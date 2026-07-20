"Kita akan menyadari betapa gilanya apa yang telah kita lakukan" - Unai Simon menanggapi kemenangan bersejarah Spanyol di Piala Dunia

Simon mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh Argentina di final, terutama upaya mereka untuk mengisolasi Lionel Messi, namun ia mengatakan Spanyol tetap setia pada gaya bermain mereka meskipun mengalami babak pertama yang tegang.

"Kami selalu mempertahankan ciri khas identitas kami, baik di saat-saat baik maupun buruk, dan hal itu sangat penting untuk mencapai final dan memenangkan gelar," jelasnya. "Kami masih memprosesnya. Seiring berjalannya waktu, apa yang telah kami lakukan akan semakin dihargai. Argentina akan bermain sangat langsung untuk menghubungkan bola ke Leo. Kami sempat takut melakukan kesalahan di babak pertama. Di final, biasanya tidak ada kebebasan, tetapi mulai menit ke-70, kami mendominasi pertandingan."

Meskipun ia mengakhiri turnamen dengan meraih Sarung Tangan Emas, Simon menolak untuk mengklaim pujian atas rekor pertahanan Spanyol. Ia menambahkan: "Jika sarung tangan saya selama Piala Dunia bisa berbicara, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak perlu bekerja sekeras sarung tangan kiper-kiper lain. Mencatatkan tujuh clean sheet adalah angka yang akan sangat sulit untuk dikalahkan, dan saya tidak mengaitkan pujian ini pada diri saya sendiri, melainkan pada rekan-rekan setim saya. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya atas performa pertahanan yang luar biasa ini."