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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Kita harus menunjukkan cara yang benar" - Folarin Balogun angkat bicara soal kartu merah yang 'tidak adil' dan keputusannya untuk menjabat tangan wasit

Analysis
USA
F. Balogun
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
World Cup
USA vs Belgium
Belgium

Penyerang tersebut akan absen dalam laga mendatang melawan Belgia, tetapi itu tidak berarti ia akan membiarkan emosinya menghalangi apa yang sedang dibangun oleh timnya

SEATTLE -- Terlepas dari rasa frustrasi dan emosi yang meluap, Folarin Balogun merasa masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukannya.

Beberapa saat setelah peluit akhir dibunyikan, masih mengenakan seragam latihan Tim Nasional Pria AS, ia berjalan menghampiri wasit Raphael Claus, menatap matanya, dan menjabat tangannya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada dendam, tidak ada keributan, meskipun Claus telah mengambil keputusan kontroversial dengan mengusir Balogun pada babak kedua. Hanya seorang pria yang menjabat tangan pria lain setelah pertandingan sepak bola.

Namun, kurang dari satu jam sebelumnya, salah satu dari mereka telah secara dramatis mengubah nasib Piala Dunia sang lawan. Saat Claus mengeluarkan kartu merah dan menunjukkannya kepada Balogun, kisah sang penyerang pun berubah. Hingga saat itu, ia telah menjadi pemain terbaik USMNT musim panas ini, setelah sebelumnya mencetak satu gol lagi pada hari itu. Kini, karena kartu merah itu, USMNT akan menghadapi pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola Amerika tanpa Balogun sebagai ujung tombak.

Fakta itu, tentu saja, menyakitkan. Dua hari setelahnya, emosi itu masih terasa, terutama bagi Balogun. Namun, rasa sakit bukanlah alasan untuk mengubah jati dirinya, katanya. Juga bukan alasan baginya untuk tidak menjadi sosok yang ingin ia wujudkan.

"Kamu mungkin merasa ada ketidakadilan yang menimpamu, tapi itu bukan alasan untuk bersikap tidak sopan atau tidak melakukan hal yang benar," katanya mengenai jabat tangan tersebut. "Setelah setiap pertandingan, aku berusaha menjabat tangan semua orang. Pertandingan ini tidak berbeda. Hal terpenting bagiku adalah memberikan contoh yang benar kepada penonton.

"Ini sesuatu yang saya sadari: bahwa Piala Dunia mungkin menjadi kali pertama banyak penonton Amerika menyaksikannya. Penting untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa apa pun yang terjadi pada Anda, baik atau buruk, tetaplah menjadi diri sendiri."

Namun, kini fokus secara resmi beralih ke Belgia. Hal ini terjadi secara kontroversial tanpa kehadiran Balogun. FIFA mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa Balogun memang akan menjalani skorsing satu pertandingan sebagai akibat dari kartu merah yang diterimanya setelah meninjau kembali insiden tersebut untuk menentukan hukuman lebih lanjut. Itu memang skenario yang paling mungkin terjadi, terutama mengingat kontroversi seputar pengusiran tersebut, yang tetap menjadi bahan pembicaraan karena sifat keputusan yang diambil.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pertunjukan itu sendiri

    Setelah kemenangan 2-0, banyak pemain USMNT mengungkapkan pendapat mereka. Mereka merasa keputusan itu tidak adil. Fakta bahwa keputusan itu tidak bisa dibatalkan adalah 'tidak masuk akal,' kata Christian Pulisic. Tyler Adams mengatakannya dengan sederhana: "Khas FIFA."

    Sementara itu, Balogun bersikap lebih tenang ketika diminta menganalisis aksi yang menyebabkan dirinya diusir dari lapangan. Pada aksi tersebut, sepatunya mendarat di atas pergelangan kaki Tarik Muharemovic, sehingga membuat pergelangan kaki itu terpelintir. Saat itu, kejadian tersebut tampak seperti bukan apa-apa. Namun, dalam tayangan lambat, terlihat bahwa itu menyakitkan. Begitu Claus meninjaunya, terutama dalam tayangan lambat, sudah jelas apa yang akan terjadi: kartu merah.

    "Bagi saya, yang penting adalah bersikap adil, bahkan saat saya menyampaikan pendapat saya tentang suatu hal," kata Balogun. "Jika Anda pernah bermain sepak bola, Anda akan mengerti bahwa ada situasi yang memang tidak bisa dihindari, dan hal itu harus dilihat dalam konteksnya saat ditinjau. Saya merasa kali ini tidak demikian, dan menurut saya, seperti yang kalian semua lihat, tidak ada tempat lain untuk meletakkan kaki. Itu pasti tidak bisa dihindari.

    "Saya telah melihat banyak pendapat dan sudut pandang yang berbeda, tetapi bagi saya pribadi, saya pikir kartu kuning akan lebih adil, tapi ini sudah terjadi, jadi kita harus melangkah maju, dan saya harus menerimanya."

    Balogun dengan cepat menerimanya. Begitu pula dengan anggota timnas AS lainnya. Mereka berjuang sepanjang babak kedua meski bermain dengan satu pemain kurang, mencetak gol kedua, dan menang. Kini, mereka harus merencanakan strategi tanpa kehadirannya, yang tentu tidak akan mudah mengingat performa gemilang yang telah ia tunjukkan.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Musim panas yang 'penuh lika-liku'

    Jauh sebelum kartu merah itu, Balogun sudah menjadi sorotan. Satu golnya sempat dianulir karena offside sebelum ia mencetak gol yang tak bisa dianulir, sehingga membawa USMNT unggul 1-0. Itu adalah gol ketiganya musim panas ini, dan kontribusi besar keempatnya setelah menciptakan gol bunuh diri lawan saat melawan Australia.

