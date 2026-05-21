"Kita hanyalah manusia biasa" - Andy Robertson menyoroti dampak meninggalnya Diogo Jota bagi skuad Liverpool saat sang bek sayap bersiap menghadapi perpisahan yang penuh emosi di Anfield
Kesedihan di balik layar
Meskipun Robertson akan dikenang sebagai salah satu bek kiri terbaik di masanya, kepribadiannya yang luar biasa serta ikatan yang erat dengan rekan-rekan setimnya semakin mengukuhkan statusnya sebagai idola sejati para penggemar. Namun, masa tersulit dalam kariernya di Liverpool terjadi pada Juli lalu, menyusul meninggalnya Jota yang tragis dan mendadak. Keduanya telah menjalin ikatan yang tak terpisahkan, yang kini diabadikan dalam sebuah mural menakjubkan di luar Anfield.
Robertson telah mengungkapkan beban psikologis yang sangat berat yang dipikul skuad Liverpool selama setahun terakhir pasca kehilangan Jota yang memilukan. Kenyataan pahit dari tragedi tersebut menghantam para pemain segera setelah euforia perayaan gelar Liga Premier di akhir musim sebelumnya. "Saya rasa apa yang terjadi di musim panas, saya rasa tidak ada yang bisa mempersiapkan diri untuk apa yang harus kami lalui," aku Robertson dalam percakapan yang menyentuh dengan Ian Wright di The Overlap. "Pertama kali saya bertemu rekan-rekan setelah hari penyerahan trofi adalah saat kami berada di pesawat dalam perjalanan menuju pemakaman teman kami. Saya tidak ingin ini dijadikan alasan, tetapi bagi rekan-rekan, ini sangat berat. Pada akhirnya, kami hanyalah manusia biasa."
Dampak psikologis
Dampak mendalam dari kepergian Jota memaksa manajemen klub dan staf ilmu olahraga untuk sepenuhnya mengubah pendekatan tradisional mereka dalam mempersiapkan para pemain elit. Menyadari bahwa para pemain kesulitan menyeimbangkan tuntutan fisik yang intens dengan duka pribadi yang mendalam, staf pelatih terpaksa mengurangi beban latihan.
“Saya pikir bagi dunia sepak bola saja itu sudah cukup berat, tapi bagi kami, dia adalah salah satu sahabat terbaik kami… itu sangat berat,” tambah sang bek. “Dan jelas dari sudut pandang itu, kami kemudian mengalami pramusim yang terganggu, Anda tahu, ada hal-hal tertentu yang harus kami [lakukan] dan hal-hal tertentu yang harus kami hormati dalam hal cara kami menghadapinya dalam hal kesedihan. Kami tidak bisa membiarkan manajer atau para ilmuwan olahraga memaksakan kami terlalu keras terlalu dini karena apa yang kami alami, dan mereka pun mengalami hal yang persis sama.”
Dunia sepak bola masih berduka atas meninggalnya Jota
Dunia sepak bola dilanda keprihatinan mendalam menyusul kematian tragis Jota, salah satu pemain Portugal paling berpengaruh di generasinya. Jota dikenal berkat kecerdasan, keserbagunaannya, dan ketajaman dalam mencetak gol, sehingga menjadi sosok kunci bagi Liverpool maupun tim nasional Portugal. Etos kerjanya yang tak kenal lelah dan kemampuannya tampil gemilang di momen-momen krusial membuatnya dihormati oleh rekan setim, pelatih, dan pendukung di seluruh Eropa.
Setelah bergabung dengan Liverpool dari Wolves pada tahun 2020, Jota memainkan peran penting dalam kesuksesan klub di Liga Premier dan Piala FA, sekaligus membantu Portugal bersaing di panggung internasional terbesar. Di luar prestasinya di lapangan, Jota sangat dihormati karena profesionalisme, kerendahan hati, dan ikatan yang kuat dengan para penggemar, sehingga kepergiannya menjadi kehilangan yang memilukan bagi komunitas sepak bola di seluruh dunia.
Akhir dari sebuah era di Anfield
Saat Robertson bersiap untuk melangkah ke lapangan Anfield untuk terakhir kalinya akhir pekan ini, ketika Liverpool menjamu Brentford dalam laga terakhir mereka di musim Liga Premier, pemain berusia 32 tahun ini akan menutup karier gemilangnya selama sembilan tahun bersama The Reds.
Selama masa kejayaannya di Anfield, bek sayap ini telah mencatatkan 344 penampilan di semua kompetisi, mencetak 14 gol dan memberikan 69 assist, serta meraih sembilan trofi besar – terutama dua gelar Liga Premier dan Liga Champions.