1 ini akan tampil di final Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sebuah prestasi yang menurut Zaire-Emery tidak boleh diabaikan oleh para penggemar maupun media. Lulusan akademi PSG ini mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa atas konsistensi klub di panggung Eropa setelah kemenangan mereka atas Inter dalam laga final tahun lalu.
"Ini adalah sumber kebanggaan," tambah gelandang tersebut. "Karena kami semua menyadari apa yang telah kami lakukan tahun ini dan tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kami anggap remeh, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kami sudah siap. Saya rasa Anda telah melihat bahwa kami mempersiapkan diri untuk pertandingan ini dalam suasana yang baik. Kami memiliki tim yang solid dan kami berusaha melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin."
Luis Enrique memuji The Gunners sebagai 'yang terbaik di dunia'
Manajer PSG, Luis Enrique, semakin memperkuat pandangan hati-hati Zaire-Emery dengan memuji disiplin taktis Arsenal. Meskipun berhasil mengalahkan tim asal London Utara itu di semifinal musim lalu, pelatih asal Spanyol itu meyakini bahwa Arteta telah membangun tim yang sangat sulit ditembus saat melakukan serangan balik. Berbicara menjelang final, Enrique mengatakan: "Saya rasa mereka pantas memenangkan liga—mereka telah menjalani musim yang gemilang.
"Kami sudah pernah bermain melawan tim Arsenal ini, jadi kami tahu apa yang mampu mereka lakukan. Tanpa bola, mereka adalah tim terbaik di dunia, dan dengan bola mereka bisa mencetak banyak gol. Itu adalah kombinasi yang luar biasa bagi mereka."
- AFP
Kekhawatiran terkait cedera Ousmane Dembele
Meskipun suasana di sesi latihan tetap positif, PSG tengah cemas menanti kondisi kebugaran Ousmane Dembele. Penyerang yang telah menjadi andalan musim ini dengan 19 gol dan 11 assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi tersebut, memicu kekhawatiran akan absennya dalam jangka panjang setelah ditarik keluar pada pertandingan terakhir musim domestik melawan Paris FC.
Klub telah mengonfirmasi bahwa pemenang Ballon d'Or tersebut mengalami ketidaknyamanan otot di betisnya. Saat berbicara kepada media, Enrique menyatakan: “Saya pikir ini hanya kelelahan. Apa yang kami katakan hari ini hanyalah spekulasi, tapi saya tidak berpikir ini sesuatu yang serius.” Meskipun manajer optimis, tim medis memiliki waktu yang sangat terbatas untuk memastikan sang winger pulih sepenuhnya menjelang laga pada 30 Mei.