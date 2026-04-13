Goal.com
Live
"Five Keys vs. Japan (04.13.2026)"

Diterjemahkan oleh

"Kita harus mempersiapkan diri untuk babak kualifikasi" - Lima hal penting menjelang laga ulang USWNT melawan Jepang

FEATURES
Women's football
USA
E. Hayes
S. Wilson
T. Rodman
P. Tullis-Joyce
S. Coffey

Timnas Wanita AS mengalahkan Jepang 2-1 dalam pertandingan pertama dari seri tiga pertandingan tersebut dan akan menurunkan skuad yang berbeda pada pertandingan berikutnya, karena Emma Hayes terus menguji timnya menjelang babak kualifikasi.

Tim Nasional Wanita AS akan kembali berhadapan dengan Jepang, dan lupakan soal repetisi pertandingan karena pelatih kepala Emma Hayes akan menurunkan susunan pemain yang sama sekali berbeda.

Sebelum pertemuan pertama antara kedua negara pada akhir pekan lalu, Hayes mengatakan kepada media betapa besarnya kesempatan untuk menghadapi tim sekelas Jepang sebanyak tiga kali, karena hal itu memungkinkannya untuk melihat kelompok pemain dan individu dalam posisi serta peran yang berbeda.

Apa yang kita lihat pada hari Sabtu mungkin merupakan gaya permainan dan eksekusi yang sama, tetapi dengan pemain yang berbeda.

Pada akhirnya, ada jadwal yang harus dipatuhi, dan Hayes mengatakan kepada media setelah kemenangan 2-1 USWNT atas Jepang, "Kami harus mempersiapkan diri untuk kualifikasi. Kami tidak punya banyak waktu lagi, jadi kami perlu membuat beberapa pemain ini bermain bersama lagi."

Saat tim bersiap untuk pertandingan uji coba kedua melawan Jepang pada Selasa, ada pelajaran dari kemenangan mereka di PayPal Park di San Jose, California, tetapi juga banyak hal yang patut dibanggakan dan dibawa ke pertandingan berikutnya.

"Saya pikir 12 bulan lalu, kita mungkin akan imbang dalam pertandingan ini," kata Hayes kepada media. "Saya pikir kemajuannya ada pada kemampuan bertahan dalam pertandingan dan tidak kebobolan gol kedua. Pertandingan itu cukup seimbang dalam hal itu. Tapi saya pikir kami mengelola bagian akhir dengan baik. Hal ini memberi saya beberapa hal yang akan saya tinjau di pesawat dan coba tambahkan untuk level berikutnya, tapi ini adalah ujian yang kami inginkan dan saya sangat senang mendapatkannya karena mereka adalah tim yang luar biasa."

GOAL menyoroti lima kunci untuk pertandingan USWNT vs. Jepang...

  • Claire Hutton USWNT vs CanadaGetty Images

    Susunan pemain yang berbeda

    Hayes telah beberapa kali menyatakan bahwa ia akan menurunkan dua susunan pemain yang berbeda dalam tiga pertandingan melawan Jepang. Pada pertemuan pertama, USWNT menurunkan skuad berpengalaman, dengan rata-rata 56,3 penampilan internasional bagi para pemain inti menjelang pertandingan. Lindsey Heaps, yang telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan internasional, memimpin lini tengah dan mencetak gol internasional ke-40-nya. Heaps menjadi pemain ke-16 yang mencetak 40 gol atau lebih dalam sejarah USWNT. Rose Lavelle juga membawa pengalaman ke susunan pemain inti dan mencatatkan penampilan starter ke-100 dalam kariernya untuk tim ini. Ia juga mencetak gol dalam pertandingan tersebut, menandai gol ke-28 dalam kariernya untuk USWNT.

    Apa yang kita lihat di babak kedua adalah gelandang-gelandang yang masuk ke lapangan yang tidak akan mengubah apa pun, tetapi akan mempertahankan tempo yang sama dan menjaga level permainan yang ada. Itu adalah tanda tim yang terorganisir dengan baik, ketika pemain pengganti tidak mengurangi kualitas permainan saat masuk, dan jika ada, justru memberikan dorongan tambahan.

    Pada pertandingan kedua ini, kita kemungkinan akan melihat Claire Hutton, Lily Yohannes, Olivia Moultrie, dan Jaedyn Shaw di lini tengah. Akan menarik untuk melihat apakah Hayes akan menggunakan formasi double pivot atau formasi delapan dan enam, karena pada pertandingan terakhir ia memilih yang terakhir.

    "Saya rasa saya ingin memasukkan banyak pemain berpengalaman di pertandingan pertama. Itu adalah bagian pertama," kata Hayes kepada media setelah pertandingan. "Jadi saya memilih opsi itu. Saya ingin memainkan formasi enam dan delapan, bukan dua gelandang bertahan." Penting bagi Hayes untuk melihat para pemain di posisi tertentu dan bermain dengan rekan setim tertentu, terutama karena jendela kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA 2027 semakin mendekat. Meskipun pertandingan Sabtu lalu adalah pertandingan yang tepat untuk memainkan Sophia Wilson bersama Trinity Rodman, hal yang sama kemungkinan besar tidak akan berlaku untuk pertandingan Selasa melawan Jepang.

