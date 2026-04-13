"Kita harus mempersiapkan diri untuk babak kualifikasi" - Lima hal penting menjelang laga ulang USWNT melawan Jepang

Tim Nasional Wanita AS akan kembali berhadapan dengan Jepang, dan lupakan soal repetisi pertandingan karena pelatih kepala Emma Hayes akan menurunkan susunan pemain yang sama sekali berbeda.

Sebelum pertemuan pertama antara kedua negara pada akhir pekan lalu, Hayes mengatakan kepada media betapa besarnya kesempatan untuk menghadapi tim sekelas Jepang sebanyak tiga kali, karena hal itu memungkinkannya untuk melihat kelompok pemain dan individu dalam posisi serta peran yang berbeda.

Apa yang kita lihat pada hari Sabtu mungkin merupakan gaya permainan dan eksekusi yang sama, tetapi dengan pemain yang berbeda.

Pada akhirnya, ada jadwal yang harus dipatuhi, dan Hayes mengatakan kepada media setelah kemenangan 2-1 USWNT atas Jepang, "Kami harus mempersiapkan diri untuk kualifikasi. Kami tidak punya banyak waktu lagi, jadi kami perlu membuat beberapa pemain ini bermain bersama lagi."

Saat tim bersiap untuk pertandingan uji coba kedua melawan Jepang pada Selasa, ada pelajaran dari kemenangan mereka di PayPal Park di San Jose, California, tetapi juga banyak hal yang patut dibanggakan dan dibawa ke pertandingan berikutnya.

"Saya pikir 12 bulan lalu, kita mungkin akan imbang dalam pertandingan ini," kata Hayes kepada media. "Saya pikir kemajuannya ada pada kemampuan bertahan dalam pertandingan dan tidak kebobolan gol kedua. Pertandingan itu cukup seimbang dalam hal itu. Tapi saya pikir kami mengelola bagian akhir dengan baik. Hal ini memberi saya beberapa hal yang akan saya tinjau di pesawat dan coba tambahkan untuk level berikutnya, tapi ini adalah ujian yang kami inginkan dan saya sangat senang mendapatkannya karena mereka adalah tim yang luar biasa."

