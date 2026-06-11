"Kita harus memenangkan turnamen ini" - Pembawa acara FOX Rebecca Lowe membahas keyakinan Inggris di Piala Dunia, momentum timnas AS, dan mengapa Jepang menjadi kuda hitam

28 Mei: Edu dari Apple TV membahas skuad Mauricio Pochettino, ekspektasi terhadap Gio Reyna, dan seperti apa kesuksesan di Piala Dunia

23 Maret: Taylor Twellman: Analis Apple TV membahas mengapa Cavan Sullivan perlu bermain lebih sering dan Inter Miami

18 Feb: Lori Lindsey: Analis CBS membahas mengapa NWSL adalah liga terbaik di dunia dan kedatangan Summit dan Legacy

9 Januari: Shaka Hislop: Analis ESPN tentang mengapa Arsenal mungkin telah merekrut striker yang salah dalam diri Gyökeres

16 Desember: Jenny Chiu: Analis DAZN tentang mengapa NWSL tidak boleh kehilangan Trinity Rodman, dan dampak World Sevens

12 Des: Bradley Wright Phillips: Analis Apple TV tentang mengapa peralihan musim gugur-musim semi MLS menjadi game-changer, dampak Lionel Messi di MLS Cup, dan ancaman LA Galaxy pada 2026

5 Des: Dax McCarty, Bagian 2: Analis Apple TV membahas bagaimana keputusan Javier Mascherano untuk menepikan Luis Suárez membantu mengangkat performa Inter Miami, serta memuji Thomas Müller dan Vancouver sebagai ‘tontonan wajib’ menjelang MLS Cup

3 Des: Dax McCarty: ‘Saya merasa bangga melihat tim ini lagi’ - Dax McCarty dari Apple TV tentang Mauricio Pochettino

15 Nov: Kacey White: Analis ESPN dan legenda NWSL membahas musim sepak bola perguruan tinggi yang sibuk, mengapa UNC mungkin kesulitan untuk mengulang kesuksesan, dan siapa yang berpotensi menang

14 Nov: Taylor Twellman: Analis Apple TV mengulas perubahan jadwal MLS, kebangkitan Son Heung-Min bersama LAFC, kejutan di babak playoff, dan dilema Luis Suárez di Inter Miami

4 Nov. - Geoff Shreeves: Analis CBS Sports Golazo membahas kedalaman skuad Arsenal, kesulitan Liverpool, dan kenyataan pahit Wrexham di Championship

29 Okt - Kaylyn Kyle: Analis Apple TV membahas Thomas Muller dan Vancouver Whitecaps yang 'luar biasa', kebangkitan Inter Miami, serta ambisi Kanada di Piala Dunia 2026

24 Okt - Steve McManaman: Analis ESPN membahas Real Madrid asuhan Xabi Alonso, El Clasico, dan mengapa Jude Bellingham yang 'luar biasa' harus masuk skuad Inggris

20 Okt - Alexi Lalas: Analis FOX memuji Mauricio Pochettino karena menambah semangat pada USMNT, tetapi mengatakan 'masih terlalu dini' untuk menilai kesuksesan di Piala Dunia

17 Okt - Herculez Gomez: Analis ESPN mendukung pertandingan Barcelona-Villarreal pada Desember di Miami, namun memperingatkan 'jika Anda mengizinkan La Liga, Anda mengizinkan semua orang'

16 Okt - Herculez Gomez: Analis ESPN tidak yakin dengan Mauricio Pochettino di USMNT, namun menyebut hasil-hasil terbaru sebagai 'periode paling mengesankan'

2 Okt. - Clive Tyldesley: Analis CBS tentang pemain Amerika di Liga Champions, 'tahun besar' bagi USMNT di Piala Dunia, dan perlindungan pemain muda

30 Sept. - David Villa: Legenda Spanyol dan analis DAZN membahas harapan Barcelona di Liga Champions, Lamine Yamal yang 'luar biasa', dan 'kesempatan besar' bagi AS untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia

17 Sept. - Stu Holden: Analis FOX membahas kebangkitan Gio Reyna, masa depan Christian Pulisic di AC Milan, dan bagaimana Mauricio Pochettino dapat membentuk 'tim AS yang membuat kita bersemangat'

11 Sept. - Maurice Edu: Analis Apple TV menilai tahun pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih USMNT, bertanya-tanya di mana Weston McKennie selama ini?