  • United States v China - International FriendlyGetty Images Sport

    Phallon Tullis-Joyce sebagai penjaga gawang

    Claudia Dickey tampaknya menjadi kiper utama Hayes saat ini, dan harus diakui, ia memang pantas mendapatkannya. Dickey kini telah mencatatkan sembilan penampilan dan sembilan kali menjadi starter untuk USWNT, serta mencatatkan tujuh clean sheet dalam sembilan penampilan tersebut. Meskipun kebobolan satu gol saat melawan Jepang, ia tetap berhasil melakukan dua penyelamatan penting dan memastikan kemenangan. Sebelum pertandingan Sabtu lalu, ia telah mencatatkan lima clean sheet dalam lima penampilan sebelumnya.

    Pertandingan kedua ini kemungkinan akan melibatkan Phallon Tullis-Joyce, yang tampaknya menjadi kiper cadangan utama bagi USWNT. Tullis-Joyce telah mencatatkan enam penampilan untuk tim nasional dan berperan penting dalam konsistensi Manchester United berada di empat besar klasemen Women's Super League.

    Tullis-Joyce memainkan umpan-umpan langsung, yang merupakan hal yang ingin ditingkatkan oleh Hayes, terutama karena USWNT menerapkan gaya permainan yang berorientasi pada penguasaan bola dari lini belakang. Ada juga kemungkinan Jane Campbell diturunkan, namun meskipun ia telah mencatatkan 10 penampilan, pertandingan kedua ini tampaknya lebih cocok untuk Tullis-Joyce.

  • Ally Sentor, Naomi Girma, Sam CoffeyGetty Images

    Keahlian dalam tendangan bebas

    Untuk memenangkan pertandingan di level tertinggi, seringkali semuanya bergantung pada momen tendangan bebas. Bagi USWNT, hal ini menjadi fokus latihan mereka, baik dalam mengeksekusi tendangan bebas secara ofensif maupun dalam menghadapinya.

    "Ini adalah sesuatu yang telah kami latih. Kami harus meningkatkan peluang mencetak gol dari situasi bola mati," kata Hayes setelah pertandingan pertama melawan Jepang. "Saya pikir tim telah membuat kemajuan nyata tahun ini, tetapi kami harus melakukan hal yang sama dalam situasi sebaliknya."

    Melawan tim seperti Jepang, momen bola mati ini menjadi pembeda dalam membangun kepercayaan diri sejak awal dan memimpin pertandingan. Sam Coffey memberikan umpan ke tiang jauh yang kemudian dialihkan ke tengah kotak penalti oleh Trinity Rodman. Lavelle dengan sempurna melakukan tendangan voli kaki kiri untuk membawa USWNT memimpin 1-0 pada menit kesembilan.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Awal yang baik bagi Sophia Wilson

    Sophia Wilson belum pernah bermain untuk timnas wanita AS (USWNT) sejak final Olimpiade Paris 2024, dan pada Sabtu lalu, penyerang tersebut—tujuh bulan setelah melahirkan putri pertamanya—turun ke lapangan sebagai bagian dari susunan pemain inti USWNT. Wilson perlahan-lahan menemukan ritme permainannya, dan Hayes menegaskan kembali setelah pertandingan betapa bangga dirinya padanya.

    "Ini adalah pertama kalinya [Soph] harus bermain dalam pertandingan di level tersebut sejak final medali emas Olimpiade, yang bukanlah prestasi kecil," kata Hayes. "Jadi saya bangga padanya karena telah melakukannya, dan butuh sedikit waktu untuk menemukan ritme itu. Saya pikir dia telah memberikan segalanya. Salah satu hal yang saya katakan padanya adalah dia harus membangun kembali permainannya, tapi saya sangat puas dengannya. Ini adalah awal yang bagus baginya."

    Wilson bermain hingga menit ke-67 dan digantikan oleh Ally Sentnor. Wilson kemungkinan tidak akan menjadi starter pada hari Selasa dan mungkin hanya akan bermain sebentar. Namun, ini semua adalah strategi dan sesuatu yang dirasa penting oleh Hayes, serta pertandingan yang tepat untuk memainkannya. Bagi Hayes, terutama saat ini, yang terpenting adalah "menjalin kombinasi yang tepat, dan saya merasa ini adalah pertandingan yang tepat untuk memainkan [Soph]."

  • Olivia Moultrie USWNTGetty Images

    Kedalaman pemain belakang sayap

    Emily Fox dan Gisele Thompson menjadi bek sayap starter untuk USWNT dan menampilkan performa yang solid selama 90 menit. Namun, tim ini memiliki kedalaman skuad yang cukup di posisi sayap, sehingga akan menarik untuk melihat siapa yang akan dipilih Hayes untuk pertandingan kedua ini. Ada Lilly Reale, Pemain Wanita Muda Terbaik Tahun Ini versi U.S. Soccer, yang merupakan bek sayap atletis yang tidak takut menyerang dari sisi lapangan. Lalu ada Avery Patterson, bek cerdas yang juga dikenal karena lari jarak jauhnya di sepanjang garis dan keterlibatannya dalam serangan. Hayes secara khusus memuji penampilan Thompson.

    "Saya pikir itu penampilan yang fantastis dari Gisele. Saya rasa dia mengatasi tekanan dengan baik. Secara teknis, pengambilan keputusan, dan eksekusi, saya rasa dia tidak kehilangan bola," kata Hayes. "Saya rasa dia perlu mengembangkan beberapa hal secara defensif. Di babak kedua, saya merasa dia keluar dari posisinya dalam situasi di mana dia seharusnya tetap di barisan belakang."

    Hayes melanjutkan: "Saat menghadapi lawan seperti Jepang, jika Anda menonton ulang gol tersebut, tidak memberikan tekanan pada servis adalah hal yang dibutuhkan di level tertinggi."

Friendlies
USA crest
USA
USA
Japan crest
Japan
JPN