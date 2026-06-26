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"Kita harus bermain agresif!" - Deniz Undav meminta Jerman untuk berjuang habis-habisan, namun Julian Nagelsmann tidak sependapat dengan penjelasan mengenai kekalahan dari Ekuador
Undav menuntut Jerman bermain lebih agresif
Meskipun sudah memastikan lolos ke putaran berikutnya, cara Jerman mengalami kekalahan tersebut telah memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan tim dalam menghadapi lawan yang bermain secara fisik. Undav, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60, mencatat bahwa tim Amerika Selatan itu memang menunjukkan semangat yang lebih besar di lapangan.
Saat menganalisis penampilan tersebut, pemain berusia 29 tahun itu menyoroti perbedaan intensitas antara kedua tim. "Ekuador lebih agresif dan lebih tajam daripada kami. Itu adalah sesuatu yang perlu kami pelajari dan ambil kesimpulan yang tepat. Permainan kami kurang langsung dan kami tidak menciptakan banyak peluang," kata sang penyerang. Ia lebih lanjut menekankan perlunya perubahan taktis dalam mentalitas: "Kami harus lebih bertahan. Jika permainan menjadi kasar, maka kami pun harus bersikap kasar."
- AFP
Nagelsmann membalas kritik terkait komitmennya
Sementara Undav merasa timnya kurang memiliki semangat yang diperlukan, Nagelsmann dengan cepat membela para pemainnya dari tuduhan bahwa mereka telah mengendurkan permainan. Dalam wawancara pasca-pertandingan, sang pelatih bereaksi tajam ketika ditanya oleh presenter Magenta TV, Johannes Kerner, apakah timnya kurang menunjukkan komitmen. "Tolong hentikan omong kosong itu, jujur saja. Mengapa para pemain tidak ingin bermain dengan penuh semangat?" katanya. "Tidak, mereka tidak menginginkannya lebih dari itu. Mereka hanya mengambil risiko sedikit lebih besar dalam banyak situasi."
Manajer tersebut mengakui bahwa posisi klasemen grup, di mana Jerman telah memastikan lolos ke babak selanjutnya, memengaruhi pengambilan keputusannya terkait pergantian pemain, namun ia menolak menyalahkan kurangnya usaha. "Tentu saja, kami melakukan pergantian pemain yang berbeda dari yang mungkin kami lakukan jika kami sangat membutuhkan gol. Namun, saya tidak bisa mengatakan kepada pemain mana pun sekarang bahwa dia tidak memberikan segalanya. Itu terlalu klise bagi saya," tambahnya.
Masalah di lini pertahanan dan performa Manuel Neuer
Kekalahan tersebut juga kembali menempatkan kiper veteran Manuel Neuer di bawah sorotan. Legenda Bayern Munich itu dikritik atas perannya dalam gol kemenangan Ekuador, karena ia tampak ragu-ragu sebelum Gonzalo Plata menyarangkan bola dari tendangan sudut di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan.
Meskipun perdebatan mengenai posisi penjaga gawang semakin memanas, Nagelsmann tetap teguh dalam dukungannya terhadap kiper utamanya. Ia menyesalkan kurangnya "tindakan penentu kemenangan" dari Neuer dalam turnamen sejauh ini, sambil menggambarkan tembakan-tembakan yang dihadapi sang kiper veteran sebagai "sulit" untuk dihadapi. Pelatih tersebut bertekad untuk mengakhiri segala perdebatan mengenai pergantian kiper seiring turnamen memasuki fase gugur.
- Getty Images Sport
Boston menanti untuk babak 32 besar
Jerman tetap berhasil menjadi juara Grup E dan kini akan bertolak ke Foxborough, dekat Boston, untuk laga babak 32 besar pada hari Senin. Meskipun identitas lawan mereka belum dipastikan, skuad ini menyadari bahwa mereka tidak boleh mengulangi kelengahan teknis yang ditunjukkan di New Jersey. Gol Plata di menit-menit akhir menjadi peringatan bagi tim yang sebelumnya tampil dominan di pertandingan-pertandingan pembuka.
Bagi Undav, fokusnya tetap pada upaya menyamai intensitas fisik lawan siapa pun yang akan mereka hadapi selanjutnya. Setelah gagal mencetak gol atau memberikan assist untuk pertama kalinya di turnamen ini, sang striker sangat ingin membuktikan bahwa kekalahan dari Ekuador hanyalah sebuah kesalahan sesaat. Dengan babak gugur yang kini mulai terbentuk, pasukan Nagelsmann harus menemukan cara untuk menyeimbangkan keyakinan manajer mereka terhadap kerja keras tim dengan tuntutan Undav akan pendekatan yang “lebih agresif” di lapangan.