9 September - Sacha Kljestan: Analis Apple TV mendesak Mauricio Pochettino dari USMNT untuk tetap mempertahankan kelompok inti, serta memberikan pendapatnya tentang MLS dan Luis Suarez dari Inter Miami

28 Agustus - Keith Costigan: Analis Apple TV membahas kebutuhan Arsenal akan trofi, mengapa 'mengabaikan Liverpool adalah hal yang sangat konyol', dan bagaimana Piala Dunia Antarklub dapat memicu pertumbuhan MLS

21 Agustus - Marcelo Balboa: Analis Apple TV mengkritik sesama mantan pemain USMNT atas serangan pedas terhadap Christian Pulisic, memuji dampak Son Heung-Min di MLS

15 Agustus - Nedum Onuoha: Analis ESPN membahas mengapa Antonee Robinson 'sebaik apa pun' bek di Liga Premier, kekhawatiran terkait Alexander Isak, dan prediksi kebangkitan Man City

6 Agustus - Kasey Keller: Analis ESPN mengkritik rekor Mauricio Pochettino yang kurang memuaskan bersama USMNT, memuji kembalinya Matt Turner yang 'brilian' ke MLS

31 Juli - Andres dan Nico Cantor: Analis ayah-anak membahas tantangan utama Mauricio Pochettino bersama USMNT, serta Leo Messi dari Inter Miami yang 'menyempurnakan sepak bola

29 Juli - Dax McCarty: Dax McCarty dari Apple TV membahas mengapa MLS tepat menangguhkan Lionel Messi, format baru Leagues Cup, dan mengapa Club America menjadi favorit

25 Juli - Derek Rae: Komentator ESPN tentang ketidakcocokan Gio Reyna di Dortmund, mengapa 'tidak ada yang tahu' seberapa hebat gelandang USMNT berusia 22 tahun itu

7 Juli - Callum Williams: Komentator sepak bola dunia Apple TV membahas dampak tim-tim Brasil di Piala Dunia Klub

27 Juni - Kyle Martino: Analis TNT tentang kekosongan pencetak gol USMNT, kondisi program, dan kembalinya Showdown ke NYC

23 Juni - Dax McCarty: Analis Apple TV tentang peluang dan tekanan yang dihadapi Mauricio Pochettino dan USMNT menjelang Piala Dunia

19 Juni - Herculez Gomez: Analis ESPN tentang alasannya optimis terhadap Piala Dunia Antarklub, kenangan bermain di CWC, serta bagaimana Piala Dunia 2026 bisa menjadi 'acara olahraga terbesar sepanjang masa'

17 Juni - Herculez Gomez: Analis ESPN membahas kontroversi Christian Pulisic, kondisi USMNT, perpecahan di kalangan penggemar, dan kekagumannya pada Diego Luna yang 'sangat relatable'





11 Juni - Diego Valeri: Analis Apple TV+ membahas dampak Lionel Messi di MLS, mendukung rival Sounders di Piala Dunia Antarklub, dan hubungan antara AS dan Argentina

21 Mei - Taylor Twellman: Analis Apple TV+ membahas pertandingan 'menarik' di Piala Dunia Antarklub, mengapa tim Eropa papan atas akan menang, dan bagaimana Inter Miami bisa mendapat keuntungan

13 Mei - Kay Murray: Analis ESPN FC tentang dukungan warga Amerika terhadap Piala Dunia Antarklub, tim-tim Eropa yang bersaing memperebutkan trofi, dan apakah tim MLS dapat melaju jauh

9 Mei - Luis Garcia: Analis ESPN tentang Barcelona dan Lamine Yamal yang 'fantastis', mengapa Real Madrid tidak memiliki filosofi, dan kepergian Trent Alexander-Arnold dari Liverpool

1 Mei - Derek Rae: Analis ESPN tentang upaya Harry Kane meraih trofi, kesulitan Gio Reyna di Borussia Dortmund, makna di balik 'bau kandang kuda'

28 April - Christina Unkel: Analis peraturan CBS Sports tentang tantangan VAR, 'visibilitas' dalam wasit, mantan pemain yang menjadi ofisial

25 April - Alejandro Moreno: Pakar ESPN FC tentang kekecewaan Kylian Mbappe di Real Madrid, musim terakhir Carlo Ancelotti, serta Lamine Yamal yang 'terbaik di dunia'

24 April - Bradley Wright-Phillips: Analis Apple TV tentang 'kecemerlangan' Lionel Messi, Inter Miami yang 'sering berselisih', dan mengapa tim berikutnya Kevin De Bruyne seharusnya adalah NYCFC

22 April - Ali Krieger: Analis ESPN membahas kepindahan Naomi Girma ke Chelsea, Emma Hayes yang 'luar biasa', dan mengapa NWSL 'tidak bisa sekadar melemahkan liga dengan ekspansi'

16 April - Jamie Carragher: Analis CBS tentang Piala Dunia Antarklub dan jadwal yang padat, Trent Alexander-Arnold yang 'mengecewakan', serta kesepakatan Mo Salah yang 'menyenangkan'

14 April - Kevin Egan: Pembawa acara Apple TV+ membahas Piala Dunia 2026, Piala Dunia Antarklub 2025, dan perkembangan sepak bola di Amerika

11 April - Kay Murray: Pembawa acara ESPN FC membahas Harry Kane dan ambisi Bayern Munich di Bundesliga, 'bakat yang tak terbantahkan' Gio Reyna, serta persaingan Ballon d'Or tanpa 'pesaing yang menonjol'

8 April - Kevin Egan: Analis Apple TV membahas kemungkinan keterkaitan Kevin De Bruyne dengan Lionel Messi dan MLS, 'kepercayaan diri' Cavan Sullivan, serta Wilfried Nancy yang 'berkualitas tinggi'

26 Maret - Kasey Keller: 'Para pemain yang lebih suka berada di pantai' - Kasey Keller dari ESPN mengkritik 'kelesuan umum' para pemain USMNT, dan mengatakan Mauricio Pochettino harus menunjukkan 'bahwa dia 100 persen berkomitmen'

21 Maret - Kaylyn Kyle: Analis studio Apple TV membahas Lionel Messi dan Inter Miami, sifat 'kacau' MLS, serta mengapa eksodus pemain NWSL bisa 'merugikan liga'

13 Maret - Micah Richards: Analis CBS Sports membahas masa depan Man City, mengapa Real Madrid akan memenangkan Liga Champions, dan taruhan dengan Jude Bellingham

11 Maret - Antonella Gonzalez: Antonella Gonzalez dari Apple TV membahas wawancara dengan Lionel Messi dari Inter Miami, meningkatnya pengaruh Amerika Latin di MLS, dan menjadi seorang wanita Hispanik di dunia penyiaran

4 Maret - Nico Cantor: Analis CBS tentang Mauricio Pochettino yang 'kelas dunia', format Liga Champions yang 'campur aduk', dan mengapa USL bisa bersaing dengan MLS

26 Februari - Andrew Wiebe: Analis Apple TV Andrew Wiebe membahas 'musim panas yang besar' San Jose Earthquakes, potensi kedatangan Kevin De Bruyne ke MLS, dan pertumbuhan liga

20 Feb - Taylor Twellman: Analis Apple TV tentang kegagalan Inter Miami asuhan Lionel Messi di playoff MLS, Cavan Sullivan, dan mengapa Cincinnati menjadi ancaman

18 Feb - Taylor Twellman: Analis Apple TV membahas aspirasi USMNT di Piala Dunia, Mauricio Pochettino, dan kemenangan khas tim - atau ketiadaan kemenangan tersebut

11 Feb - Maurice Edu: Analis Apple TV membahas potensi tim nasional, 'kesombongan yang hampir berlebihan' Cavan Sullivan, dan 'jendela pameran global' MLS

30 Jan - Keith Costigan: Komentator Apple TV tentang Mo Salah dan Liverpool, eksperimen Olivier Giroud di LAFC, dan lainnya

28 Jan - Nigel Reo-Coker: Analis CBS Sports Golazo Network tentang format baru Liga Champions, kondisi sepak bola Amerika, dan Aston Villa

20 Jan - Kate Scott: Pembawa acara CBS Sports tentang psikologi sepak bola Amerika, perekrutan 'pernyataan' USMNT terhadap Mauricio Pochettino, Piala Dunia 2026 yang 'luar biasa', dan mengapa Liverpool akan memenangkan Liga Champions

13 Jan - DaMarcus Beasley: Legenda USMNT membahas pola pikir Lionel Messi, 'momen yang baik' bagi MLS, dan mengapa Mauricio Pochettino adalah 'orang yang tepat untuk pekerjaan ini'

9 Jan - Callum Williams: Analis sepak bola tentang Lionel Messi dan Piala Dunia Antarklub 2025, 'naifnya' terhadap sepak bola Amerika Selatan, serta betapa 'tidak masuk akal' bahwa Jack Grealish telah 'kehilangan sentuhannya'

2 Jan - Jenny Chiu: Reporter CBS tentang 'perubahan besar' oleh Emma Hayes, 'silsilah' Mauricio Pochettino, dan kemungkinan kejayaan Inter di Liga Champions

17 Des. - Stu Holden: Analis FOX Sports tentang evolusi sepak bola Amerika, mengapa Christian Pulisic akan menjadi 'pemain sepak bola AS terbaik sepanjang masa'

12 Des. - Brian Dunseth: Analis Turner dan Apple TV tentang Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Gio Reyna, dan masa depan USMNT di bawah Mauricio Pochettino

5 Des. - Jalil Anibaba: Analis Apple TV membahas prediksi MLS Cup, perekrutan Javier Mascherano oleh Inter Miami, dan masalah keragaman pelatih di MLS yang 'mengecewakan'

21 Nov - Andres Cantor: Legenda Telemundo membahas pola pikir Argentina Mauricio Pochettino, USMNT, dan menjadi saksi langsung kebangkitan sepak bola Amerika

16 Nov - Matt Doyle: Analis Apple TV menilai 'kegilaan' pertahanan Inter Miami, apakah Neymar bisa bergabung dengan Lionel Messi, dan favorit MLS Cup

7 Nov - Gary Neville: Analis veteran membahas harapan USMNT di Piala Dunia, 'pemain hebat' Christian Pulisic, David Beckham yang 'tak kenal lelah', dan Cristiano Ronaldo ke MLS

31 Okt - Herculez Gomez: Analis ESPN FC membahas dampak Mauricio Pochettino, persaingan striker USMNT yang 'terbuka lebar', dan kumpulan pemain 'yang kurang bertanggung jawab'

29 Okt - Rebecca Lowe: Pembawa acara NBC membahas pertumbuhan sepak bola, Emma Hayes yang 'luar biasa', dan Mauricio Pochettino yang 'meningkatkan profil'

24 Okt - Andrew Wiebe: Analis Apple TV membahas playoff MLS, performa 'luar biasa' Lionel Messi, dan bagaimana Inter Miami bisa menjadi 'tim terhebat sepanjang masa' di liga

17 Okt - Jamie Carragher: Analis veteran membahas USMNT, mengkritik Man City terkait kasus hukum, dan mempertanyakan Mauricio Pochettino meski 'perekrutan yang hebat'



