Meskipun Robertson akan dikenang sebagai salah satu bek kiri terbaik di masanya, kepribadiannya yang luar biasa serta ikatan yang erat dengan rekan-rekan setimnya semakin mengukuhkan statusnya sebagai idola sejati para penggemar. Namun, masa tersulit dalam kariernya di Liverpool terjadi pada Juli lalu, menyusul meninggalnya Jota yang tragis dan mendadak. Keduanya telah menjalin ikatan yang tak terpisahkan, yang kini diabadikan dalam sebuah mural menakjubkan di luar Anfield.

Robertson telah mengungkapkan beban psikologis yang sangat berat yang dipikul skuad Liverpool selama setahun terakhir pasca kehilangan Jota yang memilukan. Kenyataan pahit dari tragedi tersebut menghantam para pemain segera setelah euforia perayaan gelar Liga Premier di akhir musim sebelumnya. "Saya rasa apa yang terjadi di musim panas, saya rasa tidak ada yang bisa mempersiapkan diri untuk apa yang harus kami lalui," aku Robertson dalam percakapan yang menyentuh dengan Ian Wright di The Overlap. "Pertama kali saya bertemu rekan-rekan setelah hari penyerahan trofi adalah saat kami berada di pesawat dalam perjalanan menuju pemakaman teman kami. Saya tidak ingin ini dijadikan alasan, tetapi bagi rekan-rekan, ini sangat berat. Pada akhirnya, kami hanyalah manusia biasa."







