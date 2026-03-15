(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Kita harus membingkainya" - Gol "luar biasa" Arda Guler itu sepadan dengan tiga kali lipat harga tiketnya, kata manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa
Momen ajaib Guler
Guler, yang masuk pada babak kedua untuk memberi Vinicius Junior waktu istirahat, langsung merebut bola lepas di dekat lingkaran tengah, menengadah, dan melihat Matias Dituro sudah keluar dari garis gawangnya. Tanpa ragu, gelandang asal Turki itu melepaskan tendangan akurat dari jarak 68,6 meter yang melesat di udara Bernabeu sebelum bersarang di jaring gawang. Real Madrid sebelumnya telah memimpin melalui gol-gol dari Antonio Rudiger, Federico Valverde, dan Dean Huijsen. Gol bunuh diri Manuel Moran Ibanez hanya memperkecil ketertinggalan Elche.
- Getty Images Sport
Arbeloa memuji gol Guler
Setelah pertandingan, Arbeloa memuji anak didiknya tanpa henti. Pelatih Real Madrid itu, yang tampak terkesan dengan eksekusi teknisnya, melontarkan pernyataan yang mengesankan dalam konferensi persnya. “Kamu harus membawa bingkai dan memasukkannya ke dalam bingkai foto. Ini hal yang luar biasa. Luar biasa. Saya melihat semua orang mengangkat tangan mereka karena takjub, saya juga. Layak untuk membeli satu, dua, atau tiga tiket, hanya untuk melihat apa yang telah dia lakukan,” kata Arbeloa kepada para wartawan.
Kebangkitan Kembali 'La Fabrica'Selain penampilan gemilang Guler, Arbeloa tampak terharu dengan kehadiran lima lulusan akademi di lapangan. Sebagai seseorang yang pernah meniti karier dari bawah sebelum kembali memimpin dari bangku cadangan, mantan bek tersebut menggambarkan malam itu sebagai puncak karier kepelatihannya.
Dia menambahkan: “Saya rasa saya bisa mati dengan bahagia setelah malam seperti ini. Bagi seseorang yang tumbuh melalui sistem pemuda dan mencapai tim utama setelah menghabiskan begitu banyak tahun di sana... lihat, saya baru saja berbicara dengan Yanez dan Aguado, yang merupakan pemain pertama yang saya latih saat mereka berusia 13 atau 14 tahun, dan dapat memberikan mereka kesempatan bermain di Bernabeu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Ditambah lagi Carvajal, pemain asli akademi yang sejati, serta Fran, Thiago, Cesar, Gon... itu tak terlukiskan. Saya sangat bahagia dan bangga. Ini bukan hanya soal memasukkan mereka ke lapangan, tapi bagaimana mereka bermain. Saya telah melatih mereka dengan baik, karena mereka telah menunjukkan begitu banyak talenta, kualitas, dan kepribadian. Ini berita fantastis. Dan mereka semua adalah teladan yang hebat.”
- AFP
Menatap laga melawan Manchester City
Kemenangan ini memberikan dorongan moral yang besar menjelang leg kedua yang menantang dalam laga babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City — pertandingan yang saat ini dipimpin oleh Los Blancos dengan agregat 3-0. Arbeloa tetap waspada terhadap kekuatan juara Inggris tersebut, namun yakin bahwa semangat juang yang ditunjukkan saat melawan Elche serta kemungkinan kembalinya Kylian Mbappe dapat memberikan keunggulan yang dibutuhkan untuk laga krusial di Eropa ini. “Ini akan sangat sulit; mereka akan memaksa kami hingga batas kemampuan dan kami harus bersiap menghadapi kesulitan. Kami memiliki keunggulan yang bagus, tetapi kami tidak boleh berpuas diri. Kami tahu dari tahun-tahun sebelumnya bahwa ketika mereka sedang dalam performa terbaik, mereka akan mengalahkan siapa pun. Kami harus memberikan segalanya, tetap fokus, dan berjuang untuk memenangkan pertandingan karena jika tidak, kami akan menderita banyak,” ia memperingatkan.
Iklan