Penyerang Crystal Palace, Mateta, tak bisa menyembunyikan perasaannya setelah golnya memastikan gelar Conference League bagi The Eagles. Berbicara tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, sang penyerang mengenang pencapaian bersejarah bagi klub yang beberapa tahun lalu mungkin menganggap trofi Eropa sebagai mimpi yang jauh.

"Saya merasa luar biasa! Saya merasa luar biasa! Kami berhasil! Ini pertama kalinya di Eropa dan kami berhasil. Sekarang saya hanya ingin merayakannya. Orang ini [Joel Ward] harus merayakannya bersama kami," kata Mateta kepada TNT Sports. Penyerang tersebut menjadi pahlawan malam itu, mencetak gol dengan penyelesaian instingtif yang tidak indah namun efektif untuk memecah kebuntuan dalam final yang menegangkan.