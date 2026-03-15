"Kita harus membingkainya" - Gol "luar biasa" Arda Guler itu sepadan dengan tiga kali lipat harga tiketnya, kata manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa

Selain penampilan gemilang Guler, Arbeloa tampak terharu dengan kehadiran lima lulusan akademi di lapangan. Sebagai seseorang yang pernah meniti karier dari bawah sebelum kembali memimpin dari bangku cadangan, mantan bek tersebut menggambarkan malam itu sebagai puncak karier kepelatihannya.

Dia menambahkan: “Saya rasa saya bisa mati dengan bahagia setelah malam seperti ini. Bagi seseorang yang tumbuh melalui sistem pemuda dan mencapai tim utama setelah menghabiskan begitu banyak tahun di sana... lihat, saya baru saja berbicara dengan Yanez dan Aguado, yang merupakan pemain pertama yang saya latih saat mereka berusia 13 atau 14 tahun, dan dapat memberikan mereka kesempatan bermain di Bernabeu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Ditambah lagi Carvajal, pemain asli akademi yang sejati, serta Fran, Thiago, Cesar, Gon... itu tak terlukiskan. Saya sangat bahagia dan bangga. Ini bukan hanya soal memasukkan mereka ke lapangan, tapi bagaimana mereka bermain. Saya telah melatih mereka dengan baik, karena mereka telah menunjukkan begitu banyak talenta, kualitas, dan kepribadian. Ini berita fantastis. Dan mereka semua adalah teladan yang hebat.”