    Selebrasinya pun menjadi viral di media sosial. Balogun berlari ke tengah lapangan dan menirukan selebrasi 'Silencer' khas LeBron James, yang bahkan memicu cuitan dari sang legenda basket itu sendiri. Pada saat itu, Balogun bukan hanya menjadi perbincangan di dunia olahraga, tetapi juga di seluruh Amerika.

    Hal itu tetap berlangsung di babak kedua, namun karena alasan yang salah. Tiba-tiba, Amerika mendiskusikan mengapa pahlawan baru negara itu diusir dari lapangan. Yang hanya dikenal oleh penggemar sepak bola beberapa minggu lalu, Balogun tiba-tiba menjadi topik pembicaraan pada hari Rabu.

    "Ini seperti naik rollercoaster," katanya. "Ada banyak emosi yang berbeda. Saya pernah kesal, dan saya pernah bahagia. Sejujurnya, rasanya tidak nyata, tapi bagi saya, yang terpenting adalah tetap tenang. Saya tidak pernah ingin bereaksi karena marah atau emosi."

    Meski begitu, akan ada aspek emosional terkait absennya Balogun dalam pertandingan mendatang melawan Belgia. Namun, menjelang pertandingan tersebut, ia merasa masih memiliki peran yang harus dimainkan.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tetap bersikap membantu

    Siapa yang akan menggantikan Balogun masih harus dilihat.

    Pembahasan itu dimulai begitu peluit akhir dibunyikan pada Rabu. Para pemain ditanya mengenai hal itu setelah pertandingan, dan pesannya sederhana: ini adalah tim yang terdiri dari 26 orang, bukan satu orang, dan salah satu dari 25 pemain yang bukan Balogun akan siap untuk mengambil alih.

    Hingga Jumat, pesan tersebut tidak berubah.

    "Kalian harus siap memanfaatkan kesempatan untuk tampil," kata Adams. "Ketika kehilangan pemain seperti Balo, tentu saja situasinya sedikit berubah, tapi kami tetap fleksibel. Para pemain telah menunjukkan bahwa mereka siap bermain. Entah itu [Ricardo] Pepi, entah itu Haji [Wright], atau jika kami mengambil arah yang berbeda, siapa yang tahu? Saya bukan pelatih, tapi ya, ini seharusnya menjadi kesempatan yang menarik bagi semua orang untuk mengambil alih peran."

    Baik Balogun maupun Adams berbicara kepada media menjelang sesi latihan pada hari Jumat. Penyerang itu sangat menantikan untuk kembali ke lapangan. Hal itu akan membantunya menjernihkan pikiran, katanya.

    “Saya merasa tenang saat ini,” katanya. “Saya merasa siap untuk berlatih, dan berada di lapangan latihan membantu saya mengalihkan pikiran dari berbagai hal, jadi ya, bagi saya, ini hanyalah hari biasa.”

    Latihan juga memberinya kesempatan untuk membantu sebisa mungkin. Dia mungkin tidak akan bermain pada hari Senin, tetapi ada hal-hal yang bisa dia lakukan untuk membantu mereka yang akan bermain.

    "Apa pun yang dia butuhkan," katanya saat ditanya bagaimana dia akan mempersiapkan calon penggantinya. "Saya bukan tipe orang yang akan membombardir Anda dengan saran. Tidak, saya orang yang cukup pendiam secara umum, tapi apa pun yang dia butuhkan—bukan hanya dia, tapi siapa pun di tim yang membutuhkan saran atau apa pun.

    “Apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu, saya dengan senang hati akan melakukannya. Saya selalu mengatakan bahwa tim, tim adalah yang utama, baik saya bermain atau tidak.”

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    Kesempatan bagi orang lain untuk menjadi sumber inspirasi

    Balogun akan menemukan tempat barunya minggu ini dan, saat pertandingan dimulai, dia pasti tak sabar untuk menontonnya. Dia memang tidak akan bermain, tetapi dia tetap menjadi bagian penting dari tim ini. Dia adalah salah satu faktor utama yang membuat USMNT bisa melaju sejauh ini, dan seperti yang dikatakan Tim Ream setelah pertandingan, kini giliran semua pemain lain untuk mengambil alih peran striker yang sedang diskors itu.

    "Dukung saja para pemain, dukung tim ini," kata Balogun. "Saya senang melihat betapa antusiasnya negara ini mengikuti perjalanan kami dan apa yang kami lakukan, jadi saya pikir peran saya hanyalah terus mendukung semua orang."

    Harapan Balogun adalah agar dukungan ini membuahkan hasil, bahwa ini bukanlah pertandingan terakhir Balogun di musim panas ini. Harapannya adalah agar perjalanan tim ini tidak berakhir tanpa striker andalannya, melainkan agar tim ini mampu mengatasi ketidakhadirannya untuk membangun sesuatu yang bahkan lebih kuat.

    Setidaknya, itulah teladan yang ingin ditunjukkan Balogun. Di saat-saat sulit, para pemain dan tim bisa tetap tenang dan melakukan hal yang benar. Senin nanti, tanpa kehadiran Balogun sendiri, adalah kesempatan lain bagi USMNT untuk melakukan hal itu.

    "Masih banyak orang yang kami inspirasi: anak-anak kecil, anak laki-laki dan perempuan yang menonton," kata Balogun. "Kami harus menunjukkan kepada mereka cara yang benar dalam menghadapi berbagai hal, bahkan ketika Anda merasa itu tidak adil."

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