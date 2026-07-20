AFP
Diterjemahkan oleh
"Kita akan menyadari betapa gilanya apa yang telah kita lakukan" - Unai Simon menanggapi kemenangan bersejarah Spanyol di Piala Dunia
Dominasi pertahanan Spanyol membawa mereka meraih gelar juara Piala Dunia
Spanyol mengukir kampanye Piala Dunia yang luar biasa dengan mengangkat trofi setelah hanya kebobolan satu gol sepanjang delapan pertandingan. La Roja berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Argentina 1-0 berkat gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu. Penampilan gemilang Simon sepanjang turnamen membuatnya meraih penghargaan Sarung Tangan Emas setelah ia mencatatkan tujuh clean sheet dan memainkan peran kunci dalam salah satu penampilan pertahanan terbaik dalam sejarah Piala Dunia.
Terlepas dari pencapaian individunya, kiper Athletic Club ini menegaskan bahwa kesuksesan tersebut adalah milik seluruh tim. Simon mengatakan para pemain masih meresapi apa yang telah mereka raih dan meyakini bahwa besarnya pencapaian mereka baru akan terasa jelas setelah mereka kembali ke tanah air.
- AFP
'Kita akan menyadari betapa gilanya perbuatan yang telah kita lakukan'
Saat berbicara setelah final, Simon mengakui bahwa ia belum sepenuhnya menyadari betapa besarnya kemenangan Spanyol tersebut. Kiper tersebut juga memuji staf pelatih yang berhasil menjaga kekompakan tim sepanjang turnamen, sekaligus menekankan pentingnya keseimbangan peran antara pemain inti dan mereka yang jarang diturunkan.
"Kami masih memprosesnya," katanya, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Saya tidak merasakan emosi apa pun saat wasit meniup peluit akhir; rasanya lebih seperti: kami telah berhasil, kami telah berhasil. Saat kami tiba di Spanyol, kami akan menyadari betapa luar biasanya apa yang telah kami lakukan hari ini.
"Dalam pemusatan latihan yang begitu lama, 50 hari, penting untuk menjaga suasana hati dan keseimbangan antara mereka yang lebih sering bermain dan mereka yang jarang bermain, dan dalam hal itu, manajer kami luar biasa. Dia telah mengelola emosi semua pemain dengan sangat baik."
Simon menyoroti kekuatan pertahanan Spanyol
Simon mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh Argentina di final, terutama upaya mereka untuk mengisolasi Lionel Messi, namun ia mengatakan Spanyol tetap setia pada gaya bermain mereka meskipun mengalami babak pertama yang tegang.
"Kami selalu mempertahankan ciri khas identitas kami, baik di saat-saat baik maupun buruk, dan hal itu sangat penting untuk mencapai final dan memenangkan gelar," jelasnya. "Kami masih memprosesnya. Seiring berjalannya waktu, apa yang telah kami lakukan akan semakin dihargai. Argentina akan bermain sangat langsung untuk menghubungkan bola ke Leo. Kami sempat takut melakukan kesalahan di babak pertama. Di final, biasanya tidak ada kebebasan, tetapi mulai menit ke-70, kami mendominasi pertandingan."
Meskipun ia mengakhiri turnamen dengan meraih Sarung Tangan Emas, Simon menolak untuk mengklaim pujian atas rekor pertahanan Spanyol. Ia menambahkan: "Jika sarung tangan saya selama Piala Dunia bisa berbicara, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak perlu bekerja sekeras sarung tangan kiper-kiper lain. Mencatatkan tujuh clean sheet adalah angka yang akan sangat sulit untuk dikalahkan, dan saya tidak mengaitkan pujian ini pada diri saya sendiri, melainkan pada rekan-rekan setim saya. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya atas performa pertahanan yang luar biasa ini."
- Getty Images Sport
Spanyol akan menikmati pencapaian bersejarah ini
Simon bukanlah satu-satunya pemain dari skuad Spanyol yang meraih penghargaan individu. Rodri meraih Bola Emas, sementara Pau Cubarsi dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik. Para pemain La Roja kini akan kembali ke tanah air untuk merayakan kemenangan di Piala Dunia yang diraih berkat organisasi pertahanan yang luar biasa dan disiplin tim yang solid.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami