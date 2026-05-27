"Kita berhasil!" - Jean-Philippe Mateta dalam suasana hati yang "luar biasa" setelah membawa Crystal Palace meraih trofi Eropa pertamanya lewat kemenangan tipis atas Rayo
Mateta merayakan kemenangan bersejarah
Penyerang Crystal Palace, Mateta, tak bisa menyembunyikan perasaannya setelah golnya memastikan gelar Conference League bagi The Eagles. Berbicara tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, sang penyerang mengenang pencapaian bersejarah bagi klub yang beberapa tahun lalu mungkin menganggap trofi Eropa sebagai mimpi yang jauh.
"Saya merasa luar biasa! Saya merasa luar biasa! Kami berhasil! Ini pertama kalinya di Eropa dan kami berhasil. Sekarang saya hanya ingin merayakannya. Orang ini [Joel Ward] harus merayakannya bersama kami," kata Mateta kepada TNT Sports. Penyerang tersebut menjadi pahlawan malam itu, mencetak gol dengan penyelesaian instingtif yang tidak indah namun efektif untuk memecah kebuntuan dalam final yang menegangkan.
Berjuang sekuat tenaga demi kemenangan
Pertandingan itu berlangsung sangat sengit, dengan Rayo Vallecano memaksa tim Liga Premier itu bermain hingga batas kemampuan fisik mereka. Mateta mengakui bahwa intensitas permainan tim Spanyol itu memaksa skuad asuhan Oliver Glasner mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk memastikan keunggulan tetap bertahan setelah gol pembuka yang dicetaknya di babak kedua.
"Kami memberikan segalanya. Saya sudah memberi tahu Anda tentang intensitas yang akan mereka tunjukkan dan saya lelah sekarang, saya telah memberikan segalanya. Itulah mengapa kami menang hari ini. Saya selalu bersama para penggemar. Mereka telah banyak mendukung saya sebagai pemain. Mereka selalu berada di belakang kami. Kami melakukannya untuk mereka juga," tambah pemain asal Prancis itu. Golnya tercipta setelah ia bereaksi paling cepat terhadap tendangan Adam Wharton yang ditepis oleh kiper Rayo ke arahnya.
Wharton menjadi bintang di lini tengah
Meskipun Mateta yang mencetak gol penentu, justru Wharton-lah yang mengendalikan tempo permainan dalam waktu yang cukup lama. Terlepas dari kekecewaannya karena baru-baru ini tidak dipanggil oleh Thomas Tuchel ke skuad Inggris untuk Piala Dunia, gelandang muda ini menampilkan permainan distribusi bola yang luar biasa, yang membuat tim Spanyol tertekan selama sebagian besar satu jam pertama pertandingan.
Wharton kurang beruntung karena tidak berhasil mencetak assist di awal pertandingan ketika Tyrick Mitchell entah bagaimana berhasil menyundul bola melebar dari umpan lambung yang sangat akurat. Pada akhirnya, pengaruh pemain berusia 22 tahun ini terbukti menentukan karena tendangan jarak jauhnya menciptakan kekacauan di kotak penalti yang memungkinkan Mateta mencetak gol penentu kemenangan.
Hadiah perpisahan yang sempurna dari Glasner
Kemenangan ini menjadi akhir yang layaknya dongeng bagi manajer Glasner, yang telah sepenuhnya mengubah nasib klub selama masa jabatannya. Setelah sebelumnya membawa Palace meraih gelar Piala FA dengan mengalahkan Manchester City setahun sebelumnya, kesuksesan di kancah Eropa ini semakin mengukuhkan warisannya sebagai salah satu manajer paling sukses dalam sejarah klub.
Meskipun The Eagles agak kurang tajam di depan gawang, dengan Yeremy Pino yang dua kali membentur tiang gawang lewat tendangan bebas spektakuler, mereka tetap kokoh di lini belakang untuk memastikan clean sheet. Saat para pemain mulai merayakan kemenangan, fokus tetap tertuju pada perjalanan luar biasa dari juara piala domestik menjadi juara Eropa hanya dalam waktu dua belas bulan.