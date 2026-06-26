"Kita harus bermain agresif!" - Deniz Undav meminta Jerman untuk berjuang habis-habisan, namun Julian Nagelsmann tidak sependapat dengan penjelasan mengenai kekalahan dari Ekuador

Meskipun sudah memastikan lolos ke putaran berikutnya, cara Jerman mengalami kekalahan tersebut telah memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan tim dalam menghadapi lawan yang bermain secara fisik. Undav, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60, mencatat bahwa tim Amerika Selatan itu memang menunjukkan semangat yang lebih besar di lapangan.

Saat menganalisis penampilan tersebut, pemain berusia 29 tahun itu menyoroti perbedaan intensitas antara kedua tim. "Ekuador lebih agresif dan lebih tajam daripada kami. Itu adalah sesuatu yang perlu kami pelajari dan ambil kesimpulan yang tepat. Permainan kami kurang langsung dan kami tidak menciptakan banyak peluang," kata sang penyerang. Ia lebih lanjut menekankan perlunya perubahan taktis dalam mentalitas: "Kami harus lebih bertahan. Jika permainan menjadi kasar, maka kami pun harus bersikap kasar."