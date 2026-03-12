"Kita harus berubah" - Antony, pemain Manchester United yang gagal, angkat bicara setelah Real Betis kalah dari Panathinaikos yang bermain dengan 10 pemain di Liga Europa

Antony, yang bergabung dengan Betis secara permanen dari Man Utd pada musim panas lalu, segera memuji para pendukung dan mendesak mereka untuk kembali mendukung tim dengan penuh semangat di La Cartuja. "Para pendukung Betis selalu bersama kami, di mana pun kami bermain, mereka selalu ada di sana," katanya. "Kami harus segera bangkit... kami akan berjuang untuk lolos di kandang."

Menanggapi performa buruk tim sejak derbySevilla, ia mengakui hal itu "sulit" namun tetap optimis: "Kami memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki, kami akan memperbaikinya, kami akan membalikkan keadaan dengan cepat. Kini kami memiliki dua pertandingan kandang dengan para pendukung kami. Kami akan berjuang."