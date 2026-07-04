"Kita harus menunjukkan cara yang benar" - Folarin Balogun angkat bicara soal kartu merah yang 'tidak adil' dan keputusannya untuk menjabat tangan wasit

SEATTLE -- Terlepas dari rasa frustrasi dan emosi yang meluap, Folarin Balogun merasa masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukannya.

Beberapa saat setelah peluit akhir dibunyikan, masih mengenakan seragam latihan Tim Nasional Pria AS, ia berjalan menghampiri wasit Raphael Claus, menatap matanya, dan menjabat tangannya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada dendam, tidak ada keributan, meskipun Claus telah mengambil keputusan kontroversial dengan mengusir Balogun pada babak kedua. Hanya seorang pria yang menjabat tangan pria lain setelah pertandingan sepak bola.

Namun, kurang dari satu jam sebelumnya, salah satu dari mereka telah secara dramatis mengubah nasib Piala Dunia sang lawan. Saat Claus mengeluarkan kartu merah dan menunjukkannya kepada Balogun, kisah sang penyerang pun berubah. Hingga saat itu, ia telah menjadi pemain terbaik USMNT musim panas ini, setelah sebelumnya mencetak satu gol lagi pada hari itu. Kini, karena kartu merah itu, USMNT akan menghadapi pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola Amerika tanpa Balogun sebagai ujung tombak.

Fakta itu, tentu saja, menyakitkan. Dua hari setelahnya, emosi itu masih terasa, terutama bagi Balogun. Namun, rasa sakit bukanlah alasan untuk mengubah jati dirinya, katanya. Juga bukan alasan baginya untuk tidak menjadi sosok yang ingin ia wujudkan.

"Kamu mungkin merasa ada ketidakadilan yang menimpamu, tapi itu bukan alasan untuk bersikap tidak sopan atau tidak melakukan hal yang benar," katanya mengenai jabat tangan tersebut. "Setelah setiap pertandingan, aku berusaha menjabat tangan semua orang. Pertandingan ini tidak berbeda. Hal terpenting bagiku adalah memberikan contoh yang benar kepada penonton.

"Ini sesuatu yang saya sadari: bahwa Piala Dunia mungkin menjadi kali pertama banyak penonton Amerika menyaksikannya. Penting untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa apa pun yang terjadi pada Anda, baik atau buruk, tetaplah menjadi diri sendiri."

Namun, kini fokus secara resmi beralih ke Belgia. Hal ini terjadi secara kontroversial tanpa kehadiran Balogun. FIFA mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa Balogun memang akan menjalani skorsing satu pertandingan sebagai akibat dari kartu merah yang diterimanya setelah meninjau kembali insiden tersebut untuk menentukan hukuman lebih lanjut. Itu memang skenario yang paling mungkin terjadi, terutama mengingat kontroversi seputar pengusiran tersebut, yang tetap menjadi bahan pembicaraan karena sifat keputusan yang diambil.