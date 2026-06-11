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Rebecca Lowe, Fox SportsGOAL
Thomas Hindle

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"Kita harus memenangkan turnamen ini" - Pembawa acara FOX Rebecca Lowe membahas keyakinan Inggris di Piala Dunia, momentum timnas AS, dan mengapa Jepang menjadi kuda hitam

England
USA
Japan
World Cup
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Analysis

Mic'd Up: Pembawa acara FOX ini akan menjadi sorotan utama dalam liputan Piala Dunia, dan menurutnya kini saatnya bagi Inggris untuk kembali bermimpi

NEW YORK -- Rebecca Lowe terus bermimpi. Setiap empat tahun sekali, sepak bola seolah-olah seharusnya kembali ke rumah. Namun, entah mengapa—biasanya karena kesalahan Inggris sendiri—Tim Tiga Singa gagal memenangkan Piala Dunia yang sebenarnya sudah sangat dinantikan. Sudah 60 tahun lamanya rasa kecewa ini, dan Lowe selalu, selalu bermimpi.

Lalu, apa yang membuat Piala Dunia kali ini istimewa? Ada beberapa hal. Harry Kane sedang dalam performa terbaiknya layaknya pemenang Ballon d'Or. Thomas Tuchel adalah manajer elit dan ahli taktik ulung. Timnas Inggris berpengalaman, berada di puncak performa, dan penuh talenta. Namun bagi Lowe, alasannya lebih sederhana. Pada dasarnya, ini soal matematika.

"Karena hukum rata-rata. Sudah waktunya. Kita harus memenangkan ini. Setiap empat tahun. Maksudku, aku tidak tahu tentangmu, tapi aku seperti, 'kita akan memenangkannya. Lihat tim kita!' Dan saat melihat tim ini, kita seharusnya bisa memenangkannya," katanya kepada GOAL dalam acara media pra-Piala Dunia FOX.

Dan mungkin dia benar. Inggris tampil solid sepanjang waktu. Mereka telah mencapai dua final Kejuaraan Eropa berturut-turut. Kegagalan yang menyakitkan di Qatar pada 2022 tidak menghentikan momentum mereka. Secara kasat mata, alasan untuk optimis juga terlihat.

"Saya selalu mempertimbangkan hal ini. Namun, saya percaya pada mereka, dan saya melihatnya, setiap minggu, betapa hebatnya mereka," tambahnya.

Namun, ada juga rasa gugup. Ada tim-tim hebat lainnya di sini. Prancis, Spanyol, Argentina, bahkan Brasil yang telah diperbarui dapat menjadi ancaman. Secara historis, Inggris belum pernah mengalahkan tim-tim tersebut.

"Saya hanya gugup, sangat gugup menghadapi pertandingan-pertandingan besar yang akan datang melawan Prancis atau tim lain," akunya.

Lalu ada juga USMNT. Lowe telah menjadi penyiar sepak bola di Amerika selama hampir 15 tahun. Dan sebagai pembawa acara untuk FOX musim panas ini, sebagian besar fokusnya akan tertuju pada pasukan Mauricio Pochettino. Hasilnya memang tidak konsisten, tetapi Lowe tetap optimis.

"Saya mencintai AS. Saya mencintai mereka. Saya benar-benar ingin mereka tampil baik, dan saya yakin mereka akan tampil baik jika mereka memenangkan pertandingan pertama mereka," katanya.

Berita baiknya? AS lebih kurang dalam kondisi prima dan siap bertanding. Dan bahkan jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, masih ada lebih dari 100 pertandingan lain yang bisa diliput. Itu bukan hal yang buruk. Lowe membahas Inggris, AS, kuda hitam Piala Dunia pilihannya, dan lebih banyak lagi dalam edisi terbaru Mic'd Up, sebuah fitur reguler di mana GOAL mengulas perspektif analis, penyiar, dan pakar lainnya tentang kondisi sepak bola di AS dan luar negeri. 

CATATAN: Wawancara ini telah diedit sedikit demi kejelasan dan kesederhanaan.


  • Harry Kane England 2026Getty Images

    TENTANG INGGRIS

    GOAL: Kamu bilang Inggris bakal jadi juara Piala Dunia. Apakah trofi itu bakal pulang ke Inggris? Kalau iya, kenapa?

    LOWE: Karena hukum rata-rata. Sudah saatnya. Kita harus memenangkan cerita ini. Setiap empat tahun sekali. Maksudku, aku tidak tahu tentang kamu, tapi aku berpikir, "kita akan memenangkannya. Lihat tim kita!"

    Dan aku melihat tim ini, kita seharusnya bisa memenangkannya, tapi kita tidak pernah melakukannya, kan? Tapi aku tidak bisa mengatakan tahun ini, "oh, mereka tidak akan memenangkannya," karena kalau begitu mereka malah akan menang. Aku selalu mempertimbangkan hal ini. Tapi aku percaya pada mereka, dan aku melihatnya, minggu demi minggu, seberapa hebat mereka.

