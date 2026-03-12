AFP
"Kita harus berubah" - Antony, pemain Manchester United yang gagal, angkat bicara setelah Real Betis kalah dari Panathinaikos yang bermain dengan 10 pemain di Liga Europa
Kekecewaan di Athena
Berbicara di zona campuran di Stadion Olimpiade di Yunani, Antony mengungkapkan kekecewaannya setelah kekalahan di leg pertama babak 16 besar Liga Europa, namun tetap optimis menjelang leg kedua: "Dengan perasaan sedih dan kecewa, tapi kami memiliki leg kedua di kandang, bermain di hadapan pendukung kami, bersama para penggemar kami. Jadi kami terus berjuang dan saya percaya 100% pada tim saya."
Kesempatan yang terlewatkan saat melawan tim yang bermain dengan sepuluh pemain
Kekalahan tersebut terasa sangat menyakitkan karena Betis bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama 30 menit terakhir setelah winger Panathinaikos, Anass Zaroury, diusir dari lapangan. Meskipun memiliki keunggulan jumlah pemain, tim Spanyol tersebut gagal menembus pertahanan lawan, dan Vicente Taborda membuat mereka membayar mahal dengan mencetak penalti pada menit ke-88 untuk tuan rumah. Antony kesal: "Saya pikir kita harus sedikit lebih sabar... kita harus berubah, seperti yang saya katakan, juga melakukan evaluasi diri karena kita harus mengubah hal-hal ini."
Menggalang dukungan para pendukung Verdiblanco
Antony, yang bergabung dengan Betis secara permanen dari Man Utd pada musim panas lalu, segera memuji para pendukung dan mendesak mereka untuk kembali mendukung tim dengan penuh semangat di La Cartuja. "Para pendukung Betis selalu bersama kami, di mana pun kami bermain, mereka selalu ada di sana," katanya. "Kami harus segera bangkit... kami akan berjuang untuk lolos di kandang."
Menanggapi performa buruk tim sejak derbySevilla, ia mengakui hal itu "sulit" namun tetap optimis: "Kami memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki, kami akan memperbaikinya, kami akan membalikkan keadaan dengan cepat. Kini kami memiliki dua pertandingan kandang dengan para pendukung kami. Kami akan berjuang."
Perjuangan fisik dan jalan menuju penebusan
Pemain Brasil itu juga mengakui bahwa dia sedang berjuang dengan masalah kebugaran untuk kembali ke performa terbaiknya. "Saya belum 100%, tapi saya sedang menjalani perawatan dan semoga setiap hari saya akan membaik," jelasnya. Betis akan kembali beraksi di La Liga akhir pekan ini di kandang melawan Celta Vigo sebelum persiapan untuk leg kedua melawan Panathinaikos dimulai.