    Mereka seharusnya bisa memenangkannya. Aku khawatir soal pertahanan kita. Kita punya Mark Guehi, aku penggemar Palace, jadi aku menyukainya, dan bek sayap kita oke, asalkan kita punya Nico O'Reilly dan Reece James, asalkan Reece James tetap fit. Tapi siapa yang akan dipasangkan dengan Guehi? Ezri Konsa? Aku tahu dia baru saja memenangkan Liga Europa. Tapi saya tidak tahu, saya cemas dengan situasi bek tengah ke depannya. Saya tidak cemas selama dia memilih pemain yang tepat... Jadi saya pikir Inggris bisa melakukannya. Saya hanya cemas, sangat cemas dengan pertandingan-pertandingan besar yang akan datang melawan Prancis atau tim lain.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    TENTANG TIM NASIONAL SEPAK BOLA PRIA AS

    GOAL: Bagaimana dengan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS? Bagaimana peluang mereka?

    LOWE: Saya suka AS. Saya suka mereka. Saya benar-benar ingin mereka tampil bagus, dan saya yakin mereka akan tampil bagus jika mereka memenangkan pertandingan pertama mereka. Saya tidak mengatakan bahwa mereka akan tersingkir di babak grup jika tidak memenangkan pertandingan pertama. Tapi negara ini terbiasa mendukung satu hal. Saat Olimpiade berlangsung, semua orang mendukung Tim AS. Tapi itu hanya sekali setiap empat tahun, dan itu bukan sebuah tim. Hal itu terjadi di Olimpiade Musim Dingin saat Tim AS memenangkan hoki es, seluruh negara ini gila - 35 juta orang menontonnya.

    Potensi di negara ini untuk mendorong Tim USA melampaui kualitas tim yang seharusnya ada. Saya tahu negara ini; menurut saya, ini harus dimulai dari hari pertama. Mereka harus mendapatkan hasil yang bagus. Tidak peduli bagaimana mereka bermain, tidak ada yang peduli. Yang penting menang dalam pertandingan melawan Paraguay. Dan kemudian kemenangan-kemenangan berikutnya dari negara ini, kekuatan dan humasnya, pemasarannya, mereka bisa melangkah jauh. Ya, dan saya benar-benar berharap mereka melakukannya — untuk kami di FOX dan untuk negara ini.

  • Take Kubo Japan 2026Getty Images

    TENTANG JEPANG

    GOAL: Dan sebentar saja, siapa kuda hitam favoritmu untuk jadi juara?

    LOWE: Jepang!

    GOAL: Kenapa?

    LOWE: Mereka dipenuhi pemain-pemain berkualitas tinggi, tapi sebagian karena sikap mereka. Mereka melakukan wawancara, salah satu pemainnya melakukan wawancara beberapa bulan lalu, dan saat dia berkata, "Tidak, kami akan memenangkannya. Kami tidak akan puas hanya sampai perempat final. Tidak, kami akan memenangkannya." Saya suka itu. Semua orang meremehkan Jepang.

  • Rebecca Lowe, It's called soccerIt's called soccer

    TENTANG BEKERJA DI TELEVISI AMERIKA

    GOAL: Bagaimana rasanya meliput semua ini untuk televisi Amerika?

    LOWE: Sekarang tahun berapa? 2026? Saya memulai karier saya pada tahun 2002, jadi bisa dibilang setengah karier saya dihabiskan di Inggris dan setengahnya lagi di Amerika. Tentu saja, jadi saya tidak yakin jika saya kembali ke Inggris, saya tidak yakin bisa melakukannya, karena situasinya cukup berbeda. Anda harus menemukan keseimbangan, karena Anda harus ingat ada 350 juta orang di negara ini, dan banyak dari mereka menyukai sepak bola, serta memahami aturan offside. Setiap tahun ada penonton baru, benar-benar baru, yang bisa berusia 25 tahun, bisa juga 45 tahun. Ada orang-orang yang baru saja mengenal Liga Premier atau baru mengenal sepak bola, jadi Anda harus memastikan bahwa saat siaran, Anda melibatkan mereka.

    Namun, di negara ini, ada orang-orang yang lebih paham sepak bola daripada orang di Inggris, karena mereka terpaksa melakukannya. Sebelum NBC hadir, tidak semudah itu mengikuti, misalnya, tim Premier League, jadi Anda harus melakukan riset, mencari pertandingan-pertandingan tersebut, dan berkomitmen. Jadi, Anda punya segmen itu, segmen baru, dan kemudian semua orang lainnya. Jadi, ya, Anda harus menguasai semuanya, dan Anda harus menemukan cara menyiarkan, sehingga Anda tidak meremehkan orang-orang yang mengerti olahraga mereka, tetapi Anda juga tidak melakukan hal sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mengerti. Saya pikir setelah 13 tahun, saya pikir saya tahu caranya.

  • Maurice Edu, Mic'd UpGOAL